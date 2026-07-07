Raconter l’Amérique eugéniste à hauteur de femme : Mon corps donné pour vous

Carrie Buck monte dans un train avec un billet froissé et l’idée qu’elle retrouvera sa mère. À l’arrivée, on la conduit vers un bâtiment de briques rouges, flanqué de colonnes blanches. Des médecins sourient, auscultent, notent. Tout a l’air propre, sérieux, organisé. Tout est déjà décidé.

La jeune femme ne connaît ni le nom de l’institution ni celui des théories qui l’ont conduite là. Elle sait seulement que ces façades l’intimident. « Une certaine intelligence des formes, en somme. Assez pour vous situer entre un imbécile et un débile profond. » Marouane Essadek installe d’emblée son sujet dans cet écart cruel : Carrie perçoit les signes du pouvoir, quand le pouvoir la déclare incapable de comprendre le monde.

Une femme contre son dossier

Le roman tient d’abord par la proximité qu’il construit avec Carrie. Elle observe les adultes, essaie de répondre correctement, se reproche chaque erreur et cherche ce qu’on attend d’elle. Les examens médicaux et psychologiques deviennent des scènes de dépossession : son corps, son histoire, sa grossesse, son silence et ses gestes ordinaires sont réunis pour former une preuve.

Le verdict tient en quelques mots : « Conclusion : Débile de niveau intermédiaire. » La brutalité de la formule n’a rien d’un effet romanesque. Elle résume une logique administrative qui transforme une jeune femme pauvre, violée et isolée en cas d’école.

Essadek refuse pourtant d’en faire une icône immobile. Carrie ne porte aucun grand discours sur elle-même. Elle cherche à survivre, à ne pas déranger, à faire ce qu’on lui demande. Elle a appris très tôt à obéir, à laisser les autres décider, à taire ce qu’elle ne peut pas formuler : « Une vie de silence, donc. » Cette retenue donne aux scènes les plus dures leur force sèche, sans pathos ajouté.

La science comme alibi

Le livre élargit ensuite son regard aux hommes qui ont préparé le terrain : médecins, universitaires, administrateurs, magistrats, experts en hérédité. Paul Barringer, Albert Priddy, Harry Laughlin et les autres ne sont pas présentés comme des monstres surgis de nulle part. Ils parlent de prévention, d’éducation, de santé publique, de responsabilité nationale.

C’est précisément ce qui rend leur violence glaçante. « Drôle d’idée que l’eugénisme, c’est l’évidence érigée en science, le bon sens qui titille les réflexes les plus sombres. » Le roman montre comment une idéologie raciste, sexiste et classiste s’installe dans les institutions à partir d’arguments de rationalité, d’économie et de compassion.

Les citations historiques, dont les sources sont indiquées en fin d’ouvrage, donnent à cette démonstration une force redoutable. L’une d’elles condense le renversement moral opéré par l’eugénisme : « Ce que la nature fait aveuglément, lentement et sans pitié, l’homme peut le faire avec prévoyance, rapidité et bonté. » Sous la promesse de bonté, le texte fait apparaître la mécanique réelle : trier, isoler, empêcher de naître.

L’histoire, parfois trop visible

La construction en strates — enfance de Carrie, biographies de notables, procès, archives, conséquences lointaines de Buck v. Bell — permet de mesurer l’ampleur du système. Elle évite la simplification : l’eugénisme n’est jamais réduit à une aberration individuelle, mais devient une ambition politique, universitaire et judiciaire.

Cette richesse documentaire a cependant son revers. Les longues séquences consacrées aux théoriciens, aux carrières universitaires et à l’architecture institutionnelle ralentissent parfois la tension romanesque. Quelques figures historiques remplissent davantage une fonction démonstrative qu’elles n’acquièrent une vraie épaisseur de personnages. Le livre est le plus saisissant lorsqu’il revient à Carrie, à ses silences, à son corps et aux conséquences concrètes des décisions prises sans elle.

C’est là que Mon corps donné pour vous atteint sa justesse la plus nue. Des décennies plus tard, Carrie Buck résume ce qu’on lui a retiré : « Bien sûr que ça m’a rendue triste. J’aurais voulu d’autres enfants. »

Marouane Essadek ne transforme pas cette phrase en conclusion réparatrice. Il en fait au contraire la mesure d’un scandale durable. Son roman restitue à Carrie Buck ce que les médecins, les juges et les dossiers avaient effacé : une voix, une mémoire, une intelligence du monde — et un corps qui n’avait été donné à personne.

Livre sélectionné pour le Prix Envoyé par La Poste 2026

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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