De guerre ou d’ailleurs : Séverine Chevalier refuse l’effacement

« Plus ou moins dans cet ordre il compte les tuer. Ou disons: il y songe. » Rémi monte dans le métro avec une liste en tête : l’écrivaine, le psy, le casteur, le monteur, l’intellectuel, l’animateur, la productrice, le patron. Des noms, des fonctions, des responsables possibles. Autour de lui, des corps se tassent, des téléphones défilent, personne ne voit rien. Ou personne ne veut voir.

Séverine Chevalier ouvre son livre à la hache. Phrases coupées. Pensées qui se collent. Langue publicitaire, commentaires médiatiques, discours savants, paroles de famille : tout entre dans le même broyeur. Le roman ne raconte pas seulement une femme abîmée. Il met en scène les dispositifs qui ont rendu cette destruction visible, rentable, presque ordinaire.

Avant Lolita B., Minerve

Les intitulés de chapitres reprennent des recherches en ligne : revenus, poids, opérations, dents, intelligence, enfants. Le procédé frappe juste. Il restitue la violence tranquille d’une curiosité qui dévore une personne tout en prétendant s’intéresser à elle.

Avant Lolita B., il y a Minerve, une petite fille d’Aigu-les-Mines. Une cuisine impeccable, une mère inquiète du désordre, un oncle que tout le monde aime. Le roman suit le moment où la culpabilité s’installe avant même que l’enfant puisse comprendre ce qui lui arrive : « Le crime a déjà eu lieu. »

Chevalier saisit ensuite les conséquences sans les psychologiser à outrance. La honte, l’isolement, la dissociation, les conduites d’autodestruction se déposent dans le quotidien, les corps, les silences. « On ne verra rien. Rien du tout. » Cette répétition possède la sécheresse d’un constat social : famille, école, médecine, voisins, institutions, chacun passe à côté de ce qui crie sans mots.

Une star livrée au regard

La téléréalité prolonge cette histoire au lieu de l’interrompre. Lolita B. y devient un corps à commenter, une voix à découper, une silhouette disponible pour le mépris général. L’un des intellectuels qu’observe Rémi la définit ainsi : « Figure du néant, Lolita B. est l’inepte, abyssale bêtise – l’insignifiance personnifiée. »

La charge vise juste parce qu’elle dépasse le seul milieu télévisuel. Rémi relie cette mise en scène à des formes plus anciennes d’exposition et d’assignation. « Il suffisait de placer des corps derrière une grille. » Le rapprochement est volontairement brutal. Il donne au livre une force accusatrice, tout en révélant sa limite : certains développements appuient si fort leur démonstration qu’ils privent parfois les scènes de leur part d’ambiguïté.

Rémi, ou la colère déplacée

Rémi ne sert jamais de sauveur. Il a grandi dans le mensonge, la peur de troubler sa grand-mère, l’obsession d’une mère morte qu’il n’a jamais connue. La découverte inverse sa vie : « Aujourd’hui elle est vivante et elle s’appelle Lolita B. »

Cette phrase bouleverse l’économie entière du livre. Rémi voudrait punir, réparer, remettre de l’ordre. Il découvre surtout un monde de lâchetés, d’arrangements et de renoncements. Sa colère vise les puissants, mais elle vient aussi de son propre manque, de cette enfance construite autour d’une absence fabriquée.

La prose de Séverine Chevalier avance à coups de listes, de répétitions, de ruptures, de détails triviaux et d’éclats satiriques. Sa puissance tient à cette matière impure : Formica, alcool, téléphones, publicité, canicule, télé-réalité, souvenirs qui remontent trop tard. L’accumulation peut parfois écraser les personnages secondaires sous leur fonction sociale. Elle produit aussi l’effet recherché : une sensation de saturation, celle d’un monde qui parle sans cesse de Lolita B. afin de ne jamais avoir à l’écouter.

De guerre ou d’ailleurs refuse la rédemption facile, la victime parfaite et le soulagement d’une vérité qui réglerait tout. Séverine Chevalier rend à Lolita B. ce que le spectacle lui a retiré : une histoire, une épaisseur, des contradictions et le droit de ne pas être réduite à son image.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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