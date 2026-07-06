De Shefa Amr à Paris, la grande traversée familiale de Jadd Hilal

À Shefa Amr, Aïda grandit parmi les champs, les figuiers, les bœufs et Adam, le garçon juif du voisinage. Puis viennent les mariages contraints, l’exode, Beyrouth, les guerres et les appartements que l’on quitte avant d’avoir pu les appeler maison. Dans Ici commence la terre, Jadd Hilal suit plusieurs générations palestiniennes à travers une mémoire qui refuse de se laisser déraciner. Généalogie à suivre le 21 août.
Le 06/07/2026 à 13:15 par Nicolas Gary
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06/07/2026 à 13:15
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Il y a les mains brunies par les récoltes. Le souimanga dans le jardin. Les tiges de blé qui frôlent les jambes sur le chemin du retour. Il y a aussi Adam, voisin et compagnon d’enfance, qui résume leur lien en une phrase de jeu et de tendresse : « Toi et moi, on est comme deux orteils du même pied. »
Jadd Hilal ouvre son roman dans cette lumière-là, simple, presque heureuse. Mais rien n’y tient tout à fait. Le père d’Aïda joue, boit, perd. Sa sœur Hawa est donnée en mariage pour solder une dette. La peur s’installe avant même que l’Histoire ne dévaste le village. L’exil n’arrache donc pas une famille parfaite à son paradis : il agrandit des fragilités déjà là, des violences déjà à l’œuvre dans les maisons.
Le livre trouve sa force la plus immédiate dans la voix d’Aïda. Courte, directe, chargée d’odeurs, de gestes et de sensations, elle ne cherche jamais à surplomber ce qu’elle raconte. Elle avance avec le pain, les olives, le labné, les enfants qui pleurent et les corps qui fatiguent.
Cette précision donne à la catastrophe une densité particulière. L’exil passe par les pieds meurtris sur les chemins, la vaisselle, les récoltes laissées derrière soi, les repas qu’il faut continuer à préparer. Dans le camp de Baalbek, les réfugiés reconstruisent provisoirement leur village par les récits. « Qu’on vive et se souvienne. » La formule devient la ligne de force du roman : rester vivant suppose de nommer les disparus, les vergers, les voisins et les gestes d’autrefois.
À Beyrouth, l’arrachement se poursuit sous une autre forme. La ville ne vaut pas seulement pour ses boulevards, ses immeubles et ses klaxons : elle marque la disparition physique du ciel de l’enfance. « La mort du ciel palestinien, dans le cercueil des immeubles. »
Le mariage avec Ghani donne au roman sa tension la plus douloureuse. Musicien issu d’une famille aisée, il rêve d’art, de reconnaissance et de soirées où Aïda ne trouve pas sa place. Elle cherche une sécurité matérielle, un foyer, des enfants à protéger.
Lui se dérobe, s’enferme, s’épuise dans ses ambitions contrariées. Le récit ne le transforme pas tout à fait en monstre : son statut de Palestinien au Liban, ses humiliations et son déclassement apparaissent nettement. Mais tout est vu depuis l’angoisse d’Aïda, et cette focale le maintient souvent à distance, opaque, inaccessible.
Lorsqu’elle comprend que ni le retour ni le mariage ne la sauveront, Aïda formule son vertige avec une netteté désarmante : « C’est le sol, qui s’est percé. La brèche s’est ouverte sous mes pieds. »
Le livre devient alors un roman de transmission. Les enfants grandissent parmi les portes fermées, les disputes, les départs et les récits que les adultes taisent pour continuer. La phrase « On ne se souvient pas des inconnus. » désigne le père absent, mais elle dit plus largement ce que l’exil fabrique : des proches deviennent étrangers, des villes demeurent familières sans offrir d’abri, des souvenirs prennent la place des personnes.
Jadd Hilal réussit particulièrement les scènes où la politique affleure dans l’ordinaire. Une fille aide sa mère à survivre, un garçon dort dans un couloir, une enfant apprend à se méfier du monde. Les guerres restent hors champ par moments, mais leurs effets occupent tout : le sommeil, le rapport au corps, la manière d’aimer, la peur de sortir, le besoin de retenir ceux qui s’éloignent.
Cette traversée sur plusieurs décennies possède une réelle puissance, mais son mouvement rapide constitue aussi sa limite. Les violences, les départs, les deuils et les déclassements se succèdent avec une telle intensité que certains épisodes secondaires semblent parfois voués à accélérer le destin d’Aïda plutôt qu’à développer pleinement leurs propres nuances.
Le choix de la première personne accentue cette impression. Il donne au roman son souffle et son intimité, mais limite parfois l’épaisseur de personnages comme Ghani, dont les contradictions sociales, artistiques et familiales auraient mérité davantage d’espace. Le texte gagne en urgence ce qu’il perd, par endroits, en respiration.
