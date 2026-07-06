5 livres sont en lice pour le Prix Pierre Daix 2026

La sélection du Prix Pierre Daix 2026

Le tribunal de l’art. Philip Guston et l’antifascisme américain de Christian Joschke (Gallimard, février 2026, 128 pages, 20€)

Machines célibataires. La fabrique du posthumain d'Arnauld Pierre (Éditions Macula, mai 2026, 520 pages, 44€)

Street Art. Paysage mental. Récit mural de Bertrand Westphal (Les Éditions de Minuit, avril 2026, 256 pages, 22,50€)

Kandinsky et l'image photographique. De la culture visuelle d'un artiste devenu pionnier de l'art abstrait d'Hélène Trespeuch (Les Presses du réel, février 2026, 400 pages, 30€)

La conquête d'une autorité. Historiennes de l'art en France de Charlotte Foucher Zarmanian (Les Presses du réel, janvier 2026, 352 pages, 32€)

Le Prix Pierre Daix a été créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami journaliste, écrivain et historien de l’art français mort en 2014. Militant, résistant, esprit libre et grande figure intellectuelle de son époque, Pierre Daix était un spécialiste de l’art du XXe siècle et auteur de nombreux ouvrages qui ont permis de mieux comprendre les mouvements artistiques auxquels il s’est intéressé.

Doté de 15.000 €, le Prix Pierre Daix distingue chaque année un ouvrage consacré à l’histoire de l'art moderne et contemporain.

Son jury est composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche : Laure Adler (journaliste, femme de lettres), Jean-Louis Andral (historien et critique d’art, directeur du musée Picasso d’Antibes), Martin Bethenod (directeur du Cnap, président des Archives de la critique d’art), Nathalie Bondil (historienne de l’art, directrice du nouveau département du musée et des expositions de l’Institut du monde arabe), Jean-Pierre Criqui (conservateur des collections contemporaines, Musée national d’art moderne/Centre Pompidou, rédacteur en chef des Cahiers du Mnam), Cécile Debray (historienne d’art, présidente du Musée national Picasso-Paris), Donatien Grau (historien de l’art et de la littérature française, critique d’art et écrivain), Christophe Ono-dit-Biot (directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire Le Point, écrivain), Bruno Racine (directeur de Palazzo Grassi — Punta della Dogana, écrivain) et Pascal Rousseau (historien de l’art moderne et contemporain, récipiendaire du Prix Pierre Daix en 2020).

Le jury est placé sous la présidence d’Emma Lavigne, directrice générale et conservatrice générale de la Collection Pinault.

À LIRE - 9 titres dans la sélection finale du Prix Stanislas

En 2025, à l'occasion des dix ans du Prix Pierre Daix, François Pinault a souhaité créer parallèlement la Bourse Pierre Daix destinée à soutenir et accompagner l’écriture de jeunes historiens de l’art. Dans le prolongement du prix éponyme, cette bourse distingue l’excellence de la recherche en histoire de l’art, centrée sur la création contemporaine.

Elle valorise une recherche innovante sous un angle historique, théorique ou critique, et contribue à faire émerger de nouvelles perspectives portées par de jeunes chercheuses et chercheurs, de moins de 35 ans. Dotée de 5000 €, cette bourse est remise une fois par an, lors de la cérémonie du Prix Pierre Daix. Les candidatures à la bourse sont proposées par les membres du jury du prix, sur la base de travaux remarqués au cours de l’année.

L'année dernière, le Prix Pierre Daix avait été décerné à l’historienne de l’art Elvan Zabunyan pour son ouvrage Réunir les bouts du monde. Art, histoire, esclavage en mémoire, publié en octobre 2024 aux éditions B42. La Bourse Pierre Daix avait été accordée à Clara Royer, doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Le Prix Pierre Daix

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com