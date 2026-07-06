Walid Hajar Rachedi enquête sur les promesses du rêve américain

Deux siècles et demi après l’affirmation selon laquelle « tous les hommes sont créés égaux », les États-Unis continuent d’associer leur récit national à une promesse de liberté et de réussite. Cette promesse reste présente dans l’imaginaire collectif, y compris hors du territoire américain et est au cœur de la série documentaire Que reste-t-il du rêve américain ?, produite par Frictions.

Walid Hajar Rachedi est écrivain et cofondateur du média Frictions. Son premier roman, Qu’est-ce que j’irais faire au paradis ?, a été finaliste du Prix Goncourt du premier roman en 2022. Le projet est né pendant sa résidence à Atlanta. L’écrivain et cofondateur de Frictions y mène une enquête pendant les cent premiers jours du second mandat de Donald Trump. Cette période est marquée par la remise en cause de plusieurs acquis historiques et par le retour au premier plan d’une question centrale : qui a le droit d’être américain ?

La série choisit de répondre à cette question par des récits individuels en donnant la parole à des personnes confrontées, dans leur vie quotidienne, aux tensions qui traversent l’Amérique contemporaine. Parmi elles figurent un artiste afro-américain, une thérapeute palestino-américaine, une femme arrivée enfant du Mexique sans papiers ou encore une directrice d’école engagée auprès de jeunes réfugiées.

Une enquête portée par une histoire personnelle

Le documentaire part aussi du rapport personnel de Walid Hajar Rachedi aux États-Unis. Né en 1981 à Créteil de parents algériens, il a grandi avec un imaginaire américain nourri par les séries télévisées, le hip-hop, Martin Luther King Jr. et Michael Jordan. Cette culture a façonné chez lui l’image d’un pays où chacun semblait pouvoir trouver sa place, quelles que soient ses origines.

« Enfant, j'étais convaincu que les États-Unis étaient le pays où chacun pouvait être pleinement soi-même et réussir, quelles que soient ses origines ou son histoire. Avec ce podcast, j'ai voulu confronter cette promesse à la réalité de l'Amérique d'aujourd'hui. » explique-t-il.

La série s’ouvre par un prologue, Autoportrait à l’Amérique. L’auteur y revient sur l’imaginaire d’enfance construit devant la télévision en banlieue parisienne. Les quatre épisodes, d'environ 40 minutes chacun, abordent ensuite plusieurs dimensions de la société américaine.

Le premier, Black America réunit Fahamu Pecou, artiste et universitaire afro-américain, et T.K. Smith, écrivain, curateur et historien, autour du paradoxe d’une culture noire célébrée dans le monde entier mais tenue à distance de la promesse d’égalité.

Le second, Le droit d’appartenir donne la parole à Amenah Arman, thérapeute palestino-américaine spécialisée dans le trauma, et à Gyun Hur, artiste et éducatrice coréenne-américaine, pour interroger ce que signifie appartenir à un pays lorsque son identité est sans cesse questionnée.

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Le troisième, Nuevo South, suit Gigi Pedraza, venue du Pérou et fondatrice du Latino Community Fund Georgia, ainsi que Jennifer, arrivée enfant du Mexique sans papiers. L’épisode s’intéresse à la manière de trouver sa place dans un système pensé pour tenir certaines personnes à l’écart.

Le quatrième et dernier épisode, Le pari du Nous, donne la parole à Elizabeth Elango, née au Cameroun et directrice d’une école pour jeunes filles réfugiées, et à Amir Moosavi, professeur à Rutgers Newark, fils d’un père iranien et d’une mère américaine, autour de ce que l’éducation peut encore transmettre comme promesse d’avenir.

Le podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Apple podcasts et sur le site de Frictions.

Crédits photo : Frictions

Par Ewen Berton

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