Sri Lanka : deux ouvrages d’un écrivain tamoul bloqués aux frontières

Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.
Le 07/07/2026 à 12:57 par Ewen Berton
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07/07/2026 à 12:57
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Le lot saisi par les douanes sri lankaises comprenait plus de 360 exemplaires, selon le Tamil Guardian. Les livres avaient été imprimés au Tamil Nadu, en Inde, avant d’être expédiés vers le Sri Lanka. Ils portaient sur différents genres : romans, essais, entretiens et chroniques de presse déjà publiées.
Theepachelvan Piratheepan est originaire de Kilinochchi, dans le nord du Sri Lanka. Ses textes portent notamment sur la guerre, la mémoire, les pertes humaines et les expériences des populations touchées par le conflit civil sri-lankais. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en cinghalais, langue officielle du Sri Lanka aujourd'hui partagée avec le Tamoul, et en anglais, d'après PEN International.
Après une enquête administrative, les douanes ont autorisé la sortie de trois titres : Bayangaravathi, Cyanide et Nadugal. Deux ouvrages sont restés bloqués : Eluththaal Naan Yuddham Seikiren et Ippoduthum Inge Irandu Thesangal. Aucun de ces livres n'a pour le moment été traduit en français.
La décision a été communiquée à l’importateur Onereach Lanka (Pvt) Ltd par S. P. Arukgoda, directeur général des douanes. La lettre indique que les deux titres ne peuvent pas être libérés car ils auraient été jugés susceptibles de contenir des éléments conduisant à des actes punissables au titre de l’article 120 du Code pénal, lu avec l’annexe B de l’ordonnance sur les douanes. La lettre ne cite pas les passages concernés.
Les douanes disent avoir suivi les recommandations du Conseil des arts du Sri Lanka, du Comité d'État à la littérature rattaché au ministère de Buddhasasana, des Affaires religieuses et culturelles, ainsi que du ministère de la Défense. Ces avis ont servi à distinguer les trois livres finalement libérés des deux titres encore retenus. La notification officielle reproduite par Sri Lanka Brief reprend cette justification, sans détailler l’analyse menée par chaque instance.
Tamil Guardian rapporte que les premiers soupçons seraient apparus après l’observation d’une carte du Tamil Eelam sur la couverture d’un des livres. Cette région géographique a fait l'objet de revendications par les « Tigres de libération de l'Îlam tamoul », organisation indépendantiste combattue par le gouvernement sri lankais lors de la guerre civile (1983-2009). Le ministère de la Défense n’a pas rendu publique d’explication détaillée sur le lien établi entre les deux ouvrages et la sécurité nationale.
Dans un entretien accordé à Ceylon Today, Theepachelvan Piratheepan précise que Eluththaal Naan Yuddham Seikiren réunit ses entretiens publiés au Sri Lanka « dans différents journaux en cinghalais, en tamoul et en anglais », ainsi que des entretiens menés avec des médias locaux et indiens.
Il ajoute que Ippoduthum Inge Irandu Thesangal rassemble ses chroniques déjà publiées dans plusieurs journaux sri-lankais : « Ces compilations sont destinées à servir à la fois de trace personnelle et de référence pour les lecteurs. »
Le 1er juillet 2026, PEN International a demandé aux autorités sri-lankaises d'autoriser l'entrée sur le territoire des exemplaires encore retenus et note qu’aucun tribunal n’a déclaré ces livres illégaux. Elle relève également que les autorités n’ont pas rendu publique de justification précise pour maintenir cette rétention.
L'organisation estime que les règles relatives à la sécurité nationale, aux douanes ou à l’ordre public ne doivent pas être utilisées contre des œuvres littéraires ou journalistiques qui n’appellent pas à la violence. Ils demandent notamment des garanties pour que les écrivains tamouls et musulmans puissent publier, distribuer et discuter leurs travaux sans discrimination ni intervention injustifiée de l’État.
