En Sicile, Andrea Camilleri devient guide virtuel pour accueillir les voyageurs

Les ports ont leurs départs, leurs retours, leurs heures creuses. À Porto Empedocle, cette attente devrait désormais compter avec une escale littéraire. Jeudi 9 juillet, à 17h, la Strada degli Scrittori inaugurera dans le terminal voyageurs un espace consacré à Andrea Camilleri et à sa Vigàta.

L’installation doit demeurer dans le bâtiment comme une étape permanente de l’itinéraire littéraire sicilien développé autour d’Agrigente. Le dispositif n’annonce ni hologramme ni avatar : les organisateurs parlent d’un video-racconto, un récit filmé utilisant la voix de l’écrivain.

Entrer dans Vigàta par la salle d’embarquement

L’enjeu, lui, est plus nettement formulé : faire de la salle d’attente un lieu de lecture, ou du moins de préparation à la lecture. Les voyageurs pourront, selon les promoteurs du projet, parcourir en 10 minutes les repères de la « vraie » Vigàta, mais aussi les territoires voisins associés à Leonardo Sciascia et Giuseppe Tomasi di Lampedusa : Regalpetra, double littéraire de Racalmuto, et Donnafugata, nom devenu indissociable du Guépard.

La strada degli scrittori

« Le terminal accueille les voyageurs en leur offrant une première rencontre avec le patrimoine culturel de notre territoire, transformant le temps de l’attente en une occasion de découverte et de connaissance », déclare Annalisa Tardino, présidente de l’Autorité de système portuaire de la mer de Sicile occidentale, citée par Sicilia Target.

Le lieu n’a rien d’anodin. Porto Empedocle est la ville natale d'Andrea Camilleri, né en 1925, et Vigàta en constitue l’un des plus persistants dédoublements romanesques. Dans ses enquêtes comme dans ses récits historiques, la cité fictive ne se réduit jamais à un décor transposé : elle est une géographie réinventée, peuplée d’accents, de rapports sociaux et de mémoires locales.

Une ville réelle, mais travaillée par les livres

Vigàta est devenue si familière aux lecteurs qu’elle a parfois pris l’allure d’une ville véritable. Les linguistes la décrivent comme le « double littéraire » de Porto Empedocle, tandis que le vigatese — cette langue mêlant italien, sicilien, archaïsmes et inventions — s’est imposé comme l’une des signatures les plus reconnaissables de Camilleri.

L'espace portuaire ne propose donc pas seulement une promenade géographique. Il tente aussi de replacer l’œuvre dans la matérialité de son territoire : la ville dont elle emprunte les contours, le port depuis lequel on part vers les îles ou le continent, et ce paysage agrigentin que Camilleri a déplacé, déformé puis rendu immédiatement identifiable par la fiction.

Felice Cavallaro, responsable de la Strada degli Scrittori, insiste sur cette logique de parcours : « Comme dans les autres étapes, ou “places”, de la Strada, de Racalmuto à Palma di Montechiaro, cette installation est pensée pour les voyageurs, qui pourront s’immerger en à peine 10 minutes dans la véritable Vigàta racontée par Camilleri. »

Crédits photo : Porto Empedocle

Par Nicolas Gary

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