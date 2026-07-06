Deux éditeurs égyptiens honorés par le Prix Voltaire pour la liberté de publier

Créée en 2006 sous le nom de Freedom to Publish Prize, puis rebaptisée Prix Voltaire en 2016, la récompense décernée par l'Union internationale des éditeurs fêtait cette année sa vingtième année d'existence. Elle distingue, rappelons-le, des éditeurs, individus, collectifs ou organisations ayant fait preuve d’un courage exceptionnel face à la censure, aux pressions politiques, aux menaces, à l’intimidation ou au harcèlement, et s'accompagne d’une dotation de 10.000 francs suisses, soit près de 11.000 €.

Le Prix Voltaire a été décerné, pour son édition 2026, à l'éditeur égyptien Yehia Fekry, cofondateur de la maison d'édition El Maraya. Cette structure revendique une ligne éditoriale indépendante, pour un catalogue qui réunit plus de 250 titres. Exclue de la Foire internationale du livre du Caire en 2025 et 2026, la maison d'édition aurait aussi vu ses locaux perquisitionnés à cinq reprises entre 2018 et 2024, des membres de l’équipe arrêtés, des exemplaires saisis et certains ouvrages interdits de republication.

« El Maraya a été fondée en 2016 avec une mission simple mais ambitieuse : offrir une tribune aux jeunes voix issues des nouveaux courants démocratiques et libéraux égyptiens, ainsi qu’aux points de vue critiques qui peinent souvent à trouver leur place au sein du discours intellectuel et politique dominant », rappelé Yehia Fekry lors de la cérémonie de remise de la récompense.

Selon lui, cet engagement et les ouvrages du catalogue ont exposé la maison d'édition « à de nombreuses pressions institutionnelles qui ont remis en cause notre travail dès le début et continuent de le faire aujourd’hui. Malgré ces pressions persistantes, nous restons fidèles à notre mission et déterminés à la mener à bien. Nous restons attachés au droit des personnes à l’accès au savoir, ainsi qu’au droit des auteurs et des chercheurs à exprimer librement leurs idées », a-t-il poursuivi.

Selon Gvantsa Jobava, présidente de l'UIE, les éditeurs engagés dans la défense de la liberté d'expression sont « des exemples de l'héroïsme véritable. Héroïsme dans la défense de la dignité humaine, héroïsme au service de la profession d'éditeur et héroïsme dans l'engagement pour la liberté elle-même. »

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Un prix spécial a aussi été remis en mémoire de Mohamed Hashem, éditeur égyptien fondateur de la maison d’édition indépendante Dar Merit et romancier, né en 1958 et décédé fin 2025 à l'âge de 67 ans. « Mon père a consacré sa vie à une conviction, celle que les livres constituent la pierre angulaire d'une société libre et éclairée. En tant qu'éditeur, il a été un fervent défenseur de la liberté d'expression, plaidant sans relâche en faveur du droit de penser, d'écrire et de publier sans crainte en Égypte », a souligné sa fille, Mirette Hashem.

Au cours de la cérémonie, l'UIE a également exprimé son inquiétude vis-à-vis de la situation de la journaliste et éditrice tunisienne Sihem Bensedrine, lauréate du Freedom to Publish Prize en 2009. Elle a été condamnée, le 25 juin dernier, à 25 ans de prison pour son travail à la tête de l’Instance Vérité & Dignité (IVD), qui s'était donnée pour mission d'établir un relevé des infractions commises par des représentants de l'État tunisien entre 1955 et 2013, comme le rappelle Le Monde.

En 2025, le Prix Voltaire avait été attribué conjointement à deux éditeurs biélorusses exilés : Nadia Kandrusevich, fondatrice de Koska, installée en Pologne, et Dmitri Strotsev, de Hochroth Minsk, exilé en Allemagne. Parmi les précédents lauréats figurent aussi le Palestinien Samir Mansour, l’Irakien Mazin Lateef Ali, Same Sky Books en Thaïlande, Dar Al Jadeed au Liban, Liberal Publishing House au Vietnam, Khaled Lotfy en Égypte, Gui Minhai, Turhan Günay et Evrensel, Raif Badawi ou encore Ihar Lohvinau.

Photographie : UIE

Par Antoine Oury

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