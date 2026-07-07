Taylor Swift n'a (toujours) pas plagié une poétesse américaine, selon la justice

La juge américaine Aileen Cannon a classé sans suite une plainte portée contre la chanteuse Taylor Swift par une poétesse américaine, Kimberly Marasco, qui l'accusait de multiples plagiats. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a écarté toute possibilité de pillage, les chansons de l'une ne partageant avec les poèmes de l'autre que des « thèmes conventionnels ».
Le 07/07/2026 à 15:33 par Antoine Oury
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07/07/2026 à 15:33
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Pour écrire les chansons qui ont fait sa fortune et suscitent l'engouement de millions de fans dans le monde entier, Taylor Swift s'est-elle basée sur les textes d'une poétesse américaine méconnue ? En 2025, Kimberly Marasco, autrice de plusieurs recueils de poésie autopubliés, avait porté plainte contre la superstar, l'accusant d'y avoir pioché des éléments pour ses paroles.
D'après la plaignante, une douzaine de titres, présents sur les albums Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), Midnights (2022) et The Tortured Poets Department (2024) étaient basés sur ces propres travaux.
Kimberly Marasco n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'elle avait déjà porté plainte contre Swift en 2024, une procédure classée sans suite en septembre 2025. Cette nouvelle tentative a connu le même sort que la précédente : la juge Aileen Cannon a indiqué que les textes de Marasco et les chansons de Swift partageaient des « thèmes conventionnels », des « idées basiques », des « métaphores répandues » et des « observations banales ».
Voilà qui n'est pas très flatteur pour les autrices, mais la justice ne peut, en l'état, reconnaitre un quelconque plagiat, relève la décision, consultée par People. « Il s'agit là de thèmes, de concepts et de termes pris isolément — exactement les cas de figure que le droit d'auteur ne protège pas », a rappelé la juge Cannon.
Caractériser un plagiat est en effet délicat : il est non seulement nécessaire de retrouver des expressions similaires, mais aussi d'établir que la suspecte aurait bien eu accès à la source originale. En décembre 2025, la défense de Taylor Swift avait laissé la possibilité à Kimberly Marasco de retirer sa seconde plainte, « sans aucun fondement et diffamatoire », selon l'avocat Douglas Baldridge. La justice américaine a classé le dossier, sans laisser la possibilité à la plaignante de présenter à nouveau le cas auprès d'un tribunal.
Les accusations de Kimberly Marasco rappellent la procédure intentée en 2022 par une autre poétesse américaine, Teresa La Dart, basée dans le Mississippi, qui avait accusé Swift d'avoir plagié ses textes pour le livret de son album Lover, sorti en 2019.
Les reproches adressés à Swift à travers la plainte restaient assez vagues, puisque La Dart estimait que l'ouvrage fourni avec l'album Lover consistait en une « remémoration des années passées, combinant des éléments écrits et picturaux », comme son propre ouvrage. Nature des images publiées et gamme de couleurs utilisée pointaient une inspiration évidente, pour La Dart, qui réclamait plus d'un million $ de dommages et intérêts.
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L'avocat de Taylor Swift, Douglas Baldridge, avait déjà démontré à quel point les éléments présentés comme des preuves relevaient de la banalité et de la coïncidence. Il avait expliqué dans son mémoire que l'usage de « roses et de bleus pastel » ou que la prise de photographies « en contre-plongée » ne constituaient pas des techniques sur lesquelles Teresa La Dart pouvait faire valoir des droits de propriété intellectuelle.
Contrairement à Marasco, La Dart avait elle-même arrêté les frais, en retirant sa plainte, en juillet 2023.
Photographie : Taylor Swift lors d'un concert de la tournée The Eras Tour: Lover Set, en août 2023 (illustration, Paolo V, CC BY 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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03/07/2026, 12:15
Trois ans après un avis sur le sujet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'est à nouveau penché sur la surpopulation carcérale, une problématique qui reste toujours aussi vive, en l'absence de « mesure d'envergure nationale ». Outre les atteintes à la dignité des personnes détenues, la situation compromet « l'accès à l'enseignement, à la bibliothèque, au sport et aux activités socioculturelles », relève ce nouvel avis.
