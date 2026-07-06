Le plus ancien manuscrit de Gaude Mater Polonia revient en Pologne

La Pologne a récupéré un manuscrit médiéval contenant la plus ancienne copie connue de Gaude Mater Polonia, chant latin composé au Moyen Âge en l’honneur de saint Stanislas, évêque de Cracovie. L’information a été relayée le 29 juin 2026 par la Conference of European National Librarians, à partir d’une annonce de la Bibliothèque nationale de Pologne et du ministère polonais de la Culture. Et si le document tient en un fragment, sa portée, elle, dépasse largement la taille du parchemin.

Retrouvé en Allemagne, le fragment a été présenté le 19 juin au Palais de la République, à Varsovie, où il est exposé gratuitement. Sa restitution s’inscrit dans une politique patrimoniale suivie de près par les autorités polonaises : selon les chiffres communiqués par le ministère, plus de 200 procédures de restitution sont en cours dans 22 pays, tandis que 915 objets auraient été récupérés depuis 2008.

L’intérêt du manuscrit tient à la nature même du texte. Gaude Mater Polonia occupe une place particulière dans la culture polonaise : chant liturgique et historique, il a longtemps accompagné les récits de fondation nationale, les cérémonies académiques et les formes savantes de mémoire collective. En retrouver le plus ancien témoin manuscrit connu revient donc à documenter non seulement une œuvre, mais aussi sa circulation matérielle.

Un fragment, plusieurs histoires

Les restitutions de livres ou de manuscrits ne prennent pas toujours la forme de volumes complets, luxueux ou spectaculaires. Ici, c’est un fragment qui concentre l’attention : morceau d’un ensemble plus vaste, survivant d’une histoire documentaire incomplète, il devient un objet national par les traces qu’il conserve.

Pour les bibliothèques, ce type de retour pose des questions très concrètes. Il faut établir la provenance, documenter le parcours de l’objet, déterminer les conditions de conservation, puis rendre le fragment accessible sans l’exposer inutilement. La présentation au public, dans un lieu patrimonial de Varsovie, participe à cette mise en récit.

La Pologne mène depuis plusieurs années une politique active de repérage des biens culturels dispersés. Les livres, archives et manuscrits y occupent une place moins visible que les œuvres d’art, mais tout aussi décisive pour reconstituer les pertes subies par les institutions, les communautés religieuses, les universités ou les collections privées.

Dans le cas de Gaude Mater Polonia, la restitution donne à voir un patrimoine écrit dont la force repose précisément sur sa fragilité : quelques lignes copiées au Moyen Âge, retrouvées hors du pays, suffisent à réactiver une longue histoire de transmission.

Crédits photo : CENL

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com