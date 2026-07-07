Bibliothèque Gulbenkian : Raphaël Rubio Meau, premier lauréat de la résidence EX-LIBRIS

Designer graphique, artiste visuel et iconographe franco-brésilien, Raphaël Rubio Meau est formé en arts plastiques à la Sorbonne, puis en design graphique et en design éditorial à l’École de Recherche Graphique (ERG) de Bruxelles.

Installé à Lisbonne, où il codirige le studio SuperSurface, il développe une pratique située à la croisée de l’édition, de l’image, de la vidéo et de la recherche iconographique.

À travers le livre, l’archive, le montage et la collection, il construit des formes narratives visuelles qui interrogent les liens entre mémoire, récit et représentation, ainsi que les modalités de circulation des images au sein des cultures visuelles.

Son travail s’intéresse plus particulièrement aux processus de reproduction, de transformation et de réagencement des images comme outils narratifs et spéculatifs. Malvoyant de naissance, il fait de son rapport singulier au visible un élément constitutif de sa démarche artistique : la manipulation des images devient à la fois un outil d’accessibilité et un protocole de recherche qui façonne son travail.

O círculo que se abre est un projet de recherche visuelle qui prend pour point de départ une trajectoire familiale traversée par plusieurs mouvements migratoires entre le Portugal, le Brésil et la France. Le projet s’appuiera sur les collections de la Bibliothèque Gulbenkian pour constituer une archive iconographique où mythologie, fiction et documentation se rencontrent afin de spéculer l’imaginaire d’un héritage culturel dilué au fil des générations et des migrations successives.

À partir d’un travail de collecte et d’agencement d’images, il construit une narration visuelle ouverte, attentive aux formes qui errent, se transforment, se contaminent et façonnent des identités culturelles complexes.

Sa pratique en tant qu’artiste malvoyant fait de la reproduction et de la transformation de l’image non seulement un outil d’accessibilité indispensable, mais aussi une méthode de création et de recherche. Il propose de considérer les images comme des espaces vivants, manipulables, capables de révéler des récits enfouis et de générer de nouvelles lectures des patrimoines visuels partagés entre plusieurs territoires.

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Pensée comme un temps d’immersion et d’expérimentation, la résidence EX-LIBRIS offre à l’artiste l’opportunité d’explorer librement un corpus choisi au sein des collections — livres anciens, ouvrages rares, collections spéciales, périodiques — afin de concevoir un projet plastique, éditorial ou hybride. L’ambition d’EX-LIBRIS est de faire émerger une création contemporaine nourrie par le patrimoine, dans un dialogue vivant et original avec l’histoire des textes, des formes et des savoirs.

Installée depuis 2020 au sein de la Maison du Portugal - André de Gouveia, au cœur de la Cité internationale universitaire de Paris, la Bibliothèque Gulbenkian conserve plus de 64.000 documents couvrant littérature, histoire, arts, architecture et pensée contemporaine, ainsi qu’un fonds patrimonial unique de 6000 ouvrages publiés entre le XVIe et le XIXe siècle.

Plus important fonds en langue portugaise hors Portugal et Brésil, elle constitue aujourd’hui un carrefour intellectuel et artistique où se rencontrent recherche, transmission et création contemporaine.

Photographie : © Raphaël Rubio Meau

Par Dépêche

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