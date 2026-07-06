IA : à la SACD, la démocratie a sévèrement sévi

En avril, nos colonnes s’interrogeaient sur le sort réservé à une résolution par laquelle des membres de la SACD demandaient à leur société d’attaquer en justice les fournisseurs d’intelligence artificielle. Le mécanisme statutaire, prévenions-nous, ressemblait à un « vote sur le droit de voter ». Le 25 juin, l’assemblée générale a tranché. La réponse tient en un chiffre : à peine deux cents votants ont eu à en connaître.
Le 06/07/2026 à 13:36 par Nicolas Gary
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06/07/2026 à 13:36
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Le groupe d’associés réuni sous la bannière « Résolution IA » avait proposé un texte au titre sans détour : « Engagement d’actions contentieuses relatives à l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle sur les œuvres du répertoire de la SACD. » Il visait à engager la société dans une stratégie judiciaire contre les fournisseurs d’IA générative susceptibles d’avoir entraîné leurs modèles sur des œuvres de son répertoire, sans autorisation ni rémunération appropriée.
Mais le 25 juin, les associés n’étaient pas appelés à voter directement sur cet éventuel mandat. La résolution n° 15 leur demandait seulement de se prononcer sur l’opportunité de provoquer une délibération ultérieure sur ce sujet. Soumise au seul vote en séance, cette demande a été repoussée par 8139 voix contre 4554, soit 64,12 % des suffrages exprimés. En nombre de votants, 132 se sont prononcés contre et 59 pour ; une abstention et huit bulletins blancs complètent le tableau.
La nuance ne relève pas de la chicane procédurale. Le scrutin n’a pas rejeté une action en justice : il a refusé d’ouvrir la voie statutaire qui aurait permis d’en débattre ultérieurement.
Dans une lettre adressée au groupe porteur de la demande, Brigitte Buc, alors présidente de la SACD, assurait que le conseil d’administration et la direction générale partageaient cette préoccupation. La société indiquait avoir engagé plusieurs initiatives face aux entreprises d’IA et présentait le contentieux comme un instrument envisageable, sous réserve d’un travail préalable d’investigation et de documentation. La lettre est reproduite en fin d’article.
Le résultat, pris isolément, dit peu de choses. C’est sa fabrique qui mérite l’attention. Sur les quinze résolutions soumises à l’assemblée générale du 25 juin, quatorze émanaient du Conseil d’administration : approbation des comptes, affectation des excédents, budget d’action culturelle, nominations. Toutes étaient ouvertes au vote par internet, par correspondance et en séance. Toutes ont été adoptées, à des majorités comprises entre 81,16 % et 98,90 %.
La quinzième, seule issue d’un groupe d’associés, a suivi un autre chemin. Et c’est la seule à ne pas avoir été adoptée. Le document soumis aux membres le précisait noir sur blanc : « vote en séance exclusivement, le jour de l’assemblée générale, par les associés présents ou représentés ». Ni internet ni correspondance. Là où chaque résolution proposée par le Conseil réunissait 4776 participants, celle des associés en a compté deux cents : un rapport de près de un à vingt-quatre.
Une question susceptible de concerner l’ensemble de la collectivité a donc été tranchée par les personnes présentes dans la salle, ou par celles qui avaient confié leur pouvoir à un associé présent. Les statuts de la SACD limitent au demeurant à trois le nombre de procurations détenues par un même associé.
Cette asymétrie n’est pas le fruit d’un choix d’organisation du jour. Elle est inscrite dans les statuts. L’article 37-II réserve le vote « par correspondance postale ou électronique à distance » à deux objets : l’élection des dirigeants et « l’adoption des résolutions proposées par le Conseil d’administration ».
Une demande qui n’émane pas du Conseil, mais d’un groupe d’associés ayant réuni les 4000 voix requises au titre de l’article 34-III, se trouve donc exclue des canaux de participation à distance. Il ne lui reste que le vote en séance, à bulletin secret.
Autrement dit, les statuts organisent une géométrie où les propositions de la direction peuvent être soumises à l’ensemble des associés habilités à voter, tandis que les initiatives de la base n’ont accès qu’au scrutin de salle. La règle est connue, publique, et parfaitement régulière. C’est précisément ce qui la rend intéressante.
