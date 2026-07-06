IA : à la SACD, la démocratie a sévèrement sévi

Le groupe d’associés réuni sous la bannière « Résolution IA » avait proposé un texte au titre sans détour : « Engagement d’actions contentieuses relatives à l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle sur les œuvres du répertoire de la SACD. » Il visait à engager la société dans une stratégie judiciaire contre les fournisseurs d’IA générative susceptibles d’avoir entraîné leurs modèles sur des œuvres de son répertoire, sans autorisation ni rémunération appropriée.

Mais le 25 juin, les associés n’étaient pas appelés à voter directement sur cet éventuel mandat. La résolution n° 15 leur demandait seulement de se prononcer sur l’opportunité de provoquer une délibération ultérieure sur ce sujet. Soumise au seul vote en séance, cette demande a été repoussée par 8139 voix contre 4554, soit 64,12 % des suffrages exprimés. En nombre de votants, 132 se sont prononcés contre et 59 pour ; une abstention et huit bulletins blancs complètent le tableau.

La nuance ne relève pas de la chicane procédurale. Le scrutin n’a pas rejeté une action en justice : il a refusé d’ouvrir la voie statutaire qui aurait permis d’en débattre ultérieurement.

Dans une lettre adressée au groupe porteur de la demande, Brigitte Buc, alors présidente de la SACD, assurait que le conseil d’administration et la direction générale partageaient cette préoccupation. La société indiquait avoir engagé plusieurs initiatives face aux entreprises d’IA et présentait le contentieux comme un instrument envisageable, sous réserve d’un travail préalable d’investigation et de documentation. La lettre est reproduite en fin d’article.

Le vote a eu lieu dans la salle, et nulle part ailleurs

Le résultat, pris isolément, dit peu de choses. C’est sa fabrique qui mérite l’attention. Sur les quinze résolutions soumises à l’assemblée générale du 25 juin, quatorze émanaient du Conseil d’administration : approbation des comptes, affectation des excédents, budget d’action culturelle, nominations. Toutes étaient ouvertes au vote par internet, par correspondance et en séance. Toutes ont été adoptées, à des majorités comprises entre 81,16 % et 98,90 %.

La quinzième, seule issue d’un groupe d’associés, a suivi un autre chemin. Et c’est la seule à ne pas avoir été adoptée. Le document soumis aux membres le précisait noir sur blanc : « vote en séance exclusivement, le jour de l’assemblée générale, par les associés présents ou représentés ». Ni internet ni correspondance. Là où chaque résolution proposée par le Conseil réunissait 4776 participants, celle des associés en a compté deux cents : un rapport de près de un à vingt-quatre.

Une question susceptible de concerner l’ensemble de la collectivité a donc été tranchée par les personnes présentes dans la salle, ou par celles qui avaient confié leur pouvoir à un associé présent. Les statuts de la SACD limitent au demeurant à trois le nombre de procurations détenues par un même associé.

Deux poids, deux régimes de vote

Cette asymétrie n’est pas le fruit d’un choix d’organisation du jour. Elle est inscrite dans les statuts. L’article 37-II réserve le vote « par correspondance postale ou électronique à distance » à deux objets : l’élection des dirigeants et « l’adoption des résolutions proposées par le Conseil d’administration ».

Une demande qui n’émane pas du Conseil, mais d’un groupe d’associés ayant réuni les 4000 voix requises au titre de l’article 34-III, se trouve donc exclue des canaux de participation à distance. Il ne lui reste que le vote en séance, à bulletin secret.

Autrement dit, les statuts organisent une géométrie où les propositions de la direction peuvent être soumises à l’ensemble des associés habilités à voter, tandis que les initiatives de la base n’ont accès qu’au scrutin de salle. La règle est connue, publique, et parfaitement régulière. C’est précisément ce qui la rend intéressante.

67 108 membres, 132 voix contre

Le dernier rapport annuel disponible de la SACD fait état de 67 108 membres au 31 décembre 2024. Le chiffre ne vaut pas ici comme un improbable sondage d’opinion : il donne l’échelle de la maison, et donc de l’écart entre la collectivité concernée et le collège qui a effectivement décidé.

Deux cents bulletins ont été déposés pour la résolution 15, blancs et abstention compris. Rapportés à ce total de membres, ils représentent environ 0,30 %. Ce n’est pas un taux de participation au sens strict : le nombre global de membres ne se confond pas nécessairement avec le corps électoral appelé à voter. Mais l’ordre de grandeur reste éclairant.

Rien ne permet naturellement d’affirmer que les absents auraient voté autrement. La question est plus simple : les associés qui n’assistaient pas à l’assemblée ne disposaient pas, pour cette résolution-là, des mêmes moyens de participer que pour les quatorze autres. Une demande venue des associés, pourtant portée jusqu’à l’ordre du jour, n’a pu être tranchée que par une fraction minuscule de la maison.

Une participation effective, cette fois éprouvée

En avril, la question restait théorique. Elle ne l’est plus. L’article L. 323-1 du Code de la propriété intellectuelle impose aux organismes de gestion collective de prévoir des règles permettant la « participation effective » de leurs membres au processus de décision. La directive européenne de 2014 sur la gestion collective invite, elle aussi, à faciliter l’exercice du droit de vote, y compris pour les membres qui n’assistent pas à l’assemblée générale.

Ces textes ne suffisent pas, à eux seuls, à déclarer les statuts de la SACD irréguliers. Le scrutin du 25 juin était conforme au dispositif prévu. Il n’y a donc ni fraude, ni vice caché, ni révolution de palais à décréter depuis le trottoir.

Reste une question, plus modeste et plus tenace : que signifie concrètement une « participation effective » lorsque le vote à distance est ouvert aux textes proposés par le Conseil d’administration, mais indisponible pour une initiative venue des associés ? À la SACD, la démocratie n’est pas absente. Elle connaît simplement deux formats : grand écran pour les résolutions du Conseil, séance unique pour celles des membres.

Le dernier caillou dans la chaussure de Sisyphe

On saluait, au printemps, l’esprit batailleur de ces associés renouant avec Beaumarchais, fondateur de la maison, à qui l’on doit que « sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ». Ils avaient réuni les voix, hissé leur rocher jusqu’au seuil de l’assemblée. Les statuts leur ont glissé un caillou dans la chaussure : le vote, oui, mais dans la salle seulement.

Reste à espérer, pour la sérénité de la maison, que ces deux cents bulletins aient fidèlement traduit la volonté de ses 67 108 membres. Il eût simplement été rassurant de le leur demander.

À lire ci-dessous, la lettre de la présidente de la SACD au groupe porteur de la demande indique que la direction et le conseil d’administration partagent la préoccupation des signataires, que des initiatives ont été engagées contre les usages non autorisés, et que le recours contentieux fait partie des instruments envisageables, à condition qu’il soit précédé d’un travail d’enquête et de préparation.

Crédits photo : Yamu_Jay CC 0

Par Nicolas Gary

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