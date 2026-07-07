Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard

L’iridologie consiste à analyser la partie colorée de l’œil, l’iris. Coralie Imhoff indique qu’elle repose sur une « cartographie irienne, comparable dans son principe à celles utilisées en réflexologie plantaire ou palmaire ». Les décolorations, les taches ou les écarts de fibres sont observés selon leur emplacement et mis en lien avec des zones organiques.

Sa formation initiale portait sur cette lecture physiologique. Elle y a appris à repérer des signes pouvant, selon cette approche dont l'efficacité scientifiques n'est pas établie, donner des indications sur des carences potentielles en magnésium ou en minéraux. « J’ai trouvé que c’était trop réducteur car, pour moi, dans cette vision un petit peu intégrative et holistique, on ne peut pas prendre en compte l’analyse physiologique uniquement », ajoute-t-elle.

Elle explique ce déplacement par le lien entre les yeux et le cerveau, qu’elle désigne par le terme d’« encéphale ». Selon elle, les vécus et les émotions peuvent créer des décolorations ou des écarts de fibres dans l’iris. Elle évoque également des marques liées à des expériences transgénérationnelles. C’est ce lien, nourri par son expérience de terrain et les histoires personnelles rencontrées en consultation, qui l’a conduite à consacrer un livre au sujet.

Une « cartographie » construite en consultation

Coralie Imhoff dit avoir créé sa propre cartographie à partir des bilans iriens réalisés avec ses clients. Elle y associe certains signes à des émotions, selon leur position dans l’iris. Cette cartographie figure dans le livre et vient compléter l’analyse physiologique apprise au départ.

Dans son interprétation, un signe placé dans le bas de l’iris droit peut « renvoyer à la peur, à une sensation de faiblesse face à une situation ou à une réaction vive devant l’injustice ». Dans l’iris gauche, il s'associerait plutôt « au territoire et à la place dans la famille ou dans la société ».

Dans une séance, le bilan porte d’abord sur la vitalité, puis sur l’alimentation adaptée à la couleur des yeux et aux signes repérés. « On prend en photo les yeux. Ensuite, je les mets sur l'écran pour que la personne puisse voir ses yeux et comprendre de quoi je parle. »

La partie psycho-émotionnelle intervient ensuite. Après des questions et clarifications, des conseils peuvent inclure l’utilisation de fleurs de Bach ou encore des huiles essentielles en olfaction. L'iridologue insiste sur le caractère individuel de l’iris, qu’elle compare à une empreinte digitale. « Une même situation peut être vécue très différemment selon les personnes : elle peut toucher profondément l’une d’elles, stimuler certaines zones émotionnelles, tandis qu’une autre, confrontée au même événement, n’en ressentira pas le même impact. »

Des signes reliés à l’enfance ou aux schémas familiaux

Coralie Imhoff explique que certaines observations peuvent faire écho à l’enfance, à des manques ou à des répétitions familiales. La consultation permet alors, selon elle, de comprendre pourquoi une personne réagit fortement à une situation.

« J’ai accompagné une cliente âgée qui présentait des marques dans la zone des poumons. En échangeant avec elle, nous sommes remontées à un événement de son enfance : la perte très précoce de sa mère, décédée de la tuberculose. En iridologie, les poumons sont liés à la tristesse ; cette zone semblait donc renvoyer à un fond émotionnel très chargé, marqué par le manque de soutien et la difficulté à trouver sa place. »

L’alimentation fait aussi partie des recommandations. Coralie Imhoff dit l’adapter à la couleur des yeux et aux signes visibles. Elle évoque des terrains qui seraient plus inflammatoires, des prédispositions à l’arthrose ou des lourdeurs digestives. Ces conseils sont donnés dans le cadre du bilan de vitalité.

Son livre reprend les dix signes iriens les plus visibles dans un miroir. « J'ai voulu faire un outil qui soit facile et adapté à tous pour que le lecteur puisse ainsi commencer à observer ses propres yeux sans matériel particulier », explique l'autrice.

Un ouvrage pour les thérapeutes et le grand public

Coralie Imhoff dit avoir pensé son livre pour qu’il s’adresse « à tout le monde », aussi bien pour le grand public que pour les thérapeutes. Les praticiens déjà formés peuvent y trouver « cette approche de lecture psycho-émotionnelle ». Ceux qui ne le sont pas encore peuvent, selon elle, « compléter leur métier avec les premiers signes qu’ils peuvent voir facilement dans les yeux de leurs clients » et ainsi « affiner leurs conseils ».

« J’aimerais que ce soit un point de départ pour avoir une façon différente d’aborder le bilan irien en tant que thérapeute », explique-t-elle. Elle souhaite aussi susciter, chez les lecteurs non professionnels, « une ouverture d’esprit et de la curiosité ».

Coralie Imhoff évoque enfin un prochain projet d’écriture. « Je compte écrire un prochain livre pour expliquer les liens entre l’iridologie et les maisons astrologiques ». Elle présente cette piste comme une manière « d’ouvrir encore plus le champ des possibles ».

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Nldr : L’iridologie figure parmi les pratiques de soins non conventionnelles que la Miviludes et l’Inserm ont identifiées comme pouvant servir de support à des dérives thérapeutiques ou sectaires, notamment lorsqu’elles prétendent établir un diagnostic ou se substituer à un suivi médical.

Crédits photographie : Coralie Imhoff

Par Ewen Berton

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