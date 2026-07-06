Prix CESIN du roman cyber : dix titres en première sélection

Le Prix CESIN du roman cyber (CESIN-Agora 41) dévoile dix titres pour son édition 2026, première menée avec le soutien du Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique. Cette sélection, à la croisée du roman, du thriller et de l’anticipation, précède l’annonce des finalistes le 7 septembre, puis une remise au Campus Cyber, le 5 novembre.
Le 06/07/2026 à 06:15 par Dépêche
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06/07/2026 à 06:15
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Le Prix CESIN du roman cyber (CESIN-Agora 41) a rendu publique sa première sélection 2026, réunissant dix ouvrages de langue française qui explorent, par la fiction, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la cyberculture ou les mutations du monde numérique.
Créé par l’Agora 41 en 2021, le prix est soutenu depuis cette année par le CESIN, Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique. Sa dotation s’élève à 3000 euros. Almond, I-Tracing et Advens figurent également parmi les soutiens annoncés. L’édition 2026 bénéficie, selon les organisateurs, du parrainage d’Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.
Présidé par Mylène Jarossay, directrice cybersécurité du groupe LVMH et cofondatrice du CESIN, le jury associe notamment des professionnels du numérique, de l’édition et des médias. Il a délibéré le 29 juin, sous l’égide de Philippe Lavault, créateur et secrétaire général du prix.
La première sélection :
Le ciel a disparu, Alain Blottière, Gallimard
Orages d’octets, Bertrand Boyer et Anthony Namor, L’École de guerre
Memory Palace, Léa Cuenin, Payot-Rivages
Ni le jour ni l’heure, Sylvain Forge, Fayard
Mourir deux fois, Maxime Girardeau, Robert Laffont
Totem, François-Régis de Guenyveau, Pauvert
Bureau 26, Elie Maucourant, Métailié
La mort sous la peau, Stéphane Marchand, Fleuve Noir
IA Q, Les cinq vies de Martin Kessler, Roland Portiche, Jacques-Marie Laffont Éditions
L’ADN du chaos, Elena Sender, Albin Michel
Les finalistes seront désignés le 7 septembre. La remise est programmée le 5 novembre au Campus Cyber, à La Défense. Le prix est ouvert aux œuvres en langue française parues entre le 15 septembre 2025 et le 14 septembre 2026.
Crédits photo : ItNeverEndsCC 0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
160 pages
Editions Gallimard
18,00 €
Paru le 10/06/2026
298 pages
Ecole de guerre
20,00 €
Paru le 04/02/2026
240 pages
Rivages
20,00 €
Paru le 17/09/2025
328 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 19/03/2026
336 pages
Robert Laffont
20,90 €
Paru le 19/08/2026
304 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 22/05/2026
288 pages
Editions Métailié
20,00 €
Paru le 02/04/2026
384 pages
Fleuve Noir
20,95 €
Paru le 19/03/2026
290 pages
Jacques-Marie Laffont éditions
22,00 €
Paru le 28/01/2026
384 pages
Albin Michel
21,90 €
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