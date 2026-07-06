En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.
Le 06/07/2026 à 17:28 par Auteur invité
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06/07/2026 à 17:28
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Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ? Quelqu’un a-t-il déjà osé un jour briser cette presse d’acier pour voir s’il y avait, à l’intérieur, la moindre trace de sentiments ? Autrement dit, sait-on déjà demander si cette machine à broyer le papier et les rêves ressentait quelque chose lorsqu’elle exécute à la chaîne les livres-parias : ceux qui, intacts, reviennent des étals sans avoir été ouverts, ni touchés, parfois même pas regardés ?
Symbole de l’industrie du livre et de sa surproduction, le pilon — objet à la fois de destruction et de recyclage de la marchandise — massacre chaque année un livre sur quatre, soit quelque 100 millions de bouquins : l’équivalent de 10.000 tours Eiffel empilées, soit 3.000 km de haut, si l’on s’amusait à superposer tous les ouvrages condamnés à mort.
Au roman, à l’essai, à la nouvelle ou au recueil de poésie qui se présente à lui toujours fier — quoiqu’un peu désespéré —, le pilon ne laisse jamais aucune chance, c’est vrai. Au signal sonore, il écrabouille, compacte puis écrabouille à nouveau. Craint, mal-aimé, esseulé, il reste pourtant l’étape la plus égalitaire du monde de l’édition. Il constitue même un point de passage vers un possible au-delà.
Au lecteur éclairé d’ActuaLitté, inutile de faire un dessin. Mieux que quiconque, il sait que le livre n’est pas que du papier : il est à la fois la peau de son auteur, sa sueur et son sang, ses larmes et son crachat. Inutile de rappeler que l’objet-livre est avant tout une particule vivante : qu’il a du souffle, du caractère et même une âme, oui une âme, qui va et vient au fil des rééditions jusqu’à survivre à son auteur.
Qu’il soit vendu ou non, ouvert ou non, lu ou non, un livre reste pour toujours un réceptacle d’émotions. Mais si l’on sait, au gramme près, combien pèse le cœur battant d’un livre au début de la chaîne de production, on ignore presque tout de ce que ressent le pilon à l’autre bout.
Dans cette industrie de la mort programmée — qui touche 60 % des retours et environ 22 % des livres envoyés en librairie —, qui s’est déjà demandé, en effet, ce que ressentait le bourreau des livres au fond de ses tripes ?
Prend-il du plaisir dans le processus de destruction ? Affiche-t-il un sourire sadique au moment du passage à l’acte ? Exécute-t-il par gaieté de cœur ou par lâcheté ? Dernier maillon d’un système marchand qui produit trop, trop vite, trop cher et souvent pour rien, le pilon passe pour indifférent.
Il accomplirait sa tâche sans état d’âme. Il agirait comme un simple pion, chargé des basses œuvres. Comment échapper à telle réputation ?
Peu connu et peu écouté, le pilon n’est pourtant pas le diable que l’on décrit. Paradoxalement, dans le petit milieu de l’édition, il est égalitaire comme nul autre. Il ne fait aucune hiérarchie, n’accorde aucun passe-droit, ne distingue ni genres, ni auteurs, ni formats.
Puissant ou misérable, connu ou anonyme, grande maison ou nanoéditeur, sous cellophane ou non : le pilon broie de la même manière. Devant la presse hydraulique, l’égalité républicaine est parfaitement respectée.
Sous la presse, tout le monde passe et trépasse : la biographie d’un futur ex-candidat à la présidentielle, le roman de la collection Blanche, le livre de régime minceur comme le Petit Traité des idées d’un écrivain-pirate.
Contrairement à ce que l’on pense, le pilon n’est pas une tombe, encore moins une fin en soi. Il est avant tout un point de passage. S’il détruit massivement, il recycle aussi, toujours de manière égalitaire à 100 %. Au livre victime du flux-retour, il offre une seconde vie, une deuxième chance.
Il promet surtout de diffuser au-delà l’énergie furieuse contenue dans ses pages.
