George Martin donne rendez-vous à Westeros, le 21 juillet

À Westeros, l’hiver reste une affaire de patience. Faute de nouveau roman, les lecteurs pourront au moins changer de mois. Sur son site Not a Blog, George R.R. Martin a confirmé l’arrivée du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, attendu le 21 juillet 2026 chez Random House Worlds, avec douze illustrations signées Tyler Jacobson et un treizième visuel en poster dépliant.

L’hiver attendra, le calendrier non

Le billet, publié le 1er juillet, tient en quelques lignes, mais il suffit à rallumer l’attention autour de la saga. « Nous sommes fiers d’annoncer que le nouveau calendrier 2027, avec des œuvres du très talentueux Tyler Jacobson, sera disponible à la vente le 21 juillet », indique l’auteur.

L’objet relève du livre dérivé, mais pas du simple gadget. L’éditeur promet des personnages « emblématiques » de Westeros, des figures « réinventées » et des images « jamais vues auparavant ». De quoi nourrir l’appétit des collectionneurs, sans franchir la ligne rouge de la spéculation : aucune indication ne permet d’y voir un indice sur la suite romanesque de A Song of Ice and Fire.

Douze mois, treize images

Le choix de Tyler Jacobson s’inscrit dans cette logique visuelle. L’artiste américain travaille depuis plusieurs années dans les imaginaires de fantasy, notamment pour l’édition et le jeu. Avec ce calendrier, Westeros prolonge donc son existence par l’image : un format court, décoratif, mais suffisamment éditorialisé pour trouver sa place en librairie, dans les rayons de fantasy comme auprès d’un public déjà familier des ouvrages compagnons.

La publication arrive aussi dans un moment symbolique. A Game of Thrones, premier volume du cycle, a paru en 1996. Trente ans plus tard, la série demeure l’une des grandes marques de la fantasy contemporaine, portée par les romans, les adaptations télévisées et un ensemble régulier de publications associées. Le calendrier 2027 participe de cette économie du fonds vivant : il ne remplace pas le roman attendu, mais maintient l’univers dans le circuit du livre.

The Winds of Later

Car l’ombre de The Winds of Winter accompagne désormais chaque annonce. Le dernier tome principal, A Dance with Dragons, a été publié en juillet 2011 par Bantam. Depuis, le sixième volume occupe une place paradoxale : absent des tables, mais omniprésent dans les conversations éditoriales. La moindre rumeur de date suffit à déclencher emballements et démentis.

ActuaLitté avait déjà relevé, en avril 2026, le démenti de Bantam Books après une prétendue fuite annonçant l’achèvement du manuscrit. L’épisode imposait une prudence élémentaire : autour de George R.R. Martin, les annonces vérifiables se distinguent nettement des projections de fans. Le calendrier 2027, lui, existe bien dans les circuits officiels de l’auteur et de son éditeur.

En revanche, aucun printemps ni d'été pour The Winds of Winter.

Un fonds qui ne prend pas froid

Pour Random House Worlds, Westeros reste donc un territoire éditorial exploitable, même entre deux volumes. Pour les lecteurs, ce calendrier offrira une nouvelle entrée visuelle dans l’univers de Martin. Et pour les libraires, il s’ajoute à ces objets hybrides — beaux produits, publications de collection, compléments illustrés — qui prolongent la durée commerciale d’une saga bien au-delà du rythme de parution de ses romans.

Crédits photo : George RR Martin

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Par Nicolas Gary

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