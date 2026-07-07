Moins d’enfants, moins de ventes de livres jeunesse ?

La baisse de la fécondité et la recomposition des familles ne se traduisent pas mécaniquement dans les ventes de livres. Elles éclairent pourtant un marché déjà traversé par deux mouvements opposés : en 2025, l’édition jeunesse a reculé de 3 %, quand le scolaire progressait de 8,2 %. Un contraste qui tient moins à une contradiction qu’à deux calendriers, démographique d’un côté, réglementaire de l’autre.

Le marché du livre ne se laisse pas lire à l’aune d’un seul indicateur démographique. Les premiers résultats d’Erfi 2, l’enquête de l’Institut national d’études démographiques, donnent pourtant la mesure d’une transformation qui concerne directement le livre pour l’enfance. Réalisée en 2024 auprès de 12.800 personnes de 18 à 79 ans vivant en France hexagonale, l’étude observe le recul des intentions d’avoir un enfant, l’entrée plus tardive dans la parentalité et la diversification des parcours conjugaux.

Parmi les 18-49 ans, 65 % continuent de juger que deux enfants constituent la taille idéale d’une famille. Ils sont néanmoins 12 % à ne pas en souhaiter, contre 6 % en 2005. La baisse des naissances ne résume pas ces évolutions : elle se double de réalités familiales plus diverses. Seules 33 % des naissances interviennent désormais dans le mariage, contre 85 % dans les années 1970 ; 17 % surviennent dans le cadre d’un Pacs.

L’Ined relève aussi que 18 % des 18-79 ans ont eu au moins un bel-enfant et que 46.000 enfants vivent avec un ou deux parents en couple de même sexe. Cependant, il ne s'agit là ni de données d’achat ni d'une enquête sur la lecture : impossible d’affirmer qu’un recul de la natalité entraîne, à lui seul, une baisse du segment Jeunesse. On comprend qu'elles décrivent en revanche les foyers auxquels s’adressent albums, documentaires, romans pour adolescents, mais aussi bibliothèques et actions de médiation.

La jeunesse ralentit, l’éveil décroche

Le rapprochement avec les données éditoriales doit rester prudent. Selon le Syndicat national de l’édition, l’ensemble du marché a reculé de 0,63 % en valeur en 2025, à 2,883 milliards €, et de 1,49 % en volume, à 419,6 millions d’exemplaires. Dans cet ensemble, la jeunesse a réalisé 359,6 M€ de chiffre d’affaires, soit 13,1 % du marché, après une baisse annuelle de 3 % ; les volumes ont diminué de 4,3 %.

Les albums d’éveil et de petite enfance ont baissé pour la troisième année consécutive, dans toutes les tranches d’âge. Le SNE y voit notamment le reflet de la baisse de la natalité, sans en chiffrer le poids exact. Le documentaire jeunesse a davantage souffert encore, avec -12 % en valeur et -13,6 % en volume. La fiction a mieux tenu, portée avant tout par les titres de fonds. ActuaLitté avait déjà détaillé ces écarts entre segments – en outre, le terme « jeunesse » recouvre des publics et des usages fort différents, de la naissance à l’adolescence.

Le scolaire, un rebond né des programmes

À l’inverse, l’enseignement scolaire a gagné 8,2 %, à 315,9 M€, contre 292,1 M€ l’année précédente. Il s’agit de la plus forte progression parmi les grands segments recensés par le SNE. Son origine est également la mieux identifiée : le renouvellement des programmes, qui a stimulé le primaire, le secondaire général et le parascolaire.

Depuis la rentrée 2025, de nouveaux programmes de français, de mathématiques et de langues vivantes sont progressivement appliqués à l’école maternelle, au cycle 2, en CM1 et en sixième. Cette révision a entraîné des besoins de manuels, de cahiers et de ressources pédagogiques. Mais le SNE invite lui-même à ne pas confondre ce mouvement avec une reprise durable : « La performance du scolaire en 2025 est cependant à nuancer ; elle ne traduit pas une hausse durable du secteur. »

Le mouvement ne se diffuse d’ailleurs pas à tous les supports. Dans son rapport, le SNE indique que l’édition scolaire numérique a reculé de 3,26 % en 2025, la baisse la plus marquée parmi les catégories numériques. La hausse globale du scolaire ne recouvre donc pas une progression homogène de l’ensemble des ressources pédagogiques.

REPORTAGE - "Les jeunes ne lisent plus" ? Demandons-leur

La série récente confirme l’effet de cycle. Les réformes du baccalauréat avaient déjà porté le scolaire autour de 388 M€ en 2019 et 2020, avant un retour sous la barre des 300 M€ de 2022 à 2024. Le pic de 2025 correspond à une campagne de renouvellement, non à l’augmentation de la population élève.

Des générations moins nombreuses, une lecture sous pression

À plus longue échéance, le public auquel s’adresse le scolaire se contracte lui aussi. Dans son scénario intermédiaire, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance prévoit 1,6768 million d’élèves de moins en 2035 dans le public et le privé sous contrat. Le premier degré serait le plus atteint, avec 933.000 élèves en moins (-15,2 %), avant que le recul ne gagne le second degré (-743.800 ; -13,2 %).

La démographie ne dit pourtant rien, à elle seule, de l’appétence pour les livres. Le rapport des États généraux de la lecture pour la jeunesse établit qu’à 16-19 ans, 40 % des jeunes ne lisent pas de livres, contre 10 % en 1970. Il rappelle aussi que les enfants fréquentent davantage les bibliothèques qu’auparavant, tout en consacrant beaucoup moins de temps aux livres qu’aux écrans.

À la rentrée 2026, la DEPP anticipe déjà 6,0241 millions d’élèves dans le premier degré, soit 125.400 de moins qu’en 2025. La baisse des générations entre donc dans le paysage scolaire au moment même où les réformes de programmes continuent de rythmer les achats de manuels.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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