Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Livres anciens

Tous les chemins mènent à Rome : vérifiez-le avec ce Google Maps antique

Un ingénieur néerlandais a remis en circulation les routes de l’Empire romain, sans char, sans sandales et sans poussière. Avec OmnesViae, il devient possible de calculer un trajet antique entre deux villes, à pied ou à cheval, à partir de sources historiques, de la Table de Peutinger et de l’Itinéraire d’Antonin. Un outil de curiosité, mais aussi une porte d’entrée très concrète vers l’histoire des cartes, des livres de routes et des humanités numériques.

Le 04/07/2026 à 15:31

|

Publié le :

04/07/2026 à 15:31

Anonyme

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Aller de Madrid à Milan, version Empire romain, demandait un peu plus qu’un plein d’essence et une playlist. Selon le calcul proposé par OmnesViae, le trajet entre Miaccum et Mediolanum aurait représenté 1500 milles romains et environ 43 jours de voyage. Le même itinéraire, relève Euronews, peut aujourd’hui être parcouru en quelques heures par la route moderne — preuve assez nette que les vacances antiques exigeaient une autre conception du temps libre.

Rome ne s'est pas faite en un clic

Derrière ce « Google Maps » de l’Antiquité, formule commode mais forcément réductrice, se trouve René Voorburg. L’ingénieur néerlandais a conçu un planificateur de routes pour l’Empire romain, utilisable depuis un navigateur, y compris sur mobile. L’internaute entre un point de départ, une destination, puis le site trace l’itinéraire en s’appuyant non sur le GPS, mais sur les distances transmises par les sources anciennes.

Le projet se présente lui-même comme un moyen de « planifier son voyage comme un Romain », avec un calcul fondé sur « les sources romaines, la carte routière Tabula Peutingeriana et le guide de voyage d’Antonin », indique OmnesViae. Le dépôt technique du projet précise encore que son matériau principal est une copie médiévale d’une carte romaine, connue sous le nom de Tabula Peutingeriana, représentant le cursus publicus, le réseau de circulation officiel de l’Empire.

Crédits : Bibliothèque nationale d'Autriche
Crédits : Bibliothèque nationale d'Autriche

La Tabula Peutingeriana, ou Table de Peutinger, n’est pas une carte au sens moderne : plutôt un long ruban de monde étiré, où les routes comptent davantage que les proportions. L’UNESCO, qui l’a inscrite au registre Mémoire du monde, la décrit comme l’unique carte conservée du réseau routier lié au système romain de transport public. Le document actuellement conservé date de la fin du XIIe siècle, mais reproduit une tradition cartographique antique.

Un très long réseau de routes

Tout n’a toutefois pas traversé les siècles. La partie la plus occidentale de la carte étant perdue, OmnesViae complète certaines données à partir de l’Itinerarium Antonini, autre répertoire antique d’itinéraires. Le site précise que le trajet le plus court est calculé à partir des distances mentionnées dans ces sources, et non d’une reconstruction parfaite du terrain. Autrement dit : l’outil ne prétend pas ressusciter chaque ornière de voie romaine, mais rendre manipulable une documentation longtemps réservée aux spécialistes.

C’est là que l’affaire intéresse aussi le monde du livre et du patrimoine écrit. OmnesViae transforme un objet documentaire ancien — carte, itinéraire, liste de lieux, distances copiées et recopiées — en interface de lecture. On n’y feuillette pas un atlas : on interroge une tradition manuscrite, on suit des toponymes, on observe la manière dont un empire s’est pensé par ses routes.

Le projet revendique d’ailleurs ses dettes savantes. Ses données reposent en grande partie sur les travaux de Richard J. A. Talbert, auteur de Rome’s World: The Peutinger Map Reconsidered, publié par Cambridge University Press. La localisation des lieux s’appuie notamment sur Pleiades, répertoire collaboratif consacré aux espaces de l’Antiquité, qui publie des données ouvertes.

Des humanités numériques en sandales

OmnesViae n’est pas seul sur cette voie. À Stanford, ORBIS modélise depuis plusieurs années les coûts, durées et conditions de déplacement dans le monde romain, en tenant compte des saisons, des modes de transport, des routes, des fleuves et des voies maritimes. Plus récemment, le projet Itiner-e a porté l’ambition cartographique à une autre échelle : une étude publiée dans Scientific Data recense 299.171 km de voies romaines, tout en soulignant que seule une faible partie de leur tracé peut être localisée avec certitude.

