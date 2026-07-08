NOCTURNES : une plongée onirique dans le monde des animaux nocturnes

Fidèles à notre conviction qu’il n’est pas nécessaire de parcourir le monde pour s’émerveiller, nous avons eu à cœur de mettre en lumière la faune sauvage française, dans toute sa splendeur.

Pour respecter ces animaux, nous avons exclusivement utilisé des boitiers photos et des flashs infrarouges (invisibles pour les bêtes) afin de les immortaliser de nuit, sans les déranger. À l’affût et à l’aide de pièges photographiques, nous avons capté des comportements fabuleux et rarement documentés des mammifères et des oiseaux qui vivent secrètement entre le crépuscule et l’aube.

« Nocturnes » n’est pas un simple livre qui montre des animaux nocturnes : c’est une immersion poétique dans ce monde vivant invisible, sublimé par des éclairages esthétiques, des compositions épurées, des jeux de silhouette et des effets photographiques qui révèlent la grâce de ces bêtes.

Au fil des pages de ce livre, vous traverserez forêts, rivières et montagnes, à la rencontre des emblématiques nocturnes de notre territoire : le hibou grand-duc, le lynx, le blaireau, l’engoulevent, la chouette effraie, le castor et bien plus encore.

Nos quatre années de pistage animalier nous ont aussi offert l’opportunité de capter les acrobaties envoûtantes des chauves-souris durant le swarming, les sauts de martre entre les branches, les attitudes félines de la fantomatique genette ainsi que le nourrissage de jeunes chouettes hulottes.

Des scènes grandioses qui, nous l’espérons, susciteront chez vous des émotions aussi intenses que celles que nous avons ressenties.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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