Le dernier rapport annuel disponible de la SACD fait état de 67 108 membres au 31 décembre 2024. Le chiffre ne vaut pas ici comme un improbable sondage d’opinion : il donne l’échelle de la maison, et donc de l’écart entre la collectivité concernée et le collège qui a effectivement décidé.
Deux cents bulletins ont été déposés pour la résolution 15, blancs et abstention compris. Rapportés à ce total de membres, ils représentent environ 0,30 %. Ce n’est pas un taux de participation au sens strict : le nombre global de membres ne se confond pas nécessairement avec le corps électoral appelé à voter. Mais l’ordre de grandeur reste éclairant.
Rien ne permet naturellement d’affirmer que les absents auraient voté autrement. La question est plus simple : les associés qui n’assistaient pas à l’assemblée ne disposaient pas, pour cette résolution-là, des mêmes moyens de participer que pour les quatorze autres. Une demande venue des associés, pourtant portée jusqu’à l’ordre du jour, n’a pu être tranchée que par une fraction minuscule de la maison.
En avril, la question restait théorique. Elle ne l’est plus. L’article L. 323-1 du Code de la propriété intellectuelle impose aux organismes de gestion collective de prévoir des règles permettant la « participation effective » de leurs membres au processus de décision. La directive européenne de 2014 sur la gestion collective invite, elle aussi, à faciliter l’exercice du droit de vote, y compris pour les membres qui n’assistent pas à l’assemblée générale.
Ces textes ne suffisent pas, à eux seuls, à déclarer les statuts de la SACD irréguliers. Le scrutin du 25 juin était conforme au dispositif prévu. Il n’y a donc ni fraude, ni vice caché, ni révolution de palais à décréter depuis le trottoir.
Reste une question, plus modeste et plus tenace : que signifie concrètement une « participation effective » lorsque le vote à distance est ouvert aux textes proposés par le Conseil d’administration, mais indisponible pour une initiative venue des associés ? À la SACD, la démocratie n’est pas absente. Elle connaît simplement deux formats : grand écran pour les résolutions du Conseil, séance unique pour celles des membres.
On saluait, au printemps, l’esprit batailleur de ces associés renouant avec Beaumarchais, fondateur de la maison, à qui l’on doit que « sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ». Ils avaient réuni les voix, hissé leur rocher jusqu’au seuil de l’assemblée. Les statuts leur ont glissé un caillou dans la chaussure : le vote, oui, mais dans la salle seulement.
Reste à espérer, pour la sérénité de la maison, que ces deux cents bulletins aient fidèlement traduit la volonté de ses 67 108 membres. Il eût simplement été rassurant de le leur demander.
À lire ci-dessous, la lettre de la présidente de la SACD au groupe porteur de la demande indique que la direction et le conseil d’administration partagent la préoccupation des signataires, que des initiatives ont été engagées contre les usages non autorisés, et que le recours contentieux fait partie des instruments envisageables, à condition qu’il soit précédé d’un travail d’enquête et de préparation.
Crédits photo : Yamu_Jay CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent monétisables.
08/06/2026, 10:07
Vox documente la prolifération de livres jeunesse générés par IA, surtout dans l’autoédition en ligne et les achats rapides sur plateformes. Le problème dépasse les images ratées ou les textes absurdes : il touche la confiance des parents, la qualité des premiers récits proposés aux enfants et la transparence des circuits de vente, alors qu’Amazon impose une déclaration à ses auteurs KDP sans étiquetage public systématique explicite.
08/06/2026, 07:00
E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.
04/06/2026, 17:20
Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines demandent aux grands éditeurs de revoir les conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Elles jugent le modèle actuel trop coûteux, trop temporaire et incompatible avec la hausse des usages. Leur appel intervient alors que plusieurs États américains avancent sur des lois consacrées au prêt numérique.
04/06/2026, 16:07
Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.
03/06/2026, 15:59
Des centres de rétention américains aux villes palestiniennes et ukrainiennes visées par des attaques à répétition, l’actualité récente expose les conséquences humaines d’un monde où les liens à aux autres se délient. Dans Le Rêve d’un homme ridicule, Dostoïevski (trad. André Markowicz, Actes Sud Audio) met en scène ce vertige à travers un homme résolu à se donner la mort, mais arrêté par l’appel d’une enfant.
