Claire Norton : “La culpabilité imaginaire est plus tenace que la faute

Premier épisode de notre série estivale, L'été dans les pages, consacrée aux romans de Claire Norton : elle revient sur En ton âme et conscience, son premier livre édité. La romancière y relie le destin d’Evan, chirurgien hanté par la disparition de sa sœur, aux rencontres qui ont nourri son écriture dans une unité de soins palliatifs. Au centre du récit : cette culpabilité qui survit au temps et ne se résout pas toujours par l’action.
Le 06/07/2026 à 11:08 par Nicolas Gary
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06/07/2026 à 11:08
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À Palm Beach, en août 1989, Evan, douze ans, accompagne sa petite sœur Kelsie au port. Leur mère lui a confié une montre familiale, mais aussi la responsabilité de veiller sur elle. La sortie tourne au drame. Des années plus tard, Evan est devenu chirurgien, sans jamais parvenir à se libérer du souvenir de cette disparition.
Dans En ton âme et conscience, publié en 2018 chez Robert Laffont, Claire Norton fait de cette blessure initiale moins le point de départ d’une simple énigme que celui d’une vie entière placée sous le signe du remords.
Le premier épisode de notre série est à écouter ci-dessous :
« Ce qui m’intéressait, c’était la frontière entre la responsabilité et la culpabilité », explique-t-elle dans le premier épisode de L’été dans les pages. Evan cherche à sauver les autres, mais demeure incapable de réparer ce qui s’est défait en lui. « Il s’est construit sur un sentiment de culpabilité. Cet enfant qui est encore en lui, qui n’a rien pu faire pour aider sa sœur, a besoin de se racheter ; mais il ne pourra jamais opérer la blessure qui est restée en lui. »
La romancière ne réduit pourtant pas le personnage à une faute originelle. L’enjeu, dit-elle, réside précisément dans cette difficulté à accepter qu’un événement ait échappé à toute volonté. « Beaucoup de nos blessures viennent de la culpabilité. Pas de nos fautes, parce qu’il y a une différence entre culpabilité et responsabilité, mais de notre difficulté à accepter que certaines choses nous aient échappé. »
Cette culpabilité sans culpabilité, celle que l’on se fabrique après coup, peut même s’avérer plus résistante que la faute elle-même. « Le problème, c’est que cette culpabilité imaginaire est souvent plus tenace que la véritable faute et nous empêche bien souvent de nous reconstruire. »
Claire Norton y voit une manière de composer avec l’insupportable. « C’est un petit peu comme si se croire coupable était plus supportable que d’admettre notre propre impuissance. » Evan devient chirurgien, comme si réparer les corps pouvait répondre à l’échec qui le poursuit. Mais le roman déplace peu à peu cette illusion : « Certaines blessures, certaines réparations relèvent moins de la médecine que de l’acceptation, du travail sur soi. »
Cette réflexion s’enracine dans une expérience professionnelle antérieure à l’écriture. Claire Norton a travaillé plusieurs années au sein d’une structure médicale comprenant une unité de soins palliatifs. « Je ne suis pas du tout soignante », précise-t-elle, « mais ce bout de chemin passé aux côtés de personnes en phase terminale a vraiment été à l’origine de ce livre ».
L’autrice évoque des rencontres brèves, mais d’une intensité durable. « J’ai partagé avec ces femmes et ces hommes des moments d’une rare intensité et recueilli des confidences dans un lieu où la superficialité et les mondanités n’ont plus de place, où les personnes ne cherchent plus à tricher. »
Ces patients lui parlaient, dit-elle, du temps insuffisamment accordé aux êtres aimés, des non-dits et des disputes. « Ce qui m’a profondément touchée et marquée, c’est d’avoir reçu les plus belles leçons de vie qui soient par ces patients, alors qu’eux-mêmes étaient pourtant sur le point de perdre la leur. »
Tous lui adressaient une injonction simple : « Vous, vous allez avoir la chance de repartir sur vos deux jambes. Profitez de la vie. » De cette parole est née une interrogation romanesque. Comment traduire, sans morale plaquée, ce que l’on sait de la fragilité des existences et que l’on s’emploie pourtant à oublier ?
Casper, ou la place de ce qui aurait pu être
Dans le livre, Casper vient déplacer l’histoire d’Evan. Cet enfant mystérieux relance la quête de Kelsie et introduit une faille dans le réel, là où le personnage principal croyait encore pouvoir tout tenir à distance. Claire Norton ne revendique pas une construction préétablie : « Je n’ai jamais fonctionné avec des plans. »
Casper s’est imposé à elle parce qu’il ouvrait une autre possibilité narrative. « Le réalisme ne peut que décrire ce qui est, alors que Casper me permettait d’interroger ce qui aurait pu être. » L’imaginaire devient ainsi un passage vers ce qui échappe à la logique des faits. « Il créait un espace où l’imaginaire était un moyen d’accéder à des vérités profondément humaines. »
Le personnage porte également un regard d’enfant sur un monde d’adultes figé par ses traumatismes. « Casper, c’est aussi le regard de l’enfance. Un regard qui cherche moins à expliquer le monde qu’à le découvrir. »
En ton âme et conscience fut le premier roman édité de Claire Norton, non sa première tentative d’écriture. « Mon premier roman, je l’ai écrit à quinze ans », confie-t-elle. Huit années de publication plus tard, ce premier livre conserve déjà plusieurs des questions qui traverseront son œuvre : ce que l’on doit aux autres, ce que l’on ne peut réparer, et la manière dont une parole ou une rencontre peuvent rouvrir le chemin.
