Livre audio allemand : la concentration ranime les inquiétudes

Le rapprochement est désormais acté. Le 9 mars, Bookwire a annoncé avoir acquis 100 % de Zebralution, ainsi que de ses filiales Open Publishing et EMS, auprès de la GEMA (Société pour les droits sur la représentation musicale et la reproduction mécanique), après examen au regard du droit de la concurrence. L’opération réunit deux entreprises très présentes dans la distribution numérique des ebooks et des audiobooks.

Bookwire avance plus de 3500 maisons clientes ; Zebralution, plus de 1500 labels et éditeurs partenaires. Ces données, fournies par les entreprises, ne mesurent pas à elles seules une part de marché. Elles éclairent cependant l’inquiétude exprimée par certains acteurs allemands : la fusion rapproche sous une même bannière deux prestataires auxquels nombre d’éditeurs confiaient jusqu’ici la préparation des fichiers, les métadonnées, la livraison aux plateformes ou le suivi commercial de leurs catalogues.

Avec une plateforme unique, les réserves s'accentuent

Le 30 avril, Bookwire a précisé que l’activité éditoriale de Zebralution serait progressivement transférée vers Bookwire OS. La réorganisation, qui doit se faire par étapes, concerne aussi douze postes. Pour les clients, la direction promet la continuité des interlocuteurs pendant cette migration ; elle présente la centralisation comme le moyen d’aligner équipes, produits et feuille de route.

Dans BuchMarkt, Jens Klingelhöfer, cofondateur de Bookwire, assure que le groupe ne cherche pas à réduire la concurrence : « Notre objectif n’est pas de restreindre la concurrence, mais de développer nos capacités technologiques et la qualité de nos services dans un marché très dynamique. » Selon lui, les plateformes les plus puissantes se situent à d’autres étages de la chaîne de valeur, notamment dans les grands groupes technologiques.

Les éditeurs anonymes cités par le média professionnel allemand ne partagent pas cette lecture. L’un d’eux résume le risque ainsi : « Pour les éditeurs indépendants, cela signifie moins de pouvoir de négociation, moins d’influence, moins d’alternatives et davantage de dépendance. »

Si les propos relèvent d’appréciations sectorielles – et non d'une démonstration chiffrée – ils révèlent un réel enjeu matériel : lorsque les prestataires se raréfient, changer d’outil de distribution suppose de déplacer des flux de données, des processus de livraison et des usages de travail.

Kontor New Media accueille Jumbo, Goya et Lübbe Audio

Cette inquiétude survient alors que Kontor New Media, filiale du groupe Edel (label discographique indépendant allemand), accueille de nouveaux catalogues. Le 17 juin, le distributeur a annoncé son partenariat avec Jumbo et Goya pour leurs audiobooks et fictions audio, nouveautés comme fonds de catalogue, diffusés dans le monde sur les plateformes partenaires.

Le mouvement s’est poursuivi le 1er juillet avec Lübbe Audio, qui lui a confié son mandat mondial de distribution numérique. Pour Kontor, issu de l’univers musical, ces accords consolident une position dans l’audio éditorial. Pour les éditeurs allemands, ils dessinent surtout une alternative dont la visibilité s’accroît au moment même où Bookwire achève de regrouper ses activités avec Zebralution.

Crédits photo : Bookwire

Par Nicolas Gary

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