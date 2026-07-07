Des bandes audio oubliées exhument une archive noire américaine

Les photographies avaient les visages, les maisons, les rivages et les cérémonies. Restait à retrouver ce qui avait précédé leur fixation sur le papier : des voix, des récits, des échanges, parfois la dictée tâtonnante d’un livre en cours d’écriture.

Le 26 juin, la New York Public Library a consacré un billet à quatorze enregistrements de Jeanne Moutoussamy-Ashe, conservés au Schomburg Center for Research in Black Culture. Sous le titre Homecoming, l’institution remet ces bandes audio dans le voisinage de ses photographies, de ses manuscrits et de ses ouvrages : non comme une trouvaille exhumée d’un grenier, mais comme une partie longtemps peu visible d’un ensemble documentaire plus vaste.

La nuance importe. Jeanne Moutoussamy-Ashe a confié ces cassettes au Schomburg en 1986. Leur inventaire a été publié en 2024 : la nouveauté tient donc moins à leur existence matérielle qu’à leur mise en relation avec les autres pans de son travail. Cette opération archivistique rend à nouveau lisibles les chemins empruntés par la photographe, autrice et militante pour produire ses livres.

Les pages d’un livre, avant le livre

L’ensemble rassemble quatorze enregistrements datés de 1979 à 1985, plusieurs cassettes comportant plusieurs séquences. La première partie conserve la dictée d’une version de travail de Viewfinders : Black Women Photographers, menée par Jeanne Moutoussamy-Ashe avec son assistante Derilene McCloud. Élaboré avec Deborah Willis, alors conservatrice des estampes et photographies au Schomburg Center, l’ouvrage paru en 1986 entendait redonner une place à des pionnières noires de la photographie longtemps tenues à l’écart des récits dominants.

Dans ces bandes, les biographies de Billie Davis, Dora Miller, Vera Jackson, Louise Martin, Lucille Moore, Elizabeth Williams ou Wilhelmina Roberts prennent forme avant de devenir texte imprimé. Moutoussamy-Ashe y évoque également les Camera Girls. Les entretiens complètent cette matière préparatoire : certaines photographes y racontent leur parcours ; Paul Robeson Jr. y parle de sa mère, Eslanda Robeson ; Wilhelmina Wynn revient sur le travail de sa propre mère, Wilhelmina Roberts.

Ce sont donc moins des suppléments que les traces d’une méthode. La recherche se fait ici à plusieurs voix, entre récit biographique, mémoire familiale et travail de mise en ordre. Les cassettes montrent ce que le livre publié efface souvent : les détours, les relais, les paroles recueillies avant la construction d’un récit critique.

Daufuskie Island, au-delà de l’image

Une autre bande conduit à Daufuskie Island, en Caroline du Sud. Jeanne Moutoussamy-Ashe y a enregistré deux habitants dans le cadre de ses recherches pour Daufuskie Island : A Photographic Essay, son premier livre, paru en 1982.

À partir de 1977, la photographe a travaillé sur cette île et dans les Sea Islands voisines, auprès des communautés gullah geechee. Le Whitney Museum of American Art, qui lui a consacré une exposition entre décembre 2024 et mai 2025, y présentait des portraits d’enfants et d’aînés, des maisons, des scènes de travail, des offices religieux ou encore des rivages. Ces images formaient le portrait d’un territoire et d’une communauté confrontés à de profondes transformations.

Les témoignages désormais mieux identifiés ne viennent pas « expliquer » les photographies. Ils en déplacent plutôt la lecture. Ils rappellent que cette œuvre, souvent regardée pour sa force visuelle, s’est aussi construite dans le temps de l’écoute : une relation avec les habitants, des conversations menées en amont, puis un livre pour transmettre ce qui avait été vu et entendu.

Un fonds dispersé, désormais relié

La NYPL n’annonce pas la mise en ligne intégrale de ces enregistrements. La notice du fonds indique qu’ils sont consultables au Schomburg Center, sur rendez-vous de recherche de préférence. Elle précise aussi que les manuscrits et dossiers de travail de Jeanne Moutoussamy-Ashe sont conservés dans une autre division de la bibliothèque, tandis que des documents associés se trouvent également dans les collections photographiques, imprimées et audiovisuelles de l’institution.

Crédits photo : NYPL

Par Clément Solym

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