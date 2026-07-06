Occitanie : Maylis Descazeaux-Roques, directrice régionale des affaires culturelles

Publié ce 4 juillet au Journal officiel, un arrêté signé par la ministre de la Culture nomme Maylis Descazeaux-Roques directrice régionale des affaires culturelles de la région Occitanie, pour une durée de 4 ans, après une période probatoire de 6 mois.

Elle succède à Michel Roussel, qui a quitté son poste en janvier 2026, après deux mandats. Maylis Descazeaux-Roques a elle-même cédé sa place à la tête de la Drac Nouvelle-Aquitaine il y a quelques semaines, qu'elle occupait depuis 2021.

Elle fut auparavant directrice régionale adjointe des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir de 2016, et avait aussi assumé les fonctions de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en Normandie de 2014 à 2016.

Avec un siège à Montpellier, la Drac Occitanie est organisée en trois pôles (Patrimoines et architecture, Création, Action culturelle et territoriale), comptant 264 agents répartis sur les sites de Montpellier, Toulouse et les 13 unités départementales de l’architecture et du patrimoine (Udap).

À LIRE - La surpopulation carcérale compromet “gravement” l'accès aux activités socioculturelles

Service déconcentré du ministère de la Culture, la Direction régionale des Affaires culturelles (Drac) met en œuvre la politique culturelle de l’État en Occitanie. Elle veille à l’application de la réglementation et applique le contrôle scientifique et technique, comme le conseil et l’évaluation dans ses divers champs de compétence.

La Drac exerce également une fonction importante de conseil et d'expertise auprès des collectivités locales, des acteurs institutionnels et des structures culturelles. Par là, elle est l'interlocutrice privilégiée des élus, artistes, professionnels, associations ainsi que tous les citoyens qui souhaitent développer le secteur culturel.

Photographie : L'Hôtel Saint-Jean, qui abrite les services de la Drac à Toulouse (Frédéric Neupont, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com