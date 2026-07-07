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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Philippe Besson remporte le Prix RELAY des Voyageurs Lecteurs 2026

Le 7 juillet 2026, à Levallois, Lagardère Travel Retail France a dévoilé les lauréats du Prix RELAY des Voyageurs Lecteurs et du Prix Poche RELAY x Fuze Tea. Philippe Besson, Zoulfa Katouh et Amy Tintera sont récompensés pour trois livres relevant du roman, du récit situé en temps de guerre et du thriller psychologique. 

Le 07/07/2026 à 12:50 par Dépêche

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Publié le :

07/07/2026 à 12:50

Dépêche

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Créé en 1978, le Prix RELAY des Voyageurs Lecteurs accompagne les rendez-vous littéraires depuis près d’un demi-siècle. Il s’adresse aux lecteurs qui achètent ou emportent des livres lors de leurs déplacements. 

Le Prix Poche RELAY x Fuze Tea en est à sa troisième édition. Il met en avant des livres au format poche, pensés pour accompagner les voyageurs pendant les départs en train, en avion, en week-end ou en vacances. Deux catégories sont récompensées cette année : Roman et Policier.

La sélection a mobilisé plusieurs centaines de jurés, des milliers de voyageurs et près de 400 membres issus des Clubs de Lecteurs de Lagardère Travel Retail France et de ceux de ses concédants. Un jury composé d’auteurs, de journalistes et de professionnels du voyage a également participé au choix des lauréats. Il était présidé par Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

Trois livres primés, trois registres

Philippe Besson reçoit le Prix RELAY des Voyageurs Lecteurs pour Une pension en Italie (Julliard). Le roman se déroule en Toscane, dans les années 1960. Un été passé en famille y bascule après un événement inattendu, à l’origine d’un secret transmis sur plusieurs générations.

Dans la catégorie Roman du Prix Poche RELAY x Fuze Tea, Zoulfa Katouh est récompensée pour Tant que fleuriront les citronniers, publié chez 10/18. Le livre suit Salama, dans une Syrie marquée par la guerre. Le récit aborde la violence du conflit, l’exil et la volonté de préserver son humanité.

La catégorie Policier revient à Amy Tintera pour Mens-moi à l’oreille, paru aux éditions J’ai Lu. Le roman commence avec une femme qui se réveille couverte du sang de son mari, sans souvenir de la veille. L’intrigue repose sur les manipulations et les faux-semblants.

 

Une visibilité prévue dans les points de vente

Les livres récompensés seront mis en avant dans les points de vente RELAY. Un présentoir dédié aux lauréats 2026 est prévu. Des marque-pages aux couleurs des auteurs primés seront également distribués aux acheteurs de livres, à hauteur de 300.000 exemplaires.

À LIRE - “Le mythe ne tient pas” : le livre-enquête sur Bernard Arnault privé de Relay

La promotion des ouvrages passera aussi par les écrans installés en magasin, avec des animations vidéo consacrées aux auteurs. Une opération d’« adhésivage XXL » est annoncée dans la station de Châtelet-les-Halles, à Paris. 

Un jeu-concours ouvert à tous accompagnera cette mise en avant. Il permettra de gagner un an de livres. Cette opération s’ajoute aux supports prévus dans les magasins RELAY autour des lauréats 2026.

L'année dernière, dans la catégorie roman, la lauréate était Marie Vareille pour La Dernière Allumette (Éditions Livre de Poche) ; dans la catégorie romans policiers, le prix a été remis à Andrea Mara pour Toutes ses fautes (Éditions Points) ; le Prix Relay des Voyageurs Lecteurs a été, quant à lui, remis à Sophie de Baere pour Le Secret des mères (Éditions JC Lattès).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : RELAY

 
 
 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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