Alizée Delpierre enquête sur l’esclavage moderne en France

Dévoilant les zones grises de la contrainte et du consentement, les frontières entre logiques de profit et épuisement des corps, entre vie et survie, Alizée Delpierre caractérise et conceptualise la surexploitation. Et nous confronte à la violence du monde social, pour mieux la combattre.

Comment peut-il exister en France, dans un grand nombre de secteur d’emploi, des personnes qui acceptent, pendant des mois, des années, de travailler sans contrepartie financière ? Comment devient-on un ou une « esclave » aujourd’hui en France ? Comment y survivre, y résister, en sortir ? Que sait-on des exploiteurs et exploiteuses ? L’État lutte-t-il réellement contre la surexploitation au travail ?

Enquête de terrain inédite, Comme des esclaves explore l’expérience de la surexploitation au plus près de celles qui la vivent et de celles qui la font subir. Elle éclaire d’un jour nouveau les conséquences insoupçonnées de décisions politiques qui contribuent à fabriquer des chaînes d’exploitation et de soumission invisibilisées par certains discours sur les bienfaits du capitalisme global. Car si l’« esclavage moderne » existe en France, c’est parce que des politiques migratoires, sociales et économiques favorisent l’extrême servitude des un·es et l’extrême domination des autres.

Les éditions La Découverte vous proposent un extrait en avant-première :

Alizée Delpierre est sociologue, chercheuse au CNRS au laboratoire Printemps (UVSQ/CNRS), spécialiste des domesticités, de l'exploitation au travail et des grandes fortunes. Elle est notamment l'autrice de Servir les riches (" L'Envers des faits ", La Découverte, 2022), de Les domesticités (" Repères ", La Découverte, 2023) et a co-dirigé l'ouvrage collectif Les femmes de ménage dans l'intimité du domicile (Téraèdre, 2023).

Depuis plusieurs années, elle co-dirige le séminaire " DomesticitéS " (Printemps/Irisso) dédié à la réflexion des enjeux autour du travail domestique. Ses recherches ont aussi porté sur les politiques publiques de retour à l'emploi à l'ère de la numérisation du service public, dans le cadre d'une comparaison à l'échelle de l'Europe.

Parution le 27 août 2026.

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Par Ewen Berton

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