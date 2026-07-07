Bicentenaire de la Photographie : 32 projets éditoriaux soutenus

Dédié spécifiquement à l'édition, à la traduction et à la réédition d'ouvrages majeurs de photographie, ce fonds de soutien, annoncé à l’occasion de la 28e édition de Paris Photo en novembre 2025, est destiné à encourager la production éditoriale et la diffusion d’ouvrages relatifs à cette discipline afin de porter à la connaissance du plus grand nombre les richesses de notre patrimoine et de la création photographique française et internationale.

Réuni le 5 mai dernier, le comité d’attribution de l’aide, composé d’une dizaine d’experts issus du monde de la photographie, a procédé à l’examen des candidatures et à la sélection des projets lauréats. À l’issue des délibérations collectives, 32 projets ont bénéficié du soutien du ministère de la Culture et du CNL, pour un montant total de 180.000 €.

Les ouvrages soutenus paraîtront entre septembre 2026 et octobre 2027 dans le cadre de la programmation nationale du Bicentenaire de la Photographie. Ils contribueront à faire découvrir au public l'histoire, les évolutions et les multiples formes de la photographie.

Les 32 projets retenus sont les suivants :

Nicéphore Niépce, Sylvie Aubenas, Sylvain Besson et Paul-Louis Roubert (Actes Sud)

Terre Verte. À l'Est du Groenland 1936-2026, Tito Gonzalez Garcia (Actes Sud)

André Kertész, marcher dans l’image, André Kertész et Cédric de Veigy (André Frère)

Chasseurs de photographies. Une histoire des collectionneurs de 1839 à 1969, Anne de Mondenard et Michel Guerrin (Atelier EXB)

Histoires de nuages, Luce Lebart (Atelier EXB)

Mains d'argent, crépuscule d'été, Vasantha Yogananthan (Chose Commune)

Paul Martial : modernité graphique et photographique publicitaire dans la France des années 1930, Anne-Céline Callens (Creaphis)

France périphérique, Pierre Faure (Delpire)

Une photographie queer et marronne, Nicola Lo Calzo (B42)

Saisons thermiques, Rebekka Deubner et Hélène Giannecchini (L’Observeur)

Formes et objets, Tana Hoban (MeMo)

Collectionner les tombes, Sylvain Besson, André Chabot, Ambre Charpier et Marie Quéau (Paien)

Pourquoi Lectoure ? 40 ans de photographie, Damarice Amao, Nathalie Boulouch et François Saint-Pierre (Xanadu – Manuella Vaney)

Entre les images, Raphaële Bertho et Eugénie Terrier (Filigranes)

Une Bretagne photographique, Nathalie Boulouch (Filigranes)

Les origines de la photographie, Hanako Murakami (Gwin Zegal)

Une histoire de photographie, Sylvie Nayral (L’Atelier Contemporain)

Présents, Anne Delrez et Hélène Giannecchini (La Conserverie)

Une décennie photographique. Les années 1980 en France, Gabriel Bauret (LOCO)

Rien que la lumière - Les collections du Château d'eau, Nathalie Boulouch (Le Bec en l’air)

Diplopie, Clément Chéroux (Le Point du Jour)

L’Asile des Photographies, Philippe Artières et Mathieu Pernot (Le Point du Jour)

900 x Bayard. Hippolyte Bayard dans les collections de la Société française de photographie, Eléonore Challine et Paul-Louis Roubert (Macula)

Devoir de regard, Isabelle Fougère et Jean-François Leroy (MKF)

Figures, Gilles Pourtier (Poursuite)

À LIRE - La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027

Un prisme liquide, Sylvie Bonnot et Michel Poivert (Process)

Migrations (2000-2025), Alexandre Guirkinger et Anne Roekens (RVB Books)

Vestiges du futur, Frédéric D. Oberland (sun/sun)

Architecture sans Architectes, Bernard Rudofsky (T&P)

Après moi, le déluge, Samuel Bollendorff (Textuel)

Histoire(s), Ariane Chemin, Emmanuel Hascoët, Guillaume Herbaut et Michel Poivert (Textuel)

North, Chris Killip (Textuel)

Photographie : illustration, Greg Smith, CC BY-ND 2.0

Par Dépêche

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