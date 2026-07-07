Notre-Dame-des-Anges : Célia Houdart à l'écoute des voix disparues

Une lettre commence dans un train, se termine sur un banc de gare. Une autre attend dans une boîte postale sous la pluie. À la clinique, Rachel écoute la radio, Henri observe les oiseaux et Marcelle, loin de là, travaille son piano, voyage, désire, s’impatiente. Le monde se dérègle, mais rien ne s’annonce encore par de grands fracas. Une voix à la TSF, un titre de journal, une lumière devenue trop blanche suffisent.

Célia Houdart entre dans cette histoire par le détail : une tasse de thé, une brique trop froide au fond d’un lit, les gousses d’un acacia, les souffles d’un piano mécanique. La musique lui sert de méthode. Marcelle rappelle à son élève : « Il ne faut pas mettre la pédale avec ses pieds… mais avec ses oreilles. »

C'est ainsi que le roman procède : il écoute ce que les personnages n’osent pas formuler, les silences entre deux courriers, les tremblements du monde derrière les gestes ordinaires.

Trois vies, un même vacillement

Henri aime Marcelle. Marcelle l’aime avec une ardeur que ni les distances ni les prudences de cet homme marié ne calment. Mais Rachel ne disparaît jamais derrière la liaison. Sa maladie, sa force, son humour et l’intimité qu’elle conserve avec Henri empêchent le récit de se réduire à un adultère romanesque.

Les lettres deviennent alors un second corps : elles circulent, attendent, brûlent dans une poche, offrent à la séparation une matérialité presque physique. Marcelle écrit : « TA LETTRE M’A FAIT DU BIEN À L’ÂME AUTANT QU’AU CORPS. » À mesure que les frontières se ferment et que les visas deviennent des sésames incertains, le désir ne s’oppose plus à l’Histoire : il en reçoit les secousses.

La guerre entre dans le livre par effraction lente. Marcelle note, depuis un train : « IL FAIT TROP BEAU POUR LA PÉRIODE CRUELLE QUE NOUS VIVONS. » La phrase résume l’art de Houdart : faire monter l’inquiétude sans écraser les existences sous le poids du savoir rétrospectif.

La musique contre la brutalité

Le roman excelle lorsqu’il rend la musique tangible. Les rouleaux perforés des pianolas Duo-Art, les concerts, les répétitions, les erreurs de rythme ou les silences de la clinique deviennent des formes de mémoire. Chaque pièce jouée, chaque interprétation sauvegardée porte la trace d’un souffle menacé de s’interrompre.

Cette attention au sensible ne verse jamais dans la préciosité. Face à Saulnier, le violoniste dont le cynisme et la vanité accompagnent la tournée de Marcelle, la pianiste finit par lancer : « Vous n’êtes qu’un monstre. Un monstre froid et cruel. » La scène détonne dans un récit souvent feutré. Elle révèle ce que le livre refuse avec force : l’élégance sans compassion, la culture devenue décor social, l’indifférence élevée au rang de distinction.

Les archives, et leurs trous

La narratrice contemporaine assume la part reconstruite de cette matière familiale. Elle découvre les lettres, les classe, les lit par fragments, puis choisit de ne pas restaurer artificiellement une vérité entière : « Ensuite, j’ai gravé mes propres rouleaux, laissant agir l’étrange mécanique du souvenir et, plus encore, celle du rêve. »

Ce geste donne au roman sa singularité. Les archives ne servent pas à prouver : elles deviennent une partition trouée, ouverte aux voix, aux décalages et à l’imaginaire. La circulation entre les années 1930 et les recherches contemporaines enrichit considérablement le livre, notamment lorsque la clinique ou les traces de la guerre reviennent dans le présent.

Elle en constitue aussi la réserve principale. Les passages documentaires, parfois très précis, interrompent par endroits la tension affective construite entre Henri, Rachel et Marcelle. L’enquête historique refroidit momentanément une matière romanesque qui gagne en intensité lorsqu’elle s’en tient aux corps, aux lettres et aux gestes.

Cette légère dispersion reste le prix d’une ambition plus vaste. Notre-Dame-des-Anges ne raconte pas seulement une passion clandestine. Il saisit des êtres qui cherchent à rester vivants quand la maladie progresse, quand les pays se ferment et que les mots n’arrivent jamais assez vite. « NOUS NE POUVONS PLUS ÊTRE HEUREUX OU MALHEUREUX QU’ENSEMBLE. »

Célia Houdart signe un roman délicat, inquiet et puissamment sensoriel, où une lettre, un souffle et quelques notes suffisent à faire revenir les absents.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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