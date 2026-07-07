En Inde, des étudiants trouvent un cobra entre les livres

C’est une recherche d’ouvrages qui a débouché sur une intervention autrement plus délicate. Le 4 juin, des étudiants du Government Victoria College de Palakkad, dans le Kerala, ont aperçu un serpent glissé entre les volumes d’une étagère de la bibliothèque du département de sanskrit. Alertée, l’administration de l’établissement a sollicité le département des Forêts.

Le Times of India décrit un cobra, lové dans un rayonnage en bois où il se serait abrité. Selon le quotidien, l’animal mesurait environ 1,20 mètre. Une vidéo de l’intervention, tournée par des étudiants et des membres du personnel, a ensuite circulé sur les réseaux sociaux, avec une viralité notable. Le journal indique qu’aucune personne n’a été blessée.

Une identification rapportée par la presse locale

La presse locale identifie le sauveteur comme Anoop, présenté comme un volontaire spécialisé dans la capture de serpents — associé au département des Forêts. Après avoir inspecté les étagères, il a retiré le reptile sans le blesser ni exposer les étudiants présents. L’animal a été conduit dans un tube en plastique, puis placé dans un sac en vue de son déplacement.

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Ce recours à un intervenant formé ne relève pas seulement du bon sens. Depuis août 2020, le Kerala a instauré des lignes directrices pour la capture et la remise en liberté des serpents dans les zones habitées, confiées à des personnes certifiées. Le dispositif SARPA, porté par le département des Forêts, met à disposition un répertoire territorial de ces sauveteurs.

Son principe est double : réduire le risque de morsure dans les lieux fréquentés et éviter que l’animal ne soit capturé ou tué par des personnes non formées. Dans ce cadre, l’alerte donnée par les étudiants et la saisine du département des Forêts constituent la procédure attendue.

Crédits photo : capture d'écran

Par Cécile Mazin

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