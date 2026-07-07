Marie Desplechin renouvelée à la présidence de Bibliocité

Marie Desplechin, qui préside Bibliocité depuis 2017, entame ainsi une nouvelle séquence à la tête de l’association. Son précédent mandat avait déjà été renouvelé en 2023, pour trois ans, lors d’un conseil d’administration organisé le 27 juin.

Autour d'elle, deux autres fonctions ont été précisées au sein du bureau. Cécile Portier, responsable adjointe du Cycle des Hautes Études de la Culture, conserve la trésorerie de l’association. Bertrand Wallon, ancien directeur des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France, en assure le secrétariat.

L’assemblée générale a également renouvelé, pour trois ans, le mandat de Marie Sellier, autrice et scénariste, membre du comité de la Société des gens de lettres.

Le conseil d’administration de Bibliocité réunit plusieurs personnalités issues du monde du livre, des bibliothèques et de la culture. Outre Marie Desplechin, Cécile Portier, Bertrand Wallon et Marie Sellier, il comprend Patricia Martin, journaliste ; Daniel Maximin, auteur ; Sylvie Octobre, sociologue chargée d’études au DEPS du ministère de la Culture ; Emmanuèle Payen, directrice du département du développement culturel et du cinéma de la Bibliothèque publique d’information ; ainsi que Jacques Vidal-Naquet, ancien directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse à la BnF.

Un opérateur culturel lié aux bibliothèques parisiennes

Bibliocité intervient dans le champ du livre et de la lecture, avec des actions destinées à favoriser l’accès à la culture. L’association organise et produit des événements culturels, en particulier dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, qu’il s’agisse d’établissements de prêt ou de bibliothèques patrimoniales.

Bibliocité est un opérateur culturel consacré au livre, à la lecture et à la transmission des savoirs. L’association intervient notamment dans la conception, la production et la coordination d’actions culturelles, avec une attention portée aux publics les plus larges. Depuis plus de quarante ans, elle assure la gestion de l’action culturelle de ce réseau parisien. À ce titre, Bibliocité produit plus de 2500 actions chaque année.

L’association vient par ailleurs d’être reconduite par la Ville de Paris dans le cadre du marché public consacré à l’action culturelle, pour les cinq prochaines années. Un renouvellement qui inscrit son activité dans la durée, au sein d’un réseau présenté comme le plus important de lecture publique en Europe.

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Au-delà des bibliothèques parisiennes, Bibliocité coordonne depuis 6 ans la Quinzaine de la librairie pour les lycéens d’Île-de-France, pour le compte de la Région Île-de-France.

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Par Dépêche

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