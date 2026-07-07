7 finalistes pour le Prix du livre de la Liberté Intérieure 2026

Le comité de sélection 2026, composé de Céline Guillaume, présidente du groupe La Procure, Thomas Jobbé-Duval, directeur général de La Procure, Madeleine Vatel, journaliste à RCF Notre-Dame, et Thierry Hubert, frère dominicain et producteur du Jour du Seigneur, a retenu 7 titres pour cette 9e édition du Prix du livre de la Liberté Intérieure.

Les ouvrages en lice :

L’homme qui lisait des livres, de Rachid Benzine, publié chez Julliard

Il arrive que quelqu’un vienne, de Marie-Laure Choplin, paru chez Labor et Fides

Le visage de la nuit, de Cécile Coulon, aux éditions de l’Iconoclaste

Jean de la Croix : Pyrolyse, de Quentin Denoyelle, publié aux éditions de Paix

Au bon plaisir de Dieu, de Sylvain Detoc, aux éditions du Cerf

Ligne de foi, de Loïc Finaz, chez Équateurs

Souffler sur quelques lueurs par temps d’inquiétude, de Claude Plettner, publié chez Nouvelle Cité

Le nom du lauréat sera dévoilé le mercredi 9 septembre 2026, à 19h, dans les locaux de la librairie La Procure Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.

Un prix littéraire créé en 2018

Créé par « Le Jour du Seigneur » en 2018, le Prix du livre de la Liberté Intérieure récompense un écrit original, qu’il s’agisse d’un essai grand public, d’un témoignage, d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’une biographie.

Le prix s’attache à des ouvrages portant des valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance. Le Jour du Seigneur, présenté dans le communiqué comme la plus ancienne émission du PAF, réunit chaque dimanche près de 700.000 téléspectateurs.

Le jury 2026 sera présidé par François Cassingena-Trévedy, lauréat 2025 pour Paysan de Dieu, publié chez Albin Michel. Il réunira Constance de Bonnaventure, chroniqueuse culture du Jour du Seigneur, Marie-Sophie Goniaux, responsable de la librairie La Procure de Lille, Alan Le Boa, journaliste à Ouest-France, Odile Riffaud, journaliste à RCF Notre-Dame, Stéphane Laurent, aumônier de l’établissement pénitentiaire de Bayonne, et François Meurisse, aumônier régional adjoint pour la région pénitentiaire de Lille.

Pour la quatrième année consécutive, un partenariat avec l’aumônerie nationale des prisons permettra à des personnes détenues de lire les livres de la sélection et d’élire leur lauréat selon les mêmes critères que le jury. En 2025, 104 personnes détenues, réparties dans 32 centres pénitentiaires, avaient pris part à la 8e édition du prix.

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Le jury de détenus 2026 sera composé d’hommes et de femmes incarcérés dans plus de 40 centres pénitentiaires en France. Le réseau de librairies La Procure, la radio RCF Notre-Dame et le journal Ouest-France sont également présentés comme les partenaires historiques du prix.

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Par Dépêche

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