La différence tient au geste éditorial. Là où ORBIS relève davantage du modèle historique, OmnesViae adopte la simplicité trompeuse d’un service familier : départ, arrivée, étapes, durée. L’expérience rappelle que les humanités numériques ne consistent pas seulement à numériser des documents, mais à inventer de nouvelles façons de les lire.

Des cartes au code

Le code et les données du projet sont accessibles en ligne, sous licence ouverte, selon le dépôt publié par René Voorburg. Le créateur indique également que la version actuelle constitue une réécriture complète d’un premier OmnesViae actif entre 2011 et 2024. Les illustrations et traductions du site ont bénéficié d’outils d’intelligence artificielle, précise-t-il, sans que cela remplace les sources historiques revendiquées.

À défaut de promettre le soleil d’Ostie en temps réel, OmnesViae offre ainsi une petite machine à déplacer le regard : non pas savoir si la Via Appia est bouchée, mais comprendre comment des textes, des cartes et des données continuent de faire circuler Rome, deux millénaires après les voyageurs qu’ils accompagnaient.

Illustration : OmnesViae

 

 
 
 

 

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Dans l’Himalaya, cette bibliothèque se pilote au smartphone

Dans le comté de Medog, dans la région autonome du Tibet — Xizang, selon l’appellation administrative chinoise — une bibliothèque relie désormais un fonds local aux ressources numériques du réseau de Foshan, dans le Guangdong. Ouverte en 2023, la Lotus Book House, ou « Maison du livre Lotus », permet d’entrer, d’emprunter, de restituer, de prolonger un prêt ou de chercher un titre depuis un smartphone. 

04/07/2026, 11:29

ActuaLitté

Dans l'espace, que lit l'astronaute Sophie Adenot ? Des poèmes

L’espace n’a pas seulement accueilli satellites, modules et expériences scientifiques : il a aussi servi de point de départ à plusieurs milliers de poèmes. Lancé dans le cadre de la mission εpsilon de Sophie Adenot, le concours Astropoèmes invitait les enfants et adolescents, du CP à la 3e, à faire voyager leur imaginaire entre rêve, étoiles et immensité cosmique. 

02/07/2026, 16:24

ActuaLitté

À New York, un cheeseburger offert pour un livre acheté

À New York, Yu & Me Books propose pendant tout le mois de juillet un cheeseburger gratuit pour chaque livre acheté dans sa librairie de Chinatown. L’offre, annoncée sur Instagram avec 7th Street Burger et relayée par Must Do New York, passe par un coupon valable uniquement au restaurant 7th Street Burger du 250 Mulberry Street, avec une limite d’un burger par personne et par jour.

02/07/2026, 08:38

ActuaLitté

Une tapisserie Salammbô d’après Philippe Druillet dévoilée à Aubusson

À Aubusson, la Cité internationale de la tapisserie a présenté le vendredi 26 juin 2026 Salammbô, une tapisserie de près de 12 m² réalisée d’après un dessin de Philippe Druillet. L’œuvre sera dévoilée lors d’une tombée de métier, en présence de l’artiste, après un tissage manuel conduit selon les techniques traditionnelles d’Aubusson.

01/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Quand Ford demanda à une poétesse de nommer une voiture

En 1955, Ford sollicita la poétesse américaine Marianne Moore pour trouver le nom d’une nouvelle gamme automobile. La Library of Congress revient sur cette correspondance improbable, publiée en 1958, où la précision littéraire se heurte aux attentes du marketing industriel. Le constructeur automobile cherchait un nom. Marianne Moore proposa tout autre chose : une langue. 

27/06/2026, 09:58

ActuaLitté

L’Odyssée lue par Michael Caine ? L’IA s’en charge

Peu de temps avant la sortie en salles du film de Christopher Nolan, la société ElevenLabs, spécialisée dans l’audio généré par intelligence artificielle et le clonage vocal, a publié le 23 juin 2026 une version anglaise gratuite de L’Odyssée sur ElevenReader, son application de lecture audio. Le livre audio, produit par ElevenProductions, la branche de production interne de l’entreprise, est narré par la réplique vocale officielle de l'acteur Michael Caine. 

25/06/2026, 11:34

ActuaLitté

La mèche de cheveux d'un poète mort en 1850 proposée comme presse-papiers

Une mèche de William Wordsworth, enfermée dans un montage de verre et de métal pour former un presse-papiers, figurait parmi les objets de Rydal Mount proposés chez Mitchells, le 10 juin. L’objet, estimé entre 3000 et 5000 £ (environ 3475 à 5795 €) illustre la place singulière des reliques d’écrivains dans le marché patrimonial.

