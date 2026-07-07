Taylor Swift n'a (toujours) pas plagié une poétesse américaine, selon la justice

Pour écrire les chansons qui ont fait sa fortune et suscitent l'engouement de millions de fans dans le monde entier, Taylor Swift s'est-elle basée sur les textes d'une poétesse américaine méconnue ? En 2025, Kimberly Marasco, autrice de plusieurs recueils de poésie autopubliés, avait porté plainte contre la superstar, l'accusant d'y avoir pioché des éléments pour ses paroles.

D'après la plaignante, une douzaine de titres, présents sur les albums Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), Midnights (2022) et The Tortured Poets Department (2024) étaient basés sur ces propres travaux.

Kimberly Marasco n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'elle avait déjà porté plainte contre Swift en 2024, une procédure classée sans suite en septembre 2025. Cette nouvelle tentative a connu le même sort que la précédente : la juge Aileen Cannon a indiqué que les textes de Marasco et les chansons de Swift partageaient des « thèmes conventionnels », des « idées basiques », des « métaphores répandues » et des « observations banales ».

Voilà qui n'est pas très flatteur pour les autrices, mais la justice ne peut, en l'état, reconnaitre un quelconque plagiat, relève la décision, consultée par People. « Il s'agit là de thèmes, de concepts et de termes pris isolément — exactement les cas de figure que le droit d'auteur ne protège pas », a rappelé la juge Cannon.

Caractériser un plagiat est en effet délicat : il est non seulement nécessaire de retrouver des expressions similaires, mais aussi d'établir que la suspecte aurait bien eu accès à la source originale. En décembre 2025, la défense de Taylor Swift avait laissé la possibilité à Kimberly Marasco de retirer sa seconde plainte, « sans aucun fondement et diffamatoire », selon l'avocat Douglas Baldridge. La justice américaine a classé le dossier, sans laisser la possibilité à la plaignante de présenter à nouveau le cas auprès d'un tribunal.

Un précédent cas devant la justice

Les accusations de Kimberly Marasco rappellent la procédure intentée en 2022 par une autre poétesse américaine, Teresa La Dart, basée dans le Mississippi, qui avait accusé Swift d'avoir plagié ses textes pour le livret de son album Lover, sorti en 2019.

Les reproches adressés à Swift à travers la plainte restaient assez vagues, puisque La Dart estimait que l'ouvrage fourni avec l'album Lover consistait en une « remémoration des années passées, combinant des éléments écrits et picturaux », comme son propre ouvrage. Nature des images publiées et gamme de couleurs utilisée pointaient une inspiration évidente, pour La Dart, qui réclamait plus d'un million $ de dommages et intérêts.

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L'avocat de Taylor Swift, Douglas Baldridge, avait déjà démontré à quel point les éléments présentés comme des preuves relevaient de la banalité et de la coïncidence. Il avait expliqué dans son mémoire que l'usage de « roses et de bleus pastel » ou que la prise de photographies « en contre-plongée » ne constituaient pas des techniques sur lesquelles Teresa La Dart pouvait faire valoir des droits de propriété intellectuelle.

Contrairement à Marasco, La Dart avait elle-même arrêté les frais, en retirant sa plainte, en juillet 2023.

Photographie : Taylor Swift lors d'un concert de la tournée The Eras Tour: Lover Set, en août 2023 (illustration, Paolo V, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

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