Bonne nouvelle ! Le livre-paria — celui qui n’a pas eu la chance d’être bradé sur Vinted, enterré dans une bibliothèque ou posé en vrac sur un vide-grenier — ne s’entasse pas dans la benne, arraché à la rage et à l’énergie de son auteur.
Non ! Le livre retourné est broyé avec son vécu et son histoire personnelle, mélangé à l’eau et au savon avec sa rage, ses doutes et ses frustrations, transformé en pâte à papier avec les fantômes de celui qui l’a écrit.
Si le pilon broie les rêves, il recycle 100 % de l’énergie contenue, laquelle ressurgira un jour ou l’autre, au mieux dans du papier journal — satirique si possible —, au pire dans une boîte à pizza ou du papier toilette.
Une chose est sûre : si l’on peut censurer des auteurs, les museler et les enfermer parfois, rien ni personne ne peut éteindre l’énergie circulante des livres qui les habite. Pas même le pilon.
François Belley, écrivain-pirate, auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 04/09/2025
156 pages
Guy Trédaniel Editions
12,90 €
Paru le 19/02/2026
Good mood dealer by Exergue
23,00 €
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L’œuvre de Nawal Nasrallah navigue sur de multiples aspects : le patrimoine culinaire d’Al-Andalus et du Maghreb, l’histoire matérielle, la traduction savante et les circulations méditerranéennes constituent autant d’atouts. Elle travaille sur l’histoire et la culture de la cuisine arabe à travers les siècles, avec un intérêt particulier pour les textes culinaires médiévaux. Lauréate du Sheikh Zayed Book Award 2026 catégorie Traduction, elle répond à ActuaLitté.
13/06/2026, 07:00
Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.
12/06/2026, 12:59
Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.
12/06/2026, 11:51
Un certain sentiment d'urgence dominait les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, ces 7 et 8 juin. La situation économique des commerces indépendants est en effet préoccupante, d'autant plus que les perspectives ne sont pas engageantes et que l'action publique manque de moyens... Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris (Saint-Étienne) et présidente du Syndicat de la Librairie française, et Guillaume Husson, délégué général de l'organisation, reviennent pour ActuaLitté sur les sujets du moment.
10/06/2026, 14:53
Traducteur d’Adonis, Mahmoud Darwich et Ibn Arabi, Stefan Weidner fait dialoguer depuis Cologne les cultures arabe et européenne. Lauréat 2026 du Sheikh Zayed Book Award pour Der arabische Diwan, anthologie de poésie préislamique ouverte à des voix féminines rarement traduites, il revient sur son œuvre, sa lecture de la poésie arabe et les enjeux du dialogue entre les cultures. Dans cette interview, il répond à ActuaLitté.
10/06/2026, 10:48
Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.
09/06/2026, 16:20
Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.
09/06/2026, 12:28
Fondée par Charlotte Cruz et Chilly Charly, La Goutte Créative rejoint le réseau de diffusion et de distribution de DG Diffusion. La jeune maison indépendante défend un catalogue à la croisée des sagesses du monde, de l’imaginaire, de la transmission et du développement personnel. Charlotte Cruz y voit surtout un moyen d’élargir la portée d’un projet éditorial fondé sur l’éthique, l’écologie et le lien direct avec les lecteurs.
08/06/2026, 17:01
Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.
08/06/2026, 14:36
Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?
08/06/2026, 12:28
Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.
08/06/2026, 11:47
Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.
07/06/2026, 19:26
Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».
07/06/2026, 09:30
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.
06/06/2026, 19:46
Deux anciens détenus témoignent qu’une autre vie reste possible, même après les foyers, les braquages, les centrales, les années de prison et les retours presque impossibles. Au festival Passeurs de Livres, à Alès, Richard Sebag et Patrick Aurignac présentent chacun un récit autobiographique : Quelques lumières sur le chemin pour le premier, Mes chemins de travers pour le second, tous deux publiés par la maison nîmoise Nombre7. Ils parlent sans fard de leurs parcours, de leurs erreurs, de la violence, mais aussi des mains tendues qui ont permis la sortie.
06/06/2026, 13:00
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