23/06/2026, 10:55

ActuaLitté

À Varsovie, la bibliothèque végétalisée du métro dépasse 19 000 prêts

Installée à la station Kondratowicza depuis septembre 2025, la Metroteka revendique 19 119 emprunts et 1 659 inscriptions nouvelles après six mois d’activité. Pour cette bibliothèque de 150 m², dotée de 16 000 ouvrages et accessible par la ligne M2, le premier bilan documente surtout l’appropriation rapide d’un équipement conçu pour placer le livre sur un trajet quotidien.

22/06/2026, 16:52

ActuaLitté

Annie Ernaux, un faux décès pourtant bien salué

En l’espace d’une heure à peine, une trentaine de réactions à l’annonce de la mort d’Annie Ernaux, opérée par le compte d’Ingrid Carlberg. Auteure et journaliste, la secrétaire permanente de l’Académie suédoise relaie une information venant de Paris. Mais qui relaie quoi, exactement ?

22/06/2026, 16:18

ActuaLitté

Un livre acheté 35 dollars cachait une dédicace inconnue d’Einstein

Dans les fonds de la TU Dortmund, un volume acheté 35 dollars à New York en 1993 vient de révéler une dédicace manuscrite d’Albert Einstein à Otto Nathan, économiste germano-américain et futur administrateur de sa succession. L’autographe, daté de 1952, a été identifié lors du traitement du don de bibliothèque du professeur Walter Grünzweig.

21/06/2026, 09:11

ActuaLitté

À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée

Renee Sturgill est rentrée chez elle avec 146 livres et une voiture pleine. Cette lectrice de 52 ans, installée dans une petite ville rurale de l’Utah, a passé une journée entière entre friperies, bouquineries et librairies indépendantes. Son expédition répond à une contrainte très simple : la librairie la plus proche se trouve à plus de deux heures de route.

20/06/2026, 17:32

ActuaLitté

Au Pérou, des “livres voyageurs” ont traversé le pays

La Bibliothèque nationale du Pérou achève sa première campagne 2026 de Libros viajeros a touché plus de 3390 personnes dans les régions d’Ucayali et de Puno. Le programme, déployé avec les Plateformes itinérantes d’action sociale, apporte livres, médiation et services bibliothécaires dans des communautés rurales ou difficiles d’accès.

19/06/2026, 11:43

ActuaLitté

“Qui méprise qui ?” : François Bégaudeau et Rose Lamy s’écharpent autour du “beauf”

François Bégaudeau n’a jamais vraiment cherché à lisser son image. L'écrivain, critique, cinéaste, ancien professeur et ancien chanteur punk-rock traîne depuis longtemps une réputation de débatteur cassant, volontiers professoral, souvent accusé de regarder les autres de haut. Son nouveau livre, Du mépris, publié chez Cause perdue éditions, s’avance précisément sur ce terrain miné : non pas pour nier le mépris, mais pour en distinguer les formes, les usages et les cibles.

18/06/2026, 18:22

ActuaLitté

Australie : histoire du faussaire qui pilla les pièces rares d’une bibliothèque

Délicieuse page d'Histoire qu'ABC News Australia propose en revenant sur l’un des vols patrimoniaux les plus insolites du pays : à la fin des années 1960 et au début des années 1970, le faussaire David Gee aurait substitué des pièces rares de la State Library of New South Wales à ses propres copies. Le récit éclaire la vulnérabilité ancienne des collections spéciales en bibliothèque.

18/06/2026, 12:22

ActuaLitté

Inde : une recette vieille de 375 ans retrouvée sur feuille de palmier

Dans le Chhattisgarh, le recensement national Gyan Bharatam a identifié 38 documents anciens dans le district de Kabirdham. Le plus saisissant tient sur une feuille de palmier d’environ 375 ans : un manuscrit rédigé en bengali, consacré aux arts culinaires anciens.

17/06/2026, 12:32

ActuaLitté

Le Poèmaton : quand la poésie remplace la photo souvenir

À la bibliothèque 5e Point du Jour à Lyon, la compagnie Chiloé invite à manier les mots lors d’un atelier d’écriture poétique, avant de faire entendre ces créations dans un Poèmaton, le lendemain matin. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

16/06/2026, 11:19

ActuaLitté

Curiosité : un manuscrit fondateur de l'hindouisme rédigé avec un grain de riz

À Chandigarh, la bibliothèque AC Joshi de la Panjab University remet en lumière une pièce singulière de ses réserves : une Bhagavad-Gita du XVIIIe siècle présentée comme écrite avec un grain de riz. Le manuscrit réapparaît alors que l'établissement s'est lancé dans un inventaire national des fonds anciens.