Reste un livre porté par une mémoire vivante, jamais décorative. Quand Aïda arrive en France après un nouvel arrachement, elle résume son existence sans grand discours : « Je ne suis qu’une valise, Batala. »
Ici commence la terre ne promet ni réparation parfaite ni retour possible. Jadd Hilal raconte plutôt ce qui demeure quand les frontières, les guerres et les familles ont tout déplacé : une langue, des recettes, des chansons, des enfants, la vision d’un champ au soleil. Une terre intérieure, précaire, que la mémoire continue de cultiver.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 21/08/2026
300 pages
Elyzad
21,50 €
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La Croix damnée, de Sally Carson, traduit par Véronique Minder, paraîtra le 27 août 2026 aux éditions Hachette, dans la collection La Belle Étoile. Publié pour la première fois en Angleterre en 1934 sous le titre Crooked Cross, ce roman, traduit pour la première fois en français, suit une jeune Bavaroise confrontée à la montée du nazisme, tandis que les divisions idéologiques gagnent sa famille et menacent son histoire d'amour avec un médecin d'origine juive. Traduction de l’anglais (GB) par Véronique Minder.
03/07/2026, 06:22
Au MetLife Stadium d’East Rutherford, la France a éliminé la Suède (3-0), mardi 30 juin, en seizième de finale de la Coupe du monde. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, deux passes décisives de Michael Olise : plus qu’un large succès, une rencontre dont Valéry, Beckett et Cocteau aident à saisir l’enjeu, les tactiques et l’issue de ce match.
02/07/2026, 16:47
À La Plantation, bar de Saigon où végète chaque jour la même bande d’habitués, Mỹ est sur toutes les lèvres. Il a suffi qu’elle y fasse irruption, fraîchement extirpée d’un appartement-bordel par l’association du quartier, pour que les hommes s’agglutinent au comptoir et plaquent leur désir sur elle.
02/07/2026, 09:00
« Quand rentrerai-je à la maison ? C’est pour ne pas avoir à répondre à cette question que je n’ai jamais eu de maison », dit Bartabas. Il a entièrement raison. Condamnée à l’immobilité, la maison se sent parfois à l’étroit et trouve le temps long entre ses quatre murs. Réfractaire à son destin, elle met le nez dehors, prend l’air, emporte sa valise… puis prend le large.
02/07/2026, 08:00
Inédit en France, Comme la viande aime le sel est un premier roman hors norme, à la fois charnel, immersif et profondément troublant. Sous les apparences du roman historique – Angleterre du XVIIe siècle, guerre civile, bouleversements politiques – se déploie en réalité un roman de désir et d’emprise, porté par une voix singulière : celle de Jacob Cullen.
02/07/2026, 07:00
Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.
01/07/2026, 16:18
Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?
01/07/2026, 10:34
Publié chez Fayard le 19 août, Si tu n’as jamais joué, premier roman d’Arthur Grossmann, suit Bazar, Camille et Nadir, trois jeunes en rupture confrontés au décrochage scolaire, au racisme et au manque de perspectives. Dans le sud des Hauts-de-Seine, leur participation à un programme de réinsertion par le rugby ouvre la voie à une transformation personnelle et collective.
01/07/2026, 07:30
Avec Rien d’humain ne m’est étranger, publié aux éditions Noir sur Blanc le 20 août 2026, Virginie Ollagnier signe un roman situé entre la Roumanie soviétique des années 1950 et l’après-Ceaușescu de 1989. À travers le destin de deux frères séparés par la répression, le texte interroge la mémoire, l’exil et les traces laissées par la violence politique sur les individus.
01/07/2026, 07:00
Une ombre… un murmure, roman de Christian Laborie publié aux Presses de la Cité le 13 août 2026, suit Gabrielle, une jeune femme issue d’une famille bourgeoise d’Alès qui fuit une éducation rigide et un drame familial pour se réfugier dans les Cévennes. Inspiré d’une histoire vraie, le récit explore l’isolement, la survie en pleine nature et la possibilité d’un nouveau départ à travers une rencontre inattendue.
01/07/2026, 06:00
Il y a des anthologies qui alignent les curiosités comme on dispose des figurines sur une étagère. Et puis on tombe sur Les phases du Chevalier de la Lune, alimenté par cette vertigineuse idée que Marc Spector ne serait pas une exception, mais l’un des visages successifs d’un dieu vieux comme la nuit. Le pari de raconter les poings de Khonsou à travers les siècles (passés ou futurs), sous d’autres ciels est porté avec une liberté réjouissante.
30/06/2026, 16:18
Maxine ne voit plus son père, Peter, depuis cinq ans, écrivain célèbre, leurs chemins se sont séparés depuis le décès de sa mère. A la mort de celui-ci, Maxine revient à contrecœur dans son village d’enfance pour assister aux funérailles.
30/06/2026, 14:38
L’espace de quelques heures, Jeanne entre par effraction dans la maison d’une morte : celle de sa professeure de sport du collège. Cette femme, qu’elle n’a jamais revue, a eu des gestes interdits alors que Jeanne avait douze ans.
30/06/2026, 09:00
Que garde-t-on de nos mères, et que transmet-on à nos filles ? C’est à cette question que Sasha Bonét tente de donner une réponse dans un récit ample qui explore le motif de l’eau : celle que l’on porte, celle qui donne la vie, celle qui se perd quand on met au monde.
30/06/2026, 08:00
Eugénie sous les bombes raconte les destins de deux gamins de la campagne vosgienne, à l’orée du xxe siècle. Charles naît à Dignonville, ses parents sont domestiques. Ce qui l’attend, c’est un avenir d’ouvrier agricole ou d’employé de maison. Mais son goût pour l’étude va changer la donne.
30/06/2026, 07:00
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