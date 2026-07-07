L'éditeur indépendant Terre vivante fera germer une collection BD en 2027

La maison d'édition Terre vivante prévoit l'éclosion d'une nouvelle collection, dédiée à la bande dessinée, au cours de l'année prochaine. Dans un communiqué, la structure indique que « l’heure est venue d’explorer d’autres formes d’expression, pour parler de transition autrement : reportages de terrain sur les combats écologiques, biographies ou témoignages de lanceurs d’alerte, fictions, carnets naturalistes… »

« L’objectif est d’offrir aux lecteurs des pistes de réflexion, à travers des œuvres rigoureusement documentées, privilégiant une approche constructive », poursuit la maison d'édition.

Terre vivante avait déjà réalisé des incursions dans le domaine du 9e art, à l'occasion de quelques titres, comme À l’ombre du pissenlit, d'Alice C. Roussel et François Couplan, ou La Folle Histoire des plantes de Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand, en deux volumes, dont le premier tome, paru en 2019, s'est écoulé à plus de 9000 exemplaires selon l'éditeur. Une réédition de ce dernier titre inaugurera d'ailleurs la nouvelle collection BD.

Parmi les premiers titres prévus, Fermes et potagers urbains, un « carnet de terrain sur les jardins partagés, tiers-lieux, chantiers participatifs, fermes urbaines, jardins sur les toits », un roman graphique qui raconte « avec humour une reconversion (éprouvante mais réussie !) en maraîchage bio » ou encore un Herbier des trottoirs. Les contractualisations avec les auteurs de ces différents titres sont en cours, nous précise la maison.

« Idéalement, nous prévoyons deux parutions au printemps 2027 et deux à l'automne de la même année », nous précise Brigitte Michaud, responsable éditoriale de Terre vivante. Deux carnets documentaires à paraître seront ainsi présentés lors du Rendez-vous International du Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand. Entre 2000 et 3000 exemplaires sont prévus pour les premiers tirages des différents titres, ajustés « en fonction de l’accueil par le distributeur, les représentants et les libraires ».

À ce titre, Terre vivante a quitté, en début d'année, Dilisco (Albin Michel) pour un autre diffuseur-distributeur, MDS (groupe Média-Participations) et profitera de l'expertise de ce dernier dans la bande dessinée.

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La construction de la collection bénéficie de l'accompagnement de Vincent Henry, fondateur de La Boîte à Bulles [devenue Pictavita, NdR] « et fin connaisseur du milieu, qui participe à la recherche des auteurs et des projets », précise Brigitte Michaud.

La Scop éditoriale invite les auteurs et les illustrateurs intéressés à se manifester, sans fermer de portes : « Les premiers titres à paraitre sont plutôt classés du côté du documentaire, mais nous ne nous interdisons pas la fiction, bien au contraire », ajoute Brigitte Michaud. « Mais c'est un peu plus long à construire. » En édition comme au jardin, la patience est une vertu...

Photographie : Illustration tirée du tome 1 de La Folle histoire des plantes, de Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand, BD parue en 2019 chez Terre vivante

Par Antoine Oury

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