03/07/2026, 11:23
La Vouivre et le dragon est une romantasy one-shot qui s’inscrit dans l’univers du Choix du dragon, ma première romantasy ayant fait l’objet d’une campagne Ulule, pour proposer un objet livre avec des finitions qui favorise l’immersion dans le récit. Pour ce nouveau roman, je souhaitais mettre en pratique l’expérience acquise lors de mes précédentes campagnes pour proposer un objet livre encore plus abouti, en collaborant avec des artistes et créateurs français pour mettre en avant les talents locaux qui nous entourent.
03/07/2026, 08:00
Évincé le 14 avril de la présidence des éditions Grasset & Fasquelle, Olivier Nora pourrait prochainement rejoindre Editis. L’information, révélée ce jeudi 2 juillet par Le Monde, n’était confirmée, à cette date, ni par l’intéressé ni par le groupe d’édition.
02/07/2026, 18:35
Recyclivre étend aux librairies une offre de reprise de livres d’occasion destinée à déléguer l’estimation, le stockage et la revente des exemplaires collectés. Le mécanisme n’est pas inédit : d’autres réseaux et libraires ont déjà expérimenté le rachat contre bon d’achat ou le dépôt-vente. Sa particularité réside dans son adaptation à des indépendants qui ne disposent pas d’un rayon d’occasion ni de la logistique associée.
02/07/2026, 16:55
Mercredi 1er juillet, à Vanves, le collectif EducNat contre Bolloré a appelé au boycott des manuels scolaires publiés par les maisons du groupe Hachette Livre, contrôlé depuis 2023 par Vincent Bolloré. Des enseignants et militants dénoncent le poids du milliardaire dans l’édition scolaire et refusent que des achats financés par de l’argent public contribuent, selon eux, à soutenir son influence médiatique et politique.
02/07/2026, 15:55
La ville de Blois (Loir-et-Cher) accueillera à la rentrée prochaine une nouvelle librairie, orientée vers l'histoire, l'art, l'architecture, le patrimoine et le tourisme. Étienne Chilot et Enguerran Le Gueut ouvriront, le 1er septembre, la Librairie Médicis, installée au pied du château, au numéro 4 de la rue des Trois Marchands.
02/07/2026, 15:48
Simon & Schuster relance Pocket Books, mais sans revenir au mass market paperback [livres à la couverture souple et au format réduit, souvent vendus à des prix assez faibles] qui a fait l’histoire du label. La nouvelle ligne, confiée à Anh Schluep, ancienne d’Amazon Publishing, visera les auteurs autoédités, hybrides et très performants en fiction commerciale, avec un lancement prévu en janvier 2027.
02/07/2026, 13:16
Les Éditions Fayard annoncent la création de « Parole libre », une nouvelle collection de témoignages confiée à Valérie Benaïm. Les premiers ouvrages sont prévus au premier semestre 2027. Publiés tous les quatre mois, ces livres de 100 pages seront vendus 10 € et donneront la parole à des « citoyens et à des acteurs de la société civile » autour de récits liés à leur vécu.
02/07/2026, 11:29
Les meilleures ventes chinoises de mai 2026 confirment le poids des adaptations dans la trajectoire commerciale des livres. D’après les données OpenBook analysées par Publishing Perspectives, la visibilité apportée par les films, séries et projets transmedia relance aussi bien des romans que des titres jeunesse ou des œuvres étrangères.
02/07/2026, 10:37
Un ouvrage négationniste, publié au Royaume-Uni par Academic Research Media, Review Education Group et distribué en France par les Éditions des Tuileries, émanation du nauséabond hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappé d'une interdiction de vente aux mineurs. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, proscrit par ailleurs son exposition dans les points de vente ainsi que toute publicité.
02/07/2026, 09:38
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