Un extrait de l'œuvre est proposé en fin d'article.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 20/09/2018
432 pages
Robert Laffont
19,50 €
Paru le 06/06/2019
463 pages
9,00 €
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Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.
19/01/2026, 17:00
Présent dans la dernière sélection du prix BD Fnac France Inter 2026, Silent Jenny de Mathieu Bablet déploie une science-fiction grave, traversée par la perte et l’éco-anxiété. À travers le parcours de Jenny, le récit interroge ce qu’il reste à transmettre quand le monde d’avant a déjà disparu.
02/01/2026, 16:44
Sélectionnée dans la dernière liste du prix BD Fnac France Inter 2026, Soli Deo Gloria serait un roman graphique qu’on ne mesure qu'en l’ouvrant, nous assure Cédric, libraire à la Fnac Lille. Une fresque sombre et lumineuse où la musique s’invente en images, portée par le destin de deux jumeaux arrachés à la misère.
02/01/2026, 16:35
À la Fnac La Défense, au cœur d’un matin volontairement matinal, la discussion s’engage autour d’un livre qui ne laisse pas indemne. Sibylline. Chroniques d’une escort girl, roman graphique de Sixtine Dano publié chez Glénat, s’impose d’emblée comme un objet singulier, à la fois fragile et frontal. Sélectionné pour le prix BD Fnac France Inter 2026, l’ouvrage fait l’objet d’un regard attentif et sensible de la part de Virginie, libraire, lectrice… et mère.
02/01/2026, 16:27
À la Fnac Bercy, la discussion démarre presque comme un jeu de rôles. Lionel Viscogliosi sourit : le général de la BD nous accueille dans son bureau et le décor est posé : Les Gorilles du Général n’est pas une bande dessinée sur le pouvoir vu d’en haut, mais sur celui qui s’exerce dans les angles morts, dans les couloirs, dans les voitures aux vitres closes. Une politique vécue à hauteur d’hommes – et de corps.
02/01/2026, 16:23
Il suffit parfois d’une couverture pour déclencher un trouble. Celle de Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari publié chez Casterman, agit comme un aimant discret. Un regard, à la fois frontal et fuyant. Une promesse de récit intérieur. Figurant dans la sélection des cinq albums du prix BD Fnac France Inter 2026, ce roman graphique marque entre douceur du trait et violence du propos.
02/01/2026, 16:21
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans Rattraper l’horizon, Khosraw Mani retrace l’itinéraire d’un jeune Afghan sans nom, propulsé des étendues immobiles d’un village isolé vers la violence vibrante de Kaboul. À L’Opuscule, le libraire Waldeck raconte la découverte de ce roman singulier, « un ovni littéraire », dont l’écriture incisive, les résonances féministes et la puissance d’évocation continuent de travailler longtemps après la lecture.
17/11/2025, 09:30
À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité.
12/11/2025, 15:22
Sous sa couverture douce et poétique, Peuple de plumes cache une fable puissante, aussi politique que sensible. Signé par Adèle Tariel et Jérôme Peyrat, ce récit publié au Père Fouettard transporte le lecteur dans un futur suspendu entre ciel et terre — un monde où les humains, réfugiés dans des cités aériennes, ont relégué les oiseaux au sol, condamnés à survivre parmi les brumes et la pollution.
30/10/2025, 13:11
Dans l’arrière-salle lumineuse de la librairie Albin Michel, boulevard Raspail, Clément Doucet sourit : les « préanimaux » l’ont cueilli par surprise. Il raconte que l’album jeunesse Préanimal (T1 – Je veux être un chat) de Canizales, publié aux éditions du Père Fouettard (coll. Marave), « dépoussière » le rayon BD Kids — et pas seulement.
25/10/2025, 14:41
L’album Yiyun, de Cosey, est paru ce 10 octobre aux éditions Le Lombard, en format de 70 pages. Il s’inscrit dans une veine autobiographique fictionnelle qui mêle souvenirs, mystère et héritage culturel. Pour nous le raconter, nous avons rencontré Clément Doucet de la librairie Albin Michel à Paris.
17/10/2025, 16:55
Sur la place Jean-Jaurès, les chapiteaux bruissent de pages et d’histoires. À quelques encablures des nouveautés, les bouquinistes stéphanois tiennent bon, rangées d’ouvrages patinés par le temps et dialogues passionnés à la clé. À la Fête du Livre de Saint-Étienne, ils ne sont pas relégués au second plan : ils font partie intégrante du salon, une exception dans le paysage des festivals français.
11/10/2025, 17:00
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