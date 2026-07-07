Clémentine Mélois, le grand déménagement des souvenirs

Le verre Musclor n’a plus de tête. Il reste le tigre vert, la main distraite, et surtout le souvenir d’un vide-grenier où Tristan avait marchandé deux euros ce personnage de plastique. Ce menu désastre ouvre Choses que je croyais perdues : en faisant ses cartons avant de quitter l’appartement, une femme remue bien davantage que des assiettes, des bocaux et des doubles de clés. Elle remet en circulation les scènes dont ces choses sont devenues les dépositaires, avec cette conviction très simple : « Les choses que je possède sont lestées de trop de souvenirs. »

Le roman de Clémentine Mélois tient dans cet écart : l’objet paraît dérisoire, puis il devient passage. Un moule à kouglof, une paire de bottines trop étroites, un verre de cantine, une assiette de la Coop ou un rouleau d’essuie-tout donnent accès à une enfance lorraine, à des années de travail dans un bar, à une famille et, plus douloureusement, à une relation dont il faut désormais déménager.

Clémentine Mélois ne cherche pas à ennoblir le quotidien. Elle lui prête, mieux, une puissance de déclenchement. « Mais les souvenirs sont des fleurs sauvages, ils s’épanouissent où bon leur semble et le plus souvent là où on ne les espère pas. »

Un chagrin qui parle trop

Cette mémoire en vrac a une voix : rapide, associative, souvent drôle au moment même où elle se défend de l’être. La narratrice se moque de son accumulation compulsive, de ses scénarios catastrophes, de ses emballements érudits. Mais l’humour ne désamorce pas tout. Il rend supportable la persistance d’un dialogue avec Tristan, cet homme qui ne répond plus et que le « tu » maintient pourtant dans la pièce.

Le couple est raconté depuis l’après-coup, par une femme qui a longtemps interprété les silences à sa place. La formule est comique par sa démesure, mais elle serre au plus près l’impuissance : « Non, ton silence à toi est un trou noir : un objet céleste impossible à approcher, dont le noyau extrêmement dense ne cesse de s’effondrer sur lui-même. » Le roman évite alors les grandes explications psychologiques. Il montre une relation devenue inhabitable à travers ses détails : les conversations qui n’arrivent pas, les petites attentions oubliées, le malentendu installé comme un meuble trop lourd.

C’est là que Mélois est la plus juste. La narratrice sait, après coup, la phrase qu’elle aurait dû prononcer ; elle n’a dit, sur le chemin des douaniers : « C’est joli, ici, ça te plairait si tu étais là. » Tout est dans ce léger décalage, à la fois drôle et cruel. L’ironie ne tourne jamais à la désinvolture : elle mesure la distance entre ce que l’on pense et ce que l’on consent à dire.

Papier gris et vies minuscules

Les coupures du Dauphiné libéré, reproduites dans le volume, prolongent ce travail de mémoire. Isolées sur la page, elles ont l’air de rebuts sauvés de la benne : un radar défectueux, une famille qui se verra au parc si le temps le permet, une information dont personne n’attend plus rien. Elles répondent à la passion de la narratrice pour les objets sans prestige et donnent à l’ensemble un contrechant discret : le monde ne disparaît pas tout à fait, il finit en emballage, en archive ou en légende absurde.

Ce rapport au papier rejoint le métier de graveuse de la narratrice. Mélois y glisse l’un des plus beaux principes du livre : « Toute chose imprimée raconte une histoire à une personne, et à elle seule. » La phrase éclaire les images de presse, les objets et le roman lui-même. Chaque détail s’adresse à quelqu’un, mais ne livre pas tout à fait son secret.

Cette profusion fait aussi la limite du récit. Les digressions sont presque toujours savoureuses ; leur cadence devient parfois si reconnaissable que le chagrin du présent s’éloigne derrière la prochaine anecdote. Le roman accepte ce risque, qui appartient sans doute à son sujet : différer le départ, c’est encore parler d’un concombre, d’une assiette ou de Gutenberg. On peut toutefois regretter que cette mécanique, par endroits, atténue la tension plutôt qu’elle ne la relance.

Ce qui reste dans les cartons

Pour autant, l’émotion gagne précisément parce qu’elle ne se présente jamais seule. Au détour d’une réflexion sur les feuilles de Sopalin, l’excès comique s’ouvre soudain sur une phrase nue : « Cinq mille ans pour cet absolu. » Ce rouleau posé au sol devient alors le point d’arrivée de techniques, de gestes et de vies accumulées ; l’absurde domestique rejoint une mélancolie beaucoup plus vaste.

Choses que je croyais perdues ne raconte pas une guérison et ne promet aucun grand effacement. Il suit une femme qui apprend seulement à reprendre possession de son récit, sans débarrasser le passé de ce qu’il a eu de tendre, de drôle et de dévastateur.

La dernière inflexion du texte donne à cette entreprise sa mesure : « Mais tu vois, ce n’est pas si grave : tant que je pourrai raconter leur histoire, toutes ces choses ne seront pas vraiment perdues. » Chez Mélois, raconter ne répare pas le verre Musclor. Cela permet, au moins, de ne pas jeter les morceaux trop vite.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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