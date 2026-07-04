Charles Trenet : son roman perdu à 17 ans enfin publié près d’un siècle après

Écrit entre Berlin et Font-Romeu par un Charles Trenet de seize puis dix-sept ans, Les Rois fainéants a longtemps relevé de la légende biographique. Le manuscrit a réapparu lors d’une vente Artcurial en 2021, avant d’être publié pour la première fois, en février 2026, chez Frémeaux & Associés. Au-delà d’une curiosité de collectionneur, cette remontée d’archives restitue l’un des premiers gestes littéraires du futur « Fou chantant ».
Le 04/07/2026 à 14:21 par Victor De Sepausy
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04/07/2026 à 14:21
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La trajectoire importe : un texte que son auteur croyait égaré entre désormais dans le catalogue, et avec lui dans le champ de la lecture.
Le catalogue de la maison de ventes établit un point de départ plus solide que les récits de redécouverte. Il décrit un manuscrit autographe de 202 feuillets, daté « Berlin-Font Romeu, 1929-1930 », rédigé sur plusieurs papiers, à l’aide de différentes encres, et corrigé à même la page. La numérotation, continue, est portée au stylo rouge.
Après le mot « FIN », le dernier feuillet est signé et daté par Trenet. L’ensemble, adjugé 5720 euros après une estimation comprise entre 5000 et 8000 euros, est présenté comme une « fantaisie historique » autour des rois mérovingiens.
Le livre n’avait pourtant cessé d’occuper les marges de la biographie du chanteur. Dans Charles Trenet, paru chez L’Archipel en 2011, Jacques Plessis écrivait : « Les Rois fainéants dont l’unique exemplaire a été égaré ne sera jamais publié. » La vente de 2021 a démenti ce pronostic, sans dissiper toutes les zones d’ombre de la circulation du document avant son apparition sur le marché. Cette prudence s’impose : ni la vente ni les matériaux éditoriaux consultés ne permettent de reconstituer, pièce après pièce, son parcours antérieur.
Le jeune Trenet s’était déjà fait connaître à Perpignan dans Le Coq catalan d’Albert Bausil, où il publiait chroniques, contes et poèmes, rappelle la présentation de l’éditeur. En 1930, il monte à Paris avec ce premier roman dans ses bagages. Les refus éditoriaux suivent ; le catalogue Artcurial précise notamment que Robert Denoël ne le publie pas, tout en lui permettant de rencontrer Max Jacob, qu’il admire. Le récit ne fournit pas une clé biographique à toute son œuvre à venir : il donne plutôt accès à un moment de formation, avant l’installation de la figure du « Fou chantant ».
Sous son titre mérovingien, Les Rois fainéants s’écarte du roman historique sage. Artcurial mentionne vingt chapitres — les deux derniers ayant été, par erreur, numérotés XX et XXI, sans chapitre XIX — et deux épigraphes empruntées à Apollinaire et Anatole France. Le catalogue relève que ces ajouts sont écrits dans une encre différente, ce qui plaide pour une intervention ultérieure.
Dès l’ouverture, la prose fait entrer le décalage : « Des nuages jouaient à saute-mouton près d’un champ de pommes de terre… » Les corrections, repentirs et ajouts visibles sur les pages permettent surtout de suivre un travail d’écriture encore en train de se chercher, plutôt que de réduire le volume à une relique.
Il faut donc distinguer la redécouverte de la publication. La vente de 2021 constitue la première trace publique vérifiable de l’autographe ; l’événement éditorial, lui, se situe en 2026. Cette chronologie évite de présenter comme une nouveauté de juillet la résurgence matérielle du document. Ce qui change aujourd’hui pour les lecteurs n’est pas l’existence du manuscrit, déjà catalogué et vendu, mais son passage dans une édition accessible.
Le passage de l’autographe au livre imprimé déplace aussi le sujet vers l’édition de patrimoine. L’ouvrage est établi par Vincent Lisita, historien de l’art et spécialiste de Trenet, qui y signe une présentation et une biographie. Frémeaux & Associés le donne comme une première publication. Entre l’objet unique, naguère exposé aux enchères, et le volume diffusé en librairie, Les Rois fainéants change de régime : le manuscrit retrouvé devient un texte que l’on peut enfin lire.
« Ce premier texte d’envergure, après ses articles dans Le Coq Catalan, hebdomadaire de son mentor Albert Bausil à Perpignan, reçoit des “En ce moment, c’est compliqué…”, sauf chez Denoël où on le pousse à rencontrer le poète Max Jacob, vu leur écriture semblable. Charles Trenet rentre sous la protection de ce dernier, puis celle de Jean Cocteau. Eux, qui ont lu Les Rois fainéants, lui soufflent que ses poèmes doivent être mis en musique. Et voilà… », explique le préfacier. à L’Indépendant.
« Au fil des années, on a hésité sur l’existence du manuscrit. Puis, dès les années 80, un biographe de Trenet en a publié des extraits et prouvé qu’il l’a eu dans les mains. Là, on s’est dit, bon, il existe, mais il n’était toujours pas remonté à la surface.
En 2001, il y a eu une vente aux enchères à Paris. J’ai essayé de faire acquérir Les Rois fainéants par sa maison d’édition musicale, mais elle n’avait pas vocation à ça ; la Bibliothèque nationale m’a répondu qu’il n’y avait pas de fonds Trenet préexistant, donc qu’elle ne pouvait pas l’acquérir, sic. Et puis, en définitive, je l’ai acheté. »
Après sa parutrion chez un éditeur, la question reste : que faire du manuscrit ? La Ville de Narbonne aurait été sollicitée… en attente d’une réponse.
Crédits illustration : Charles Trenet - maquette originale de l'affiche Columbia disques, par Charles Kiffer
DOSSIER - De l'écriture à la promotion, les auteurs se professionnalisent
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 23/01/2026
366 pages
Frémeaux & Associés
26,00 €
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01/07/2026, 10:35
Le romancier, essayiste et chroniqueur François Taillandier est mort le 23 juin, à Paris, à l’âge de 71 ans. Grand Prix du roman de l’Académie française pour Anielka en 1999, il laisse une œuvre marquée par La Grande Intrigue, ambitieuse suite de cinq romans sur la France contemporaine, et par une réflexion constante sur les pouvoirs du récit, de la langue et de la lecture.
30/06/2026, 22:21
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.
30/06/2026, 12:51
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
L'écrivain breton Joël Raguénès, auteur de près de vingt-cinq romans publiés chez JC Lattès puis chez Calmann-Lévy, s'est éteint à Brest, des suites d'une longue maladie. Il avait 84 ans. Ses obsèques seront célébrées à Landivisiau en fin de semaine. Et une vie plus romanesque encore que ses livres
30/06/2026, 12:07
La Bibliothèque de Shanghai a reçu un ensemble de 79 titres imprimés, 109 volumes et 14 manuscrits, lettres ou certificats issus de la collection Chengding Hall. Parmi eux figurent 22 incunables, dont une Bible imprimée par Anton Koberger, un Décaméron allemand de 1473 et une édition illustrée de Vitruve publiée en 1497.
30/06/2026, 11:18
Tout le circuit judiciaire américain a désormais eu entre les mains le cas de l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll par Donald Trump. La Cour suprême, tribunal de dernier ressort, a refusé, ce lundi 29 juin, d'examiner la décision rendue en mai 2023, confirmée en appel en décembre 2024. Le président des États-Unis, définitivement condamné, s'est acquitté d'une amende de 5 millions $.
30/06/2026, 09:52
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
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