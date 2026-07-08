Comment se fait-il que la nature ait déjà « inventé » tant de mécanismes que l’humanité s’efforce de concevoir techniquement ? À quoi faut-il attribuer cette analogie entre l’« ingéniosité sans ingénieurs » du vivant et l’ingéniosité intentionnelle humaine ? Comment expliquer que nos techniques efficaces aient souvent fourni des modèles de compréhension scientifique du monde ?

De quel réalisme involontaire procèdent les mathématiques les plus pures lorsque, indépendamment de toute considération empirique, elles se révèlent adéquates pour saisir des phénomènes réels ?

Derrière ces questions apparemment différentes auxquelles Bernard Lahire s’attache à répondre dans ce livre se cache une énigme majeure : pourquoi comprenons-nous le monde ? Pour résoudre ce qu’Albert Einstein qualifiait d’« éternel mystère », il faut résolument plonger vers les racines du réalisme, en faisant entrer dans la réflexion des faits tirés autant de l’histoire et de l’anthropologie des sciences et des techniques que de la biologie évolutive, de l’écologie, de l’éthologie, de la sociologie ou des neurosciences.

En revenant aux lois fondamentales du vivant, on prend alors conscience que la science et la technique prolongent culturellement des facultés sensorielles et cognitives issues de l’adaptation au monde dans lequel nous avons évolué.

Dans le nouvel âge de l’ignorance que nous traversons, cette perspective nous rappelle que, loin d’être un luxe spéculatif ou une construction symbolique parmi d’autres, la connaissance scientifique s’ancre dans des contraintes réelles et nous permet de les maîtriser en vue d’assurer notre survie.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Bernard Lahire, directeur de recherche CNRS, professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon (Centre Max-Weber) et membre senior de l'Institut universitaire de France, a publié une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels L'Homme pluriel (Nathan, 1998), Franz Kafka. Éléments pour une théorie de la création littéraire (La Découverte, 2010), Dans les plis singuliers du social (La Découverte, 2013), Ceci n'est pas qu'un tableau (La Découverte, 2015), L'Interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018) et Enfances de classe (Le Seuil, 2019).

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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