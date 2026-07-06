De Shefa Amr à Paris, la grande traversée familiale de Jadd Hilal

Il y a les mains brunies par les récoltes. Le souimanga dans le jardin. Les tiges de blé qui frôlent les jambes sur le chemin du retour. Il y a aussi Adam, voisin et compagnon d’enfance, qui résume leur lien en une phrase de jeu et de tendresse : « Toi et moi, on est comme deux orteils du même pied. »

Le village comme premier pays

Jadd Hilal ouvre son roman dans cette lumière-là, simple, presque heureuse. Mais rien n’y tient tout à fait. Le père d’Aïda joue, boit, perd. Sa sœur Hawa est donnée en mariage pour solder une dette. La peur s’installe avant même que l’Histoire ne dévaste le village. L’exil n’arrache donc pas une famille parfaite à son paradis : il agrandit des fragilités déjà là, des violences déjà à l’œuvre dans les maisons.

Le livre trouve sa force la plus immédiate dans la voix d’Aïda. Courte, directe, chargée d’odeurs, de gestes et de sensations, elle ne cherche jamais à surplomber ce qu’elle raconte. Elle avance avec le pain, les olives, le labné, les enfants qui pleurent et les corps qui fatiguent.

Cette précision donne à la catastrophe une densité particulière. L’exil passe par les pieds meurtris sur les chemins, la vaisselle, les récoltes laissées derrière soi, les repas qu’il faut continuer à préparer. Dans le camp de Baalbek, les réfugiés reconstruisent provisoirement leur village par les récits. « Qu’on vive et se souvienne. » La formule devient la ligne de force du roman : rester vivant suppose de nommer les disparus, les vergers, les voisins et les gestes d’autrefois.

À Beyrouth, l’arrachement se poursuit sous une autre forme. La ville ne vaut pas seulement pour ses boulevards, ses immeubles et ses klaxons : elle marque la disparition physique du ciel de l’enfance. « La mort du ciel palestinien, dans le cercueil des immeubles. »

Le mariage avec Ghani donne au roman sa tension la plus douloureuse. Musicien issu d’une famille aisée, il rêve d’art, de reconnaissance et de soirées où Aïda ne trouve pas sa place. Elle cherche une sécurité matérielle, un foyer, des enfants à protéger.

La guerre entre dans la cuisine

Lui se dérobe, s’enferme, s’épuise dans ses ambitions contrariées. Le récit ne le transforme pas tout à fait en monstre : son statut de Palestinien au Liban, ses humiliations et son déclassement apparaissent nettement. Mais tout est vu depuis l’angoisse d’Aïda, et cette focale le maintient souvent à distance, opaque, inaccessible.

Lorsqu’elle comprend que ni le retour ni le mariage ne la sauveront, Aïda formule son vertige avec une netteté désarmante : « C’est le sol, qui s’est percé. La brèche s’est ouverte sous mes pieds. »

Le livre devient alors un roman de transmission. Les enfants grandissent parmi les portes fermées, les disputes, les départs et les récits que les adultes taisent pour continuer. La phrase « On ne se souvient pas des inconnus. » désigne le père absent, mais elle dit plus largement ce que l’exil fabrique : des proches deviennent étrangers, des villes demeurent familières sans offrir d’abri, des souvenirs prennent la place des personnes.

Jadd Hilal réussit particulièrement les scènes où la politique affleure dans l’ordinaire. Une fille aide sa mère à survivre, un garçon dort dans un couloir, une enfant apprend à se méfier du monde. Les guerres restent hors champ par moments, mais leurs effets occupent tout : le sommeil, le rapport au corps, la manière d’aimer, la peur de sortir, le besoin de retenir ceux qui s’éloignent.

Une ampleur qui court parfois trop vite

Cette traversée sur plusieurs décennies possède une réelle puissance, mais son mouvement rapide constitue aussi sa limite. Les violences, les départs, les deuils et les déclassements se succèdent avec une telle intensité que certains épisodes secondaires semblent parfois voués à accélérer le destin d’Aïda plutôt qu’à développer pleinement leurs propres nuances.

Le choix de la première personne accentue cette impression. Il donne au roman son souffle et son intimité, mais limite parfois l’épaisseur de personnages comme Ghani, dont les contradictions sociales, artistiques et familiales auraient mérité davantage d’espace. Le texte gagne en urgence ce qu’il perd, par endroits, en respiration.

Reste un livre porté par une mémoire vivante, jamais décorative. Quand Aïda arrive en France après un nouvel arrachement, elle résume son existence sans grand discours : « Je ne suis qu’une valise, Batala. »

Ici commence la terre ne promet ni réparation parfaite ni retour possible. Jadd Hilal raconte plutôt ce qui demeure quand les frontières, les guerres et les familles ont tout déplacé : une langue, des recettes, des chansons, des enfants, la vision d’un champ au soleil. Une terre intérieure, précaire, que la mémoire continue de cultiver.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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