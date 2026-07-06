MAINS, un livre d'Art collaboratif entre une sculptrice céramiste, une photographe et une céramiste peintre

Je crée essentiellement des personnages, qui ont leur histoire à raconter, ou des couples hauts en couleur, à différents moments de leur vie. Je m’inspire de personnes que je rencontre, ou de ma propre histoire.

Un jour, je me suis rendue compte que mes dernières sculptures n’avaient pas de mains, ou qu’elles étaient dissimulées. C’est là que je me suis mise à écrire, un journal de création, pour comprendre ce qui s’est passé, pour saisir la symbolique de cette absence de mains. Et surtout pour retrouver le pouvoir des mains, dans mes futures sculptures.

J’ai tenu ce journal pendant deux ans, deux ans d’introspection qui m’ont libérée d’un poids que je ne soupçonnais pas. Dans ce livre on trouve les explications sur ma démarche de création, sur mon rapport à l’échec, sur mes inspirations et les liens avec mon histoire de femme.

Cet écrit est assez intime, et au fil de son écriture, j’ai mis à jour ma sensibilité, et mes émotions. Il a été fait par étapes, par strates, pour aller au plus profond de ce que je ressentais. Je me suis mis en quête, de retrouver ces mains disparues, et j’ai voulu montrer toute la puissance de la présence des mains.

Désormais, je prêterai une attention toute particulière aux mains de mes sculptures, et aussi je ferai confiance à mes mains. Si j’ai choisi de faire un livre à partir de mon journal de création, c’est que j’avais envie, de partager, mes motivations à créer, et comment mon histoire et mes émotions pouvaient les influencer.

Par la suite, j’ai sollicitée mon amie photographe Anaëlle Antoine, pour la douceur de ses photographies, et dans l’idée de réaliser une exposition commune sur les mains, avec chacune notre vision des mains. J’ai également proposé à Virginie Perbet, de compléter le livre par ses croquis et de participer à l’exposition.

Je vous invite à découvrir ce livre sur Ulule, qui vous permettra de rentrer dans les coulisses de ma création.

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Par Projet Ulule

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