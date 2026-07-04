Un rouleau d’Herculanum lu sans être ouvert, deux millénaires après le Vésuve

Le rouleau avait survécu au Vésuve, mais au prix d’un paradoxe cruel : pour le lire, il aurait fallu risquer de le détruire. Depuis près de 2000 ans, PHerc. 1667 demeurait l’un de ces blocs noirs, carbonisés, issus de la bibliothèque de la villa des Papyrus à Herculanum.

Le Vesuvius Challenge a annoncé le 25 juin 2026 avoir franchi une étape inédite : le rouleau a été virtuellement déroulé et lu « de bout en bout », sans ouverture physique. L’équipe évoque environ 1,4 mètre de surface d’écriture reconstituée et près de 22 colonnes de grec ancien, transcrites puis relues par des papyrologues.

La méthode combine microtomographie aux rayons X, reconstruction numérique des couches enroulées, aplatissement virtuel de la surface et modèles d’apprentissage automatique capables de faire ressortir les traces d’encre presque confondues avec le papyrus carbonisé (cliquer sur l'image pour une vision plus significative).

L’université du Kentucky rappelle que ces travaux s’inscrivent dans la continuité des recherches menées autour du « virtual unwrapping », le déroulement virtuel de documents trop fragiles pour être manipulés.

Une bibliothèque antique encore fermée

Le texte récupéré est fragmentaire, mais le Vesuvius Challenge le décrit comme un traité philosophique grec sur l’éthique. Les indices disponibles le rattacheraient à un contexte stoïcien : nature humaine, impulsion, progrès moral. Le projet reste toutefois prudent : les lacunes demeurent nombreuses, et l’identification intellectuelle doit encore être travaillée par les spécialistes.

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L’avancée dépasse le seul rouleau. PHerc. 1667 devient le premier papyrus d’Herculanum encore roulé dont le texte conservé a été lu de manière continue. Le projet indique également que les données, les transcriptions et le code sont rendus accessibles, afin de permettre vérification et prolongement des recherches.

De l'objet au texte. Le rouleau scellé et carbonisé (en haut à gauche) ; des coupes issues de la tomