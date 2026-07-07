Seule la vie, l'adaptation d'un roman autobiographique de Barbara Pachl-Eberhart

Le scénariste Senad Halilbašić (Le Griffon, Pagan Peak) s'est chargé de l'adaptation du roman de Barbara Pachl-Eberhart pour le cinéma. Ce dernier a été au cœur de plusieurs projets depuis sa parution, mais aucun n'avait abouti jusqu'à présent.

L'autrice Barbara Pachl-Eberhart a accompagné le développement de l'adaptation cinématographique, afin de s'assurer de la fidélité à son récit, particulièrement personnel.

Elle a ainsi été très présente aux côtés des membres de la distribution du long-métrage, dont Valerie Pachner, Robert Stadlober, Stefanie Reinsperger ou encore Hanno Koffler.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com