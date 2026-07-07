7 finalistes pour le Prix du livre de la Liberté Intérieure 2026

Le Prix du livre de la Liberté Intérieure, organisé par « Le Jour du Seigneur » (France 2), a révélé les 7 ouvrages sélectionnés pour son édition 2026. Le lauréat sera annoncé le mercredi 9 septembre prochain, à 19h, à la librairie La Procure Saint-Sulpice, à Paris. Pour la quatrième année consécutive, des personnes détenues participeront également au vote, dans plus de 40 centres pénitentiaires en France.
Le 07/07/2026 à 13:19 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
07/07/2026 à 13:19
0
Commentaires
0
Partages
Le comité de sélection 2026, composé de Céline Guillaume, présidente du groupe La Procure, Thomas Jobbé-Duval, directeur général de La Procure, Madeleine Vatel, journaliste à RCF Notre-Dame, et Thierry Hubert, frère dominicain et producteur du Jour du Seigneur, a retenu 7 titres pour cette 9e édition du Prix du livre de la Liberté Intérieure.
L’homme qui lisait des livres, de Rachid Benzine, publié chez Julliard
Il arrive que quelqu’un vienne, de Marie-Laure Choplin, paru chez Labor et Fides
Le visage de la nuit, de Cécile Coulon, aux éditions de l’Iconoclaste
Jean de la Croix : Pyrolyse, de Quentin Denoyelle, publié aux éditions de Paix
Au bon plaisir de Dieu, de Sylvain Detoc, aux éditions du Cerf
Ligne de foi, de Loïc Finaz, chez Équateurs
Souffler sur quelques lueurs par temps d’inquiétude, de Claude Plettner, publié chez Nouvelle Cité
Le nom du lauréat sera dévoilé le mercredi 9 septembre 2026, à 19h, dans les locaux de la librairie La Procure Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.
Créé par « Le Jour du Seigneur » en 2018, le Prix du livre de la Liberté Intérieure récompense un écrit original, qu’il s’agisse d’un essai grand public, d’un témoignage, d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’une biographie.
Le prix s’attache à des ouvrages portant des valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance. Le Jour du Seigneur, présenté dans le communiqué comme la plus ancienne émission du PAF, réunit chaque dimanche près de 700.000 téléspectateurs.
Le jury 2026 sera présidé par François Cassingena-Trévedy, lauréat 2025 pour Paysan de Dieu, publié chez Albin Michel. Il réunira Constance de Bonnaventure, chroniqueuse culture du Jour du Seigneur, Marie-Sophie Goniaux, responsable de la librairie La Procure de Lille, Alan Le Boa, journaliste à Ouest-France, Odile Riffaud, journaliste à RCF Notre-Dame, Stéphane Laurent, aumônier de l’établissement pénitentiaire de Bayonne, et François Meurisse, aumônier régional adjoint pour la région pénitentiaire de Lille.
Pour la quatrième année consécutive, un partenariat avec l’aumônerie nationale des prisons permettra à des personnes détenues de lire les livres de la sélection et d’élire leur lauréat selon les mêmes critères que le jury. En 2025, 104 personnes détenues, réparties dans 32 centres pénitentiaires, avaient pris part à la 8e édition du prix.
À LIRE - 5 livres sont en lice pour le Prix Pierre Daix 2026
Le jury de détenus 2026 sera composé d’hommes et de femmes incarcérés dans plus de 40 centres pénitentiaires en France. Le réseau de librairies La Procure, la radio RCF Notre-Dame et le journal Ouest-France sont également présentés comme les partenaires historiques du prix.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
128 pages
Julliard
18,00 €
Paru le 01/04/2026
216 pages
Labor et Fides
18,00 €
Paru le 08/01/2026
288 pages
Iconoclaste (l')
21,90 €
Paru le 25/09/2025
210 pages
Cerf
16,00 €
Paru le 03/12/2025
176 pages
Editions des Equateurs
19,00 €
Paru le 11/02/2026
118 pages
Nouvelle Cité
12,90 €
Commenter cet article