À LIRE - Deux éditeurs égyptiens honorés par le Prix Voltaire pour la liberté de publier
L’affaire a provoqué des réactions à Kilinochchi. Tamil Guardian fait état de critiques venues d’écrivains, de militants et d’organisations de la société civile. Une manifestation s’est tenue le 28 avril 2026, avec la participation du député du parti ITAK Sivagnanam Shritharan.
PEN International indique que d’autres livres d’auteurs tamouls et musulmans ont été soumis ces dernières années à des restrictions douanières au Sri Lanka, tout comme des exemplaires du Coran.
Crédits photo : Harsha Samaranayake
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Le Bal des Ardents, emblématique librairie lyonnaise, est sur le point de changer de propriétaire... L'une de ses salariées, Aintzane Noblia, souhaite faire une proposition de reprise. Elle n'a que quelques semaines pour faire une proposition dans le cadre prévu par la loi Hamon...
02/07/2026, 08:00
Après le rejet d'un premier recours en référé auprès du Conseil d'État, une coalition de structures et d'organisations revient à la charge pour dénoncer une « discrimination » des lauréats et lauréates palestiniens du programme PAUSE. Une quarantaine de requérants attaque à nouveau une décision du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en espérant faire reconnaitre le caractère urgent du recours et relancer les évacuations des bénéficiaires et de leurs proches.
01/07/2026, 16:46
À Nérac, Sauve, Nîmes, Blaye, Saint-Médard-en-Jalles, Amiens et Concarneau, la presse régionale raconte des librairies qui débordent du commerce. Sélection engagée, opposition à l’IA, soutien municipal, itinérance fluviale ou chants partagés : les livres y servent de point d’appui à des formes locales de discussion, de création et de présence culturelle, dans un secteur que les articles disent aussi traversé par de fortes tensions économiques.
01/07/2026, 14:11
Plusieurs ajustements sont attendus dans l’organisation d’Editis, selon un message interne de la direction consulté par ActuaLitté. L’un des principaux changements concerne le départ de Nicolas Gonçalves, chargé des relations avec les éditeurs partenaires, un périmètre qu’il supervisait depuis plusieurs années au sein du groupe, et dans lequel il a notamment accompagné des auteurs et éditeurs diffusés par Interforum, parmi lesquels Éric Zemmour ou encore Joël Dicker.
01/07/2026, 13:09
Rapporteur spécial des crédits de la mission « Médias, livres et audiovisuel », le sénateur Jean-Raymond Hugonet (Essonne, Les Républicains) s'est penché sur la politique immobilière de la Bibliothèque nationale de France. Il relève, une nouvelle fois, le « mur d'investissement » que constitue la rénovation du site François Mitterrand, mais s'interroge également sur l'avenir du site de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement parisien.
01/07/2026, 12:28
Le 30 juin, la reine Camilla a reçu J.K. Rowling au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, pour un échange consacré à la lecture des jeunes. Pensée comme une séquence de promotion du livre, la rencontre a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux : son annonce, publiée le dernier jour du Mois des fiertés, a ravivé les critiques visant les prises de position de la créatrice de Harry Potter sur les droits des personnes transgenres.
01/07/2026, 11:25
Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Neil Gaiman a également été visé par plusieurs plaintes d'une de ses victimes présumées, Scarlett Pavlovich, auprès de tribunaux américains. Ces derniers les ont classées sans suite, estimant que les faits devaient être examinés en Nouvelle-Zélande, où ils se seraient produits. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé, ce 29 juin, l'un des classements sans suite.
01/07/2026, 10:35
éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.
01/07/2026, 08:00
Le romancier, essayiste et chroniqueur François Taillandier est mort le 23 juin, à Paris, à l’âge de 71 ans. Grand Prix du roman de l’Académie française pour Anielka en 1999, il laisse une œuvre marquée par La Grande Intrigue, ambitieuse suite de cinq romans sur la France contemporaine, et par une réflexion constante sur les pouvoirs du récit, de la langue et de la lecture.
30/06/2026, 22:21
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