Prix CESIN du roman cyber : dix titres en première sélection

Le Prix CESIN du roman cyber (CESIN-Agora 41) a rendu publique sa première sélection 2026, réunissant dix ouvrages de langue française qui explorent, par la fiction, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la cyberculture ou les mutations du monde numérique.

Créé par l’Agora 41 en 2021, le prix est soutenu depuis cette année par le CESIN, Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique. Sa dotation s’élève à 3000 euros. Almond, I-Tracing et Advens figurent également parmi les soutiens annoncés. L’édition 2026 bénéficie, selon les organisateurs, du parrainage d’Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.

Présidé par Mylène Jarossay, directrice cybersécurité du groupe LVMH et cofondatrice du CESIN, le jury associe notamment des professionnels du numérique, de l’édition et des médias. Il a délibéré le 29 juin, sous l’égide de Philippe Lavault, créateur et secrétaire général du prix.

La première sélection :

Le ciel a disparu, Alain Blottière, Gallimard

Orages d’octets, Bertrand Boyer et Anthony Namor, L’École de guerre

Memory Palace, Léa Cuenin, Payot-Rivages

Ni le jour ni l’heure, Sylvain Forge, Fayard

Mourir deux fois, Maxime Girardeau, Robert Laffont

Totem, François-Régis de Guenyveau, Pauvert

Bureau 26, Elie Maucourant, Métailié

La mort sous la peau, Stéphane Marchand, Fleuve Noir

IA Q, Les cinq vies de Martin Kessler, Roland Portiche, Jacques-Marie Laffont Éditions

L’ADN du chaos, Elena Sender, Albin Michel

Les finalistes seront désignés le 7 septembre. La remise est programmée le 5 novembre au Campus Cyber, à La Défense. Le prix est ouvert aux œuvres en langue française parues entre le 15 septembre 2025 et le 14 septembre 2026.

Crédits photo : ItNeverEndsCC 0

Par Dépêche

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