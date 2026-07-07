Vietnam de rizières en croisières — carnet de voyage du nord au sud

En 2015, la découverte de la route de la soie façonne une amitié solide avec Iroda, guide ouzbèke, évoluant vers un échange récurrent avec l’Asie Centrale par le biais de stages carnets de voyages dans les pays en Stan, depuis 2017.

Avec ses amies croqueuses, elle découvre le Vietnam en dessins et nous fait partager langueur des rizières, ethnies et traditions du Nord, croisière sur le Mékong, au pays du dragon rouge et or.

Programmé en 2020, ce fameux voyage vietnamien se réalise enfin en avril 2023. Avec mes 3 complices du pinceau, nous partageons d’inoubliables souvenirs au nord du pays rouge et or, le sud suivra en février 2025.

Ce livre déroule lentement le fil de notre périple, au rythme lacustre, alliant lenteur paisible des villages du nord, à peine bousculés par le tourisme, aux convulsions intenses de la circulation d’Hanoï. À Bac Ha, nous croquons l’effervescence du marché du dimanche et ses ethnies de montagne, Daho, Tay ou Mhong et l’inépuisable sourire d’une vendeuse de sacs tissés, jetant son dévolu sur Odile.

L’harmonie des rizières et la baie d’Halong nous apaisent. Hué et Hoï An éclaboussent les pages de dragons et lanternes jaune et rouge.

À Saïgon, le quartier colonial s’impose, imbriqué dans les buildings dernier cri. La croisière éveille notre aspiration à la quiétude, mais les barges vrombissent et les dessins s’enchaînent. À Mui Né, nous découvrons les fameux bateaux paniers et les coquillages chatoyants dans les bassines colorées.

Direction Dalat et les hauts plateaux du centre, ville riche de café et chocolat exquis. Enfin la sérénité de Lac Lak et son village endormi de Lien Son nous reconnectent à la douceur de vivre. Le marché local alimente une moisson de portraits et de rires partagés.

Partagez mes émotions, étonnements, amusements et informations collectés. Et comme toujours, je donne la part belle aux portraits, sujet que j’affectionne particulièrement. L’ensemble est dessiné in situ, les finitions, l’écriture et les titres au retour. »

À travers la diversité des aquarelles et dessins, j’aime partager :

- Le contraste d’ambiance et de couleurs entre le nord et le sud ;

- Les traces de l’empreinte française visible dans les métropoles, un passé bouleversé par une longue guerre qui consacre le courage de la population ;

- L’intensité furieuse de la circulation pilotée par les deux-roues et l’angoisse des touristes pour traverser les rues ;

- La découverte d’une autre culture à travers la vie des habitants, si différente d’une région à l’autre ;

- Les portraits saisis rapidement, aux temps de pose variables ;

- Quelques rencontres et échanges magiques à Ta Van, Can Tho, An Binh et Lien Son ;

- Le courage des femmes Vietnamiennes toujours en action, sur tous les fronts ;

- Le sourire permanent des Vietnamiens, l’étrange intonation de la langue.

Une campagne à découvrir sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :