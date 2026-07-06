Claire Norton : “La culpabilité imaginaire est plus tenace que la faute

À Palm Beach, en août 1989, Evan, douze ans, accompagne sa petite sœur Kelsie au port. Leur mère lui a confié une montre familiale, mais aussi la responsabilité de veiller sur elle. La sortie tourne au drame. Des années plus tard, Evan est devenu chirurgien, sans jamais parvenir à se libérer du souvenir de cette disparition.

Dans En ton âme et conscience, publié en 2018 chez Robert Laffont, Claire Norton fait de cette blessure initiale moins le point de départ d’une simple énigme que celui d’une vie entière placée sous le signe du remords.

Le premier épisode de notre série est à écouter ci-dessous :

« Ce qui m’intéressait, c’était la frontière entre la responsabilité et la culpabilité », explique-t-elle dans le premier épisode de L’été dans les pages. Evan cherche à sauver les autres, mais demeure incapable de réparer ce qui s’est défait en lui. « Il s’est construit sur un sentiment de culpabilité. Cet enfant qui est encore en lui, qui n’a rien pu faire pour aider sa sœur, a besoin de se racheter ; mais il ne pourra jamais opérer la blessure qui est restée en lui. »

Quand l’impuissance devient culpabilité

La romancière ne réduit pourtant pas le personnage à une faute originelle. L’enjeu, dit-elle, réside précisément dans cette difficulté à accepter qu’un événement ait échappé à toute volonté. « Beaucoup de nos blessures viennent de la culpabilité. Pas de nos fautes, parce qu’il y a une différence entre culpabilité et responsabilité, mais de notre difficulté à accepter que certaines choses nous aient échappé. »

Cette culpabilité sans culpabilité, celle que l’on se fabrique après coup, peut même s’avérer plus résistante que la faute elle-même. « Le problème, c’est que cette culpabilité imaginaire est souvent plus tenace que la véritable faute et nous empêche bien souvent de nous reconstruire. »

Claire Norton y voit une manière de composer avec l’insupportable. « C’est un petit peu comme si se croire coupable était plus supportable que d’admettre notre propre impuissance. » Evan devient chirurgien, comme si réparer les corps pouvait répondre à l’échec qui le poursuit. Mais le roman déplace peu à peu cette illusion : « Certaines blessures, certaines réparations relèvent moins de la médecine que de l’acceptation, du travail sur soi. »

Cette réflexion s’enracine dans une expérience professionnelle antérieure à l’écriture. Claire Norton a travaillé plusieurs années au sein d’une structure médicale comprenant une unité de soins palliatifs. « Je ne suis pas du tout soignante », précise-t-elle, « mais ce bout de chemin passé aux côtés de personnes en phase terminale a vraiment été à l’origine de ce livre ».

Les leçons reçues dans l’unité de soins palliatifs

L’autrice évoque des rencontres brèves, mais d’une intensité durable. « J’ai partagé avec ces femmes et ces hommes des moments d’une rare intensité et recueilli des confidences dans un lieu où la superficialité et les mondanités n’ont plus de place, où les personnes ne cherchent plus à tricher. »

Ces patients lui parlaient, dit-elle, du temps insuffisamment accordé aux êtres aimés, des non-dits et des disputes. « Ce qui m’a profondément touchée et marquée, c’est d’avoir reçu les plus belles leçons de vie qui soient par ces patients, alors qu’eux-mêmes étaient pourtant sur le point de perdre la leur. »

Tous lui adressaient une injonction simple : « Vous, vous allez avoir la chance de repartir sur vos deux jambes. Profitez de la vie. » De cette parole est née une interrogation romanesque. Comment traduire, sans morale plaquée, ce que l’on sait de la fragilité des existences et que l’on s’emploie pourtant à oublier ?

Casper, ou la place de ce qui aurait pu être

Dans le livre, Casper vient déplacer l’histoire d’Evan. Cet enfant mystérieux relance la quête de Kelsie et introduit une faille dans le réel, là où le personnage principal croyait encore pouvoir tout tenir à distance. Claire Norton ne revendique pas une construction préétablie : « Je n’ai jamais fonctionné avec des plans. »

Casper s’est imposé à elle parce qu’il ouvrait une autre possibilité narrative. « Le réalisme ne peut que décrire ce qui est, alors que Casper me permettait d’interroger ce qui aurait pu être. » L’imaginaire devient ainsi un passage vers ce qui échappe à la logique des faits. « Il créait un espace où l’imaginaire était un moyen d’accéder à des vérités profondément humaines. »

Le personnage porte également un regard d’enfant sur un monde d’adultes figé par ses traumatismes. « Casper, c’est aussi le regard de l’enfance. Un regard qui cherche moins à expliquer le monde qu’à le découvrir. »

En ton âme et conscience fut le premier roman édité de Claire Norton, non sa première tentative d’écriture. « Mon premier roman, je l’ai écrit à quinze ans », confie-t-elle. Huit années de publication plus tard, ce premier livre conserve déjà plusieurs des questions qui traverseront son œuvre : ce que l’on doit aux autres, ce que l’on ne peut réparer, et la manière dont une parole ou une rencontre peuvent rouvrir le chemin.

Un extrait de l'œuvre est proposé en fin d'article.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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