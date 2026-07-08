Malraux, un homme fondamentalement paradoxal

Au terme de ce parcours, Malraux apparaît comme un homme fondamentalement paradoxal : profondément marqué par le sacré et la sublimation au féminin, incapable de vivre l’amour sans distance, mais sans cesser jamais d’aimer.

Mieux qu’un libertin ou un séducteur, il fut un chercheur d’absolu pour qui l’amour resta une passion intense et un mystère vécus jusqu’au bout.

Si l’histoire littéraire a consacré de nombreux ouvrages à l’écrivain visionnaire, au théoricien de l’art et à l’homme d’État, peu de travaux ont jusqu’ici pénétré sa sphère privée, affective et existentielle. Cette publication restitue la complexité d’une personnalité dont la grandeur publique a parfois éclipsé la part humaine. On découvre une figure plus accessible, plus incarnée.

Les éditions Ateliers HD vous proposent un extrait en avant-première :

Formée aux Lettres classiques, qu’elle a enseignée pendant quinze ans, Françoise Theillou a travaillé sur la genèse de À la recherche du temps perdu aux côtés de Jean-Yves Tadié. Elle s’est ensuite tournée vers l’écriture personnelle, explorant l’anamnèse et les origines dans plusieurs récits. Spécialiste reconnue d’André Malraux, à qui elle a consacré de nombreuses études, elle a publié en 2009 Malraux à Boulogne, la maison du Musée imaginaire, chez Bartillat, et en 2023, chez Grasset, Je pense à votre destin, issu d’archives inédites.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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