13/06/2026, 09:34

ActuaLitté

La New York Library brasse sa bière, avec la recette de George Washington

La New York Public Library et TALEA Beer Co. lancent Liberty Lager, une bière inspirée d’une recette manuscrite de George Washington conservée dans les collections de la bibliothèque. L’opération, liée aux 250 ans des États-Unis, transforme une archive de 1757 en objet de médiation patrimoniale, entre histoire militaire, culture brassicole et marketing culturel.

13/06/2026, 09:14

ActuaLitté

Rome lira Dostoïevski en silence pour s'endormir

Le 17 juin, à 20h47, Rome lira Les Nuits blanches de Dostoïevski dans six lieux emblématiques, du Stade Palatin au Capitole. Imaginée par Alessandro Baricco, La Tempesta Silenziosa transforme la lecture solitaire en rituel urbain : livres distribués, musique en direct, lieux satellites et lecteurs rassemblés au coucher du soleil.

10/06/2026, 12:30

ActuaLitté

Quelles sont les lectures incontournables de Brigitte Macron ?

Dans un entretien accordé à ELLE, Brigitte Macron répond notamment à une question sur les lectures qui l’ont construite. L’ancienne professeure de lettres cite Flaubert, Rimbaud, Baudelaire et Maupassant. Ses réponses dessinent un rapport à la littérature fondé sur la précision de la langue, la poésie et la présence de la mort dans les œuvres.

08/06/2026, 14:10

ActuaLitté

Un plan de métro pour traverser la ville à travers ses romans

À Vigo (Galice), un « Mapa Literario » adopte l’apparence d’un plan de métro. Quartiers, rues, îles et lieux emblématiques y deviennent des stations reliées à des œuvres et à leurs auteurs. Le projet, présenté par l’Escuela Municipal de Música, donne une forme très lisible à la mémoire littéraire de la ville, entre promenade, QR codes et lecture hors les murs.

08/06/2026, 11:51

ActuaLitté

En Floride, une librairie-café accueille des chats à adopter

À Ocala, en Floride, Purrs and Pages vend des livres, sert boissons et pâtisseries, et accueille des chats proposés à l’adoption. Ouverte le 5 juin, la librairie-café transforme le commerce culturel en lieu de rencontre entre lecteurs, familles et refuge animalier. Un concept très visuel, qui raconte aussi l’essor des librairies hybrides.

07/06/2026, 10:52

ActuaLitté

Des cabines téléphoniques pour écouter Lorca, Dickinson ou Cervantès

Près de Madrid, trois cabines téléphoniques anglaises diffusent Lorca, Machado, Dickinson, Cervantès ou Shakespeare pendant la Feria del Libro. Le public décroche un combiné et écoute un texte, sans écran ni application. Une médiation sonore très simple, qui transforme la foire locale en petite bibliothèque d’écoute.

07/06/2026, 10:16

ActuaLitté

Une bibliothèque nationale glisse ses archives dans une fiole d'ADN

La Library of Congress déposera dans l’America250 Time Capsule une fiole d’ADN synthétique contenant des copies numériques de trésors patrimoniaux. Le brouillon de Jefferson, des manuscrits, sons et archives passeront dans une mémoire moléculaire programmée pour 2276, à Philadelphie. Une expérience minuscule par son format, immense par les questions qu’elle adressera aux futurs lecteurs.

06/06/2026, 20:30

ActuaLitté

Hachette investit dans les boîtes à livres et ouvre 200 bibliothèques de rue

Pour son bicentenaire, Hachette Book Group s’associe à Little Free Library afin d’installer 200 boîtes à livres dans des « book deserts » aux États-Unis et au Canada. L’opération relie communication de groupe, accès au livre jeunesse et campagne Raising Readers, dans un pays où les enquêtes documentent le recul de la lecture plaisir chez les enfants. 

06/06/2026, 07:04

ActuaLitté

49 wagons, 52.000 cadeaux : l’histoire oubliée qui relie la France aux États-Unis

À Amiens, Louis Teyssedou, enseignant de lettres-histoire au lycée professionnel Édouard-Gand et doctorant à l’université d’Artois, ranime l’histoire du Gratitude Train, convoi français envoyé aux États-Unis en 1949 avec 52.000 cadeaux. Avec des élèves, des cheminots et plusieurs filières professionnelles, il transforme un wagon de 1961 en musée roulant, entre mémoire franco-américaine, bande dessinée et transmission.

