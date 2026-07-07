Le roman qui imagine Israël sans ses Palestiniens

Lorsque, du jour au lendemain, l’ensemble de la population palestinienne en Israël se volatilise mystérieusement, Ariel pénètre dans l’appartement d’Alaa pour essayer de comprendre la situation. Il découvre alors le journal de son ami. Alors que le gouvernement s’active pour déterminer si cette disparition de masse est un danger tout en essayant d’en tirer parti, Ariel prend peu à peu conscience de la douleur et de la colère que son ami a toujours contenues.

Sobre mais évocateur, Le Livre de la disparition déploie un jeu de perspective d’une grande intelligence pour offrir un aperçu saisissant d’Israël et de la Palestine contemporaines, de ses habitants et de leurs relations entre eux. Avec un soupçon de réalisme magique, le roman questionne les contradictions de la société israélienne, y compris dans ses couches les plus libérales, et fait résonner le drame de l’exode palestinien de 1948, celui de la perte des racines et de la mémoire.

Les éditions Globe vous proposent un extrait en avant-première :

Ibtisam Azem est née et a grandi à Taybeh, près de Jaffa, où sa famille a été déplacée après la Nakba. Journaliste et autrice, elle partage désormais son temps entre New York et Berlin. Le Livre de la disparition est son second roman. Il a été acclamé par la presse arabe et anglophone, et a figuré sur la liste de l’International Booker Prize en 2025, confirmant la singularité de sa voix dans la littérature palestinienne contemporaine.

Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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