Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Françoise Theillou explore la relation complexe d’André Malraux à l’amour et aux femmes, à peu près absente de son œuvre et des grandes biographies qui lui ont été consacrées. L’écrivain a volontairement brouillé les pistes entre réel et imaginaire, taisant l’intime et rejetant toute lecture biographique de son œuvre. Ce sont surtout les femmes qui l’ont aimé, Clara, Josette, Madeleine, Sophie, qui ont permis de lever en partie le voile, chacune révélant un Malraux différent.
Le 08/07/2026 à 07:00 par Ewen Berton
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08/07/2026 à 07:00
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Au terme de ce parcours, Malraux apparaît comme un homme fondamentalement paradoxal : profondément marqué par le sacré et la sublimation au féminin, incapable de vivre l’amour sans distance, mais sans cesser jamais d’aimer.
Mieux qu’un libertin ou un séducteur, il fut un chercheur d’absolu pour qui l’amour resta une passion intense et un mystère vécus jusqu’au bout.
Si l’histoire littéraire a consacré de nombreux ouvrages à l’écrivain visionnaire, au théoricien de l’art et à l’homme d’État, peu de travaux ont jusqu’ici pénétré sa sphère privée, affective et existentielle. Cette publication restitue la complexité d’une personnalité dont la grandeur publique a parfois éclipsé la part humaine. On découvre une figure plus accessible, plus incarnée.
Les éditions Ateliers HD vous proposent un extrait en avant-première :
Formée aux Lettres classiques, qu’elle a enseignée pendant quinze ans, Françoise Theillou a travaillé sur la genèse de À la recherche du temps perdu aux côtés de Jean-Yves Tadié. Elle s’est ensuite tournée vers l’écriture personnelle, explorant l’anamnèse et les origines dans plusieurs récits. Spécialiste reconnue d’André Malraux, à qui elle a consacré de nombreuses études, elle a publié en 2009 Malraux à Boulogne, la maison du Musée imaginaire, chez Bartillat, et en 2023, chez Grasset, Je pense à votre destin, issu d’archives inédites.
Parution le 27 août 2026.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 27/08/2026
130 pages
Ateliers Henry Dougier
15,00 €
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Maxine ne voit plus son père, Peter, depuis cinq ans, écrivain célèbre, leurs chemins se sont séparés depuis le décès de sa mère. A la mort de celui-ci, Maxine revient à contrecœur dans son village d’enfance pour assister aux funérailles.
30/06/2026, 14:38
En 1584, un messager de la reine mère tire Michel de Montaigne de son château périgourdin et l’envoie à Paris, au cœur d’un royaume miné par les guerres de Religion. Avec Françoise, son épouse, et Nicolas Poulain, jeune scribe sans expérience, l’auteur des Essais entre dans une affaire de Cour où les secrets circulent plus vite que les armées. Le Chat de Montaigne signé Nils Minkmar mêle érudition, panache et comédie avec un plaisir contagieux. Miaulements à venir ce 20 août.
29/06/2026, 16:10
Vainqueurs de Montpellier au Stade de France (28-20), ce samedi 27 juin, les Toulousains ont signé un quadruplé historique en Top 14. Une finale, moins brillante que nerveuse, qui se raconte à travers bien d'autres histoires : un collectif rouge et noir contraint de tenir, des Héraultais trop tardivement récompensés, et une soirée d’orage où Camus, Alain-Fournier et Claude Simon aident à lire le rugby au-delà des essais.
29/06/2026, 16:10
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