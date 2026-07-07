Amateurs de Shameless, une nouvelle famille dysfonctionnelle vous attend

Leurs trois filles sont décevantes. L’ainée, la superbe Abigaïl, sort avec un garçon bien plus âgé surnommé « Wes Crimes de Guerre » ; Louise, la cadette effacée, échange en ligne avec un terroriste, et la petite dernière, Harper, trop intelligente pour s’épanouir, est envoyée en camp de rééducation.

Les éditions Denoël vous proposent un extrait en avant-première :

Une ombre plane sur cette ville côtière en apparence tranquille : celle de Paul Alabaster, milliardaire aux ambitions secrètes et inquiétantes. Les Flynn se retrouvent au cœur d’une conspiration délirante. Une aventure qui pourrait bien, finalement, les rapprocher. Madeline Cash est née aux États-Unis en 1996 et vit aujourd’hui à Londres.

Elle a fondé le magazine Forever. Les Brebis égarées, son premier roman, a connu un grand retentissement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est en cours de traduction dans une vingtaine de langues.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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