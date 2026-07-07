30 livres retenus dans les sélections des Prix Gribouillis 2026

Les sélections des Prix Gribouillis 2026

Bande dessinée

Rouge Signal, Laurie Agusti (2042)

ID. Noires, Baraka Grafika (Fremok)

Après la pluie, Margaux Duseigneur (Fidèle)

Museum, Éric Lambé (Fremok)

Tongues, Anders Nilsen (trad. Christophe Gouveia Roberto, Atrabile)

Vieille, Delphine Panique (Misma)

La Ville, Nicolas Presl (Atrabile)

Aliocha disparu, Léopold Prudon (Monsieur Toussaint Louverture)

Une Volvo blanche, Erik Svetoft (trad. Jean-Baptiste Coursaud, L’employé⋅e du moi)

Chère Historienne, Joff Winterhart (trad. Martin Richet, Çà et là)

Livres jeunesse

Le Sac, Emma Adbåge (trad. Catherine Renaud, Cambourakis)

Les Contes du terrier, Ludovic Flamant et Émilie Seron (La Partie)

Raouf, Krocui (L’Articho)

Marly ou la neige en été, Emmanuel Lantam (Réalistes)

L’été avec Olivia, Melhia Martin (Biscoto)

Bonjour Bébé, Marie Mirgaine (Les fourmis rouges)

Tout tombe, Eva Niollet et Gaspard Ryelandt (Les Grandes Personnes)

Le grand air, Margaux Othats (La Partie)

C’est l’histoire d’un animal qui commence par la lettre L, Palefroi (Grante Ègle)

Un abri pour la nuit, Thibaut Rassat (Biscoto)

Classiques et dessins

Spirou et Fantasio, Franquin (Dupuis)

Cactus Acide & Beurre Fondu, Nicole Claveloux (Cornélius)

Œuvre complète, Gotlib (Fluide Glacial / Dargaud)

Princesse Saphir, Osamu Tezuka (trad. Sylvain Chollet, Delcourt / Tonkam)

Gen aux pieds nus, Keiji Nakazawa (trad. Vincent Zouzoulkovsky et Koshi Miyoshi, Le Tripode)

George et Martha, James Marshall (Qilinn)

Au-delà du Soleil, Jacques de Roussan (MeMo)

Philippe Dumas : Morceaux choisis, Michèle Cochet (MeMo)

Tous en ligne, Saul Steinberg (La Table Ronde)

J’aime bien le train, on a le temps de regarder, Yann Kebbi (2042)

Cette sélection est présentée dans des librairies franco-belges pendant toute la période estivale.

À LIRE - 9 titres dans la sélection finale du Prix Stanislas

Les prix en BD et Livre Jeunesse sont dotés de 1000 € pour les lauréat·es, et le palmarès des Prix Gribouillis sera annoncé le vendredi 11 septembre lors du salon du livre.

L'année dernière, les Prix Gribouillis avaient salué La Montagne, de Valfret (Fremok), Ce qui sera, de Johanna Schaible (La Partie) et Le ver de terre amoureux d’une étoile, de Benjamin Rabier (Éditions 2042).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

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