02/06/2026, 16:20
Tencent Music Entertainment a finalisé l’acquisition de Ximalaya, l’une des principales plateformes chinoises d’audio en ligne, spécialisée notamment dans les podcasts, les livres audio et les contenus parlés. L’opération, annoncée en juin 2025 puis validée sous conditions par les autorités chinoises de la concurrence, a été bouclée le 18 mai 2026.
02/06/2026, 13:13
En Australie, 17 organisations représentant l’édition, les auteurs, les médias, la musique, l’audiovisuel et les arts visuels demandent au gouvernement de ne pas rouvrir le droit d’auteur au bénéfice des entreprises d’intelligence artificielle. Leur position défend un principe clair : l’usage d’œuvres protégées doit passer par des licences négociées.
31/05/2026, 07:34
Quand Donald Trump partage une vidéo où il jette Stephen Colbert dans une poubelle, difficile de ne pas craindre un monde où la parole libre se mesure à ce qu’un pouvoir accepte d’entendre. La liberté de parole de George Orwell (trad. Abel Gerschenfeld, Actes Sud Audio) résonne alors étrangement avec l’actualité : que devient la liberté d’expression lorsqu’une voix critique devient une cible à humilier publiquement ?
28/05/2026, 16:56
Le Commonwealth Short Story Prize 2026, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, se retrouve au cœur d’une controverse sur l’usage de l’intelligence artificielle. En cause : le texte de Jamir Nazir, auteur originaire de Trinité-et-Tobago, récompensé dans la catégorie Caraïbe. Plusieurs lecteurs, chercheurs et outils de détection ont depuis affirmé que le texte pourrait avoir été généré, au moins en partie, par IA. Aucune conclusion définitive n’a toutefois été établie à ce stade.
27/05/2026, 18:18
Alors que la Région Hauts-de-France organise, du 12 au 19 juin 2026, son Grand Sommet et Festival « IA avec nous », un collectif de traductrices et traducteurs prépare la riposte. Le samedi 13 juin, à Lille, En Chair et en Os organise un « anti-sommet de l’IA », pensé comme un espace critique face à une technologie jugée imposée « à marche forcée ».
27/05/2026, 17:36
Storytel Group acquiert 100 % d’Overamstel Publishers, éditeur indépendant présent aux Pays-Bas et en Belgique. L’opération, payée entièrement en numéraire, renforce le groupe suédois dans le Benelux, l’un de ses marchés clés. Overamstel conserve sa direction et son identité, tout en rejoignant un portefeuille qui combine streaming, livres imprimés, audio et édition numérique.
27/05/2026, 12:07
Une controverse autour du livre Pretty Little Liars relance une question sensible pour l’édition numérique : que lit réellement un acheteur lorsqu’un texte acheté sur Kindle change de version ? L’affaire, née d’un signalement de lectrice puis reprise par plusieurs médias, ne prouve pas une modification généralisée par Amazon. Elle éclaire surtout le faible contrôle du public sur l’état exact d’un fichier acquis sous licence, puis mis à jour à distance.
23/05/2026, 10:32
Spotify intègre à son espace auteur un outil de création d’audiolivres par voix de synthèse, conçu avec ElevenLabs et testé sur invitation dès juin 2026. Destiné d’abord aux auteurs autopubliés anglophones, le service promet de réduire les coûts d’entrée dans l’audio. Il installe aussi une concurrence plus nette avec Amazon, sur un marché où la transparence, les droits et la qualité d’écoute deviennent décisifs pour les catalogues mondiaux.
23/05/2026, 10:17
Voilà des années que le livre audio pousse sa corne dans le paysage éditorial : relais de croissance espéré, il reste freiné par les coûts de production, alors que le taux d’adoption va croissant. Entre 2020 et 2024, le marché est passé de 1,3 à 2,22 milliards $ aux États-Unis. Et l’essor d’outils numériques — des voix de synthèse remplaçant les comédiennes et comédiens — offre une alternative à la conception. Toutes les conceptions. Contrefaçon y compris.
22/05/2026, 16:29
L’un des plus célèbres films mutilés de l’histoire du cinéma pourrait connaître une seconde vie, mais pas forcément celle que les cinéphiles attendaient. Fable Studio, société américaine liée à Showrunner, plateforme spécialisée dans la génération de contenus audiovisuels par IA, travaille à une reconstruction des scènes perdues de La Splendeur des Amberson.
21/05/2026, 18:08
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