Les librairies Dialogues annoncent deux temps forts pour leurs 50 ans

Créée à l’angle des rues Jean-Macé et Louis-Pasteur, la librairie Dialogues est aujourd’hui installée rue de Siam, au centre-ville de Brest et s’étend sur 1 600 m², répartis sur deux étages. Au fil des années, plusieurs enseignes sont venues compléter son activité : Dialogues Musiques en 1989, Les Enfants de Dialogues en 2001, puis la Papeterie Dialogues en 2016.

Depuis la reprise par Cathy Jolivet, l’ensemble s’est élargi avec Les Curiosités de Dialogues, ouvertes fin 2019 aux Ateliers des Capucins, puis avec la Maison du Stylo, Dialogues Manga et Dialogues Beaux-Arts. À Quimper, la librairie Ravy a été rachetée en 2021, avant d’être agrandie l’année suivante. L’univers Dialogues réunit désormais neuf enseignes, entre Brest et Quimper.

En 2025, la librairie indique avoir organisé 90 rencontres, 60 dédicaces, 200 animations, 9 showcases et 6 expositions au Petit Café. Elle aurait accueilli 100 auteurs et autrices et comptabilisé 10.000 participants à ses rencontres. Les équipes comptent 80 collaborateurs à Brest et 25 à Quimper.

La lecture hors du seul cadre des rayons

Le Petit Café occupe une place centrale dans la programmation de Dialogues depuis son installation en 1997 au sein de la librairie. Il accueille des rencontres littéraires, lectures, débats, dédicaces, ateliers d’écriture, de philosophie ou de dessin. En 2025, Fatou Diome, Franck Thilliez, Valérie Perrin, Pierre Lemaitre, Aurélie Valognes, Anne Berest, Rachid Benzine, Olivier Adam, Paul Gasnier et Augustin Trapenard figuraient parmi les invités reçus.

Dialogues mène aussi des actions auprès de publics scolaires, étudiants, adultes ou en situation de handicap. En 2025, plus d’une vingtaine de visites guidées ont été organisées pour présenter les coulisses de la librairie, le fonctionnement de la chaîne du livre et les métiers associés. La librairie participe notamment au programme Jeunes en librairie, aux Petits Champions de la lecture et à des rencontres entre élèves et auteurs ou illustrateurs.

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D’autres projets concernent l’accès à la lecture et à l’écriture. La librairie travaille avec la maison d’arrêt de Brest dans le cadre du Prix Goncourt des détenus, avec des présentations de rentrée littéraire, des échanges autour de sélections et des rencontres d’auteurs. En 2025, Sandrine Colette, Ghislaine Dunant et Paul Gasnier ont participé à ces échanges. Le concours d’écriture « L’Été sera stylet ! » a reçu 104 textes la même année.

Depuis plusieurs années, Dialogues développe aussi des formats conçus pour aller vers d’autres publics. Parmi les exemples cités figurent une « Nuit One Piece », des soirées romance, des battles de poésie, des lectures musicales, des reading parties, des concerts dessinés, des cafés-papotes, des chasses aux livres et des balades contées. Une bibliothèque mobile est également installée certains mercredis et samedis après-midi dans les rues de Brest.

Deux mois d’anniversaire au printemps

La programmation des 50 ans se déroulera en mai et juin 2026. Elle associera les différentes enseignes Dialogues à des propositions dans l’espace public. Une dictée géante sera animée par Karine Dijoud, enseignante de français, autrice de livres sur la langue française.

Une « Happy Reading Party » est prévue à la galerie d’art Le Comoedia, avec un temps de lecture collectif suivi d’un apéritif. Une chasse aux livres aura lieu dans la ville. Un concert dessiné réunira Gildas Java au dessin et Jérémy Simon à la musique, à partir de témoignages recueillis auprès de clients et de libraires.

Une balade contée avec l’autrice Charlotte Erlih proposera six étapes autour d’écrivaines et de leurs textes. Des lectures musicales associeront notamment Tiphaine Le Gall et le violoniste François Dupont autour de D’ailleurs, ce n’est pas ma maison, ainsi que Guénaëlle Daujon, JP Nataf et Maëva Le Berre autour du Jardin de Georges. Une « oasis de lecture » prendra la forme d’une bibliothèque mobile installée dans différents lieux de Brest.

Des « flâneries littéraires » seront aussi organisées dans les rayons, avec des auteurs et des libraires. Guillaume Meurice, Timothée de Fombelle et Akira Mizubayashi sont annoncés parmi les participants. D’autres parcours thématiques porteront sur le polar, la littérature adolescente, les années 1990, la fantasy ou les autrices contemporaines.

Le Festival du livre de Brest en clôture

Le Festival du livre de Brest se tiendra les 28 et 29 novembre 2026 aux Ateliers des Capucins. Il est lancé par Dialogues avec l’agence événementielle Inpacte. Cette première édition prévoit 2 500 m² d’espace dédié, 40 auteurs et autrices invités et 30.000 visiteurs attendus.

Le lieu, situé au cœur de Brest, est accessible notamment par le téléphérique qui survole la Penfeld.

Crédits illustration : Dialogues

Par Dépêche

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