La Chaleur : Stéphane Demoustier adapte le roman de Victor Jestin

En salles ce 8 juillet, le film La Chaleur a été écrit par Stéphane Demoustier lui-même. Le réalisateur explique qu'il souhaitait peindre le portrait d'un adolescent contemporain. « Cette jeunesse évolue dans un contexte — écologique, politique, économique — anxiogène. J’ai l’impression que ces adolescents n’ont plus le même droit à l’insouciance que leurs prédécesseurs, dont j’étais », souligne-t-il.

Pour composer le casting de son film, Demoustier a privilégié des acteurs et actrices inconnus. « C’était le pari et la joie de ce film », relève-t-il. « Du reste, plus que des visages inconnus, ce qui m’intéresse, c’est la vérité d’un âge. Et avec des personnages encore adolescents, la vérité réside dans la persistance d’une innocence, d’une pureté aussi. »

La distribution du film réunit Hadrien Hussein, Tristan Richard, Martina La Manna, Noé Houssard, Zakariya Gouram ou encore Cécile Ducrocq.

Par Antoine Oury

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