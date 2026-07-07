Sri Lanka : deux ouvrages d’un écrivain tamoul bloqués aux frontières

Le lot saisi par les douanes sri lankaises comprenait plus de 360 exemplaires, selon le Tamil Guardian. Les livres avaient été imprimés au Tamil Nadu, en Inde, avant d’être expédiés vers le Sri Lanka. Ils portaient sur différents genres : romans, essais, entretiens et chroniques de presse déjà publiées.

Theepachelvan Piratheepan est originaire de Kilinochchi, dans le nord du Sri Lanka. Ses textes portent notamment sur la guerre, la mémoire, les pertes humaines et les expériences des populations touchées par le conflit civil sri-lankais. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en cinghalais, langue officielle du Sri Lanka aujourd'hui partagée avec le Tamoul, et en anglais, d'après PEN International.

Après une enquête administrative, les douanes ont autorisé la sortie de trois titres : Bayangaravathi, Cyanide et Nadugal. Deux ouvrages sont restés bloqués : Eluththaal Naan Yuddham Seikiren et Ippoduthum Inge Irandu Thesangal. Aucun de ces livres n'a pour le moment été traduit en français.

La décision a été communiquée à l’importateur Onereach Lanka (Pvt) Ltd par S. P. Arukgoda, directeur général des douanes. La lettre indique que les deux titres ne peuvent pas être libérés car ils auraient été jugés susceptibles de contenir des éléments conduisant à des actes punissables au titre de l’article 120 du Code pénal, lu avec l’annexe B de l’ordonnance sur les douanes. La lettre ne cite pas les passages concernés.

Des livres examinés par plusieurs instances publiques

Les douanes disent avoir suivi les recommandations du Conseil des arts du Sri Lanka, du Comité d'État à la littérature rattaché au ministère de Buddhasasana, des Affaires religieuses et culturelles, ainsi que du ministère de la Défense. Ces avis ont servi à distinguer les trois livres finalement libérés des deux titres encore retenus. La notification officielle reproduite par Sri Lanka Brief reprend cette justification, sans détailler l’analyse menée par chaque instance.

Tamil Guardian rapporte que les premiers soupçons seraient apparus après l’observation d’une carte du Tamil Eelam sur la couverture d’un des livres. Cette région géographique a fait l'objet de revendications par les « Tigres de libération de l'Îlam tamoul », organisation indépendantiste combattue par le gouvernement sri lankais lors de la guerre civile (1983-2009). Le ministère de la Défense n’a pas rendu publique d’explication détaillée sur le lien établi entre les deux ouvrages et la sécurité nationale.

Dans un entretien accordé à Ceylon Today, Theepachelvan Piratheepan précise que Eluththaal Naan Yuddham Seikiren réunit ses entretiens publiés au Sri Lanka « dans différents journaux en cinghalais, en tamoul et en anglais », ainsi que des entretiens menés avec des médias locaux et indiens.

Il ajoute que Ippoduthum Inge Irandu Thesangal rassemble ses chroniques déjà publiées dans plusieurs journaux sri-lankais : « Ces compilations sont destinées à servir à la fois de trace personnelle et de référence pour les lecteurs. »

PEN International demande la levée de la saisie

Le 1er juillet 2026, PEN International a demandé aux autorités sri-lankaises d'autoriser l'entrée sur le territoire des exemplaires encore retenus et note qu’aucun tribunal n’a déclaré ces livres illégaux. Elle relève également que les autorités n’ont pas rendu publique de justification précise pour maintenir cette rétention.

L'organisation estime que les règles relatives à la sécurité nationale, aux douanes ou à l’ordre public ne doivent pas être utilisées contre des œuvres littéraires ou journalistiques qui n’appellent pas à la violence. Ils demandent notamment des garanties pour que les écrivains tamouls et musulmans puissent publier, distribuer et discuter leurs travaux sans discrimination ni intervention injustifiée de l’État.

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L’affaire a provoqué des réactions à Kilinochchi. Tamil Guardian fait état de critiques venues d’écrivains, de militants et d’organisations de la société civile. Une manifestation s’est tenue le 28 avril 2026, avec la participation du député du parti ITAK Sivagnanam Shritharan.

PEN International indique que d’autres livres d’auteurs tamouls et musulmans ont été soumis ces dernières années à des restrictions douanières au Sri Lanka, tout comme des exemplaires du Coran.

Crédits photo : Harsha Samaranayake

Par Ewen Berton

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