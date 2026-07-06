Cette ville transforme les livres lus en bons d’achat pour d'autres lectures

La municipalité sud-coréenne a relancé en juin 2026 son programme « Happy Book Sharing », porté avec la Bibliothèque de Busan et le groupe Sejung. Le principe, détaillé par la Ville de Busan, tient en quelques gestes : les habitants apportent dans une librairie partenaire un ouvrage publié depuis le 1er janvier 2024.

Ainsi, un livre terminé ne retourne pas forcément dormir sur une étagère. Il peut financer le suivant. Les lecteurs reçoivent donc en échange un bon d’achat équivalent à la moitié du prix, plafonné à 15.000 wons par livre.

L’opération associe cette année 44 librairies locales réparties dans 15 districts et comtés de Busan. Les livres collectés ne disparaissent pas dans un circuit opaque : ils sont destinés à être redistribués à de petites bibliothèques, à des dispositifs de lecture en plein air et à la « Busan Sea Library ».

Une consigne culturelle du livre

Le dispositif a quelque chose d’une consigne, mais appliquée à la lecture. Il encourage l’achat de livres neufs en librairie, tout en organisant une seconde circulation des exemplaires déjà lus. Pour les lecteurs, le geste est incitatif ; pour les libraires, il ramène du passage ; pour les bibliothèques, il alimente des points de lecture hors les murs.

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La Bibliothèque de Busan signale d’ailleurs que certains points d’échange ont déjà atteint leur plafond de traitement. Une note publiée le 7 juin, actualisée au 29 juin, indique plusieurs librairies dont les demandes de conversion ont été clôturées, invitant les participants à se tourner vers d’autres établissements.

L’intérêt éditorial du sujet tient à sa mécanique concrète : la ville ne se contente pas d’appeler à lire davantage. Elle construit une chaîne locale où l’ouvrage acheté, lu, rapporté puis redistribué devient un outil de politique culturelle. Le livre circule entre commerce, bibliothèque et espace public, sans perdre sa valeur d’usage.

Illustration : affiche de l'opération

Par Clément Solym

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