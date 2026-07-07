Alexandria : l'outil qui transforme les ebooks en livres audio à plusieurs voix (même la vôtre)

À l’origine du projet, un dépôt GitHub publié sous le nom de Finrandojin. Alexandria accepte des fichiers texte, Markdown (un format de texte simple qui permet de structurer un document avec des titres, des listes ou des liens à l’aide de symboles faciles à lire) ou EPUB. Son fonctionnement repose sur deux opérations, explique Korben.

D’abord, un modèle de langage — un programme capable d’analyser et de générer du texte — lit le document pour séparer le récit, les dialogues et les personnages supposés prendre la parole. Il ajoute aussi des indications d’interprétation : une réplique doit-elle être inquiète, lente ou véhémente ? Ensuite, le moteur de synthèse vocale Qwen3-TTS transforme ces segments en son.

Le mécanisme peut sembler direct, mais il ne se réduit pas à presser un bouton. La documentation prévoit une seconde relecture automatisée pour réparer les erreurs d’attribution ou de découpage, puis un éditeur accessible dans le navigateur.

L’utilisateur peut y corriger le texte, le locuteur ou l’intention d’une phrase, avant de ne régénérer que le passage concerné. Alexandria automatise ainsi la préparation de la partition ; il laisse à celui qui l’emploie la responsabilité de vérifier ce qu’elle fait dire à chacun.

Des voix conçues, choisies ou clonées

Le logiciel s’appuie sur Qwen3-TTS, une famille de modèles de synthèse vocale rendue publique en janvier 2026 par l’équipe Qwen. Cette brique technique prend notamment en charge le français et neuf voix prédéfinies, dont le ton peut être orienté par des consignes écrites. Alexandria propose également de créer un timbre depuis une brève description ou de cloner une voix à partir d’un extrait audio de cinq à quinze secondes.

Cette dernière possibilité n’est pas anodine : la facilité technique de la copie ne vaut pas autorisation d’utiliser la voix d’autrui. Pour un texte qui n’a jamais fait l’objet d’une production sonore, le logiciel peut servir à réaliser une maquette, à examiner un découpage de dialogues ou à rendre audible un chapitre de travail. Mais le résultat ne peut être assimilé sans précaution à une lecture interprétée : la répartition des rôles est estimée par un modèle, puis corrigée si nécessaire ; les respirations, les intentions et les changements de ton sont calculés.

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La documentation elle-même prévoit une étape destinée à rectifier les erreurs les plus courantes. Ce détail rappelle que les ambiguïtés d’un roman — une voix narrative mouvante, un dialogue sans attribution ou une ironie difficile à saisir — ne disparaissent pas parce qu’elles ont été converties en données.

Le « local », selon la configuration retenue

Alexandria présente un avantage concret pour des textes sensibles : son moteur de synthèse vocale peut fonctionner directement sur l’ordinateur de l’utilisateur. Pour l’analyse préalable du manuscrit, en revanche, celui-ci choisit entre un modèle installé en local, notamment via LM Studio ou Ollama, et un service distant compatible avec l’interface d’OpenAI. La notion de « local » ne couvre donc l’ensemble du parcours que lorsque cette première étape est elle aussi exécutée sur la machine.

La promesse conserve par ailleurs ses exigences matérielles. Le projet recommande au minimum 8 Go de mémoire graphique et 16 Go pour un usage plus confortable ; chaque modèle vocal téléchargé représente environ 3,5 Go. Les fichiers générés peuvent ensuite être réunis en MP3, exportés en M4B avec chapitres — un format conçu pour l’écoute longue — ou préparés en pistes séparées pour Audacity.

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La licence MIT rend le code réutilisable et modifiable, non les livres importés ni les échantillons sonores employés. La documentation publique ne décrit aucun dispositif de vérification des droits liés à un EPUB ou à une voix clonée. Pour un éditeur, la solution apporterait une certaine vitesse de fabrication, certes, mais non sans poser quelques questions éthiques...

Crédits photo : TheoLeo CC 0

Par Nicolas Gary

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