05/06/2026, 12:31

ActuaLitté

Une ex-cadre de Facebook réduite au silence en plein festival littéraire

Sarah Wynn-Williams devait participer à une discussion publique au Hay Festival, au Pays de Galles, l'un des plus importants festivals littéraires du monde anglophone. L’ancienne cadre de Facebook, devenue lanceuse d’alerte après la publication de son livre Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism (Des gens peu recommandables. Le livre que Facebook aurait voulu interdire, publié en français chez Libella), est bien montée sur scène. Mais elle n’a pas prononcé un mot...

02/06/2026, 13:20

ActuaLitté

Au Japon, une cantine pour enfants s’installe parmi les livres

À Ube, dans la préfecture japonaise de Yamaguchi, une cantine pour enfants s’est installée le 23 mai au cœur d’une bibliothèque communautaire ouverte dans un centre commercial. Repas, livres cachés et rencontre d’auteur ont associé aide alimentaire, sociabilité familiale et médiation de la lecture dans un même espace.

31/05/2026, 09:45

ActuaLitté

Al Manhal, une librairie-boulangerie qui pétrit pain, livres et mémoire à Damas

Al Manhal Bakery and Books, à Damas, réunit boulangerie, bibliothèque de prêt et future librairie d’occasion. Le projet porté par Asser Khattab et Brant Stewart cherche à offrir aux jeunes Syriens des livres sur leur histoire, leurs langues et leurs identités, dans un pays marqué par des décennies de censure et de pénurie éditoriale.

28/05/2026, 12:30

ActuaLitté

À l'école, le distributeur troque sodas et sucreries contre des livres

Plantation Key School, en Floride, a inauguré Inchy the Bookworm, un distributeur automatique de livres installé dans son media center. Les élèves gagnent des jetons dorés en atteignant des objectifs de lecture ou de comportement, puis choisissent un ouvrage à emporter. L’initiative transforme la récompense scolaire en accès direct au livre.

28/05/2026, 12:25

ActuaLitté

En Papouasie, un bateau-librairie géant accoste pour sa foire du livre

Le MV Doulos Hope, navire exploité par GBA Ships, a fait son retour à Port Moresby en mai 2026. Transformé en foire du livre flottante, le bateau accueille le public à bord avant de poursuivre sa tournée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un dispositif spectaculaire, qui conjugue mobilité maritime, accès aux livres et médiation culturelle.

28/05/2026, 10:57

ActuaLitté

Lire comme Wemby : le phénomène lecture autour de la star des Spurs

En pleine finale de conférence Ouest avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama continue d’afficher une autre passion devenue presque aussi célèbre que son jeu : la lecture. Aperçu régulièrement avec des romans de fantasy ou de science-fiction avant les matchs, le Français inspire désormais une campagne de lecture publique dans les bibliothèques de San Antonio : « Read Like Wemby ».

27/05/2026, 15:07

ActuaLitté

Une librairie mobile de romance surfe sur la vague BookTok

En Virginie, Danielle Tawney a lancé Paperback Parlor, une librairie pop-up consacrée à la romance, à la fantasy et à la science-fiction. Installée dans des brasseries, wineries ou cours de sport, elle vend notamment des livres emballés, choisis à l’aveugle, avec quelques indices sur l’intrigue. Le projet, nourri par BookTok, prépare un camion-librairie pour août.

27/05/2026, 12:36

ActuaLitté

La comédie du Livre à Montpellier : ils en pensent quoi les visiteurs ?

Aujourd’hui les allées du festival sont remplies, les stands sont pris d’assaut, de nombreux auteurs et autrices sont au rendez-vous pour rencontrer leurs lecteurs ou des personnes venues les découvrir. Mais en fait, ils en pensent quoi les visiteurs ?

23/05/2026, 16:24

ActuaLitté

À Montpellier, un peu de lecture avant la fin du monde

« Plusieurs études récentes démontrent un net recul de la pratique de la lecture en France. Ce phénomène touche toutes les générations. Nous lisons moins chaque jour », rappelle Michaël Delafosse, maire de Montpellier, présent à la Comédie du livre. La manifestation montpelliéraine s'est ouverte le 15 mai, et fermera ses portes le 24. En attendant... travaillons à préparer la fin du monde.

 

21/05/2026, 13:33

ActuaLitté

Financer la bibliothèque du Centre hospitalier... en vendant des livres

À Besançon, l’association La Distraction des Malades organise du 21 au 23 mai une vente annuelle d’ouvrages d’occasion au bénéfice de la bibliothèque du CHU. Issus du désherbage ou de dons non intégrés au fonds, les volumes proposés entre 0,50 € et 5 € financent l’achat de nouveautés prêtées gratuitement aux personnes hospitalisées, en salle Proudhon, au Kursaal.

21/05/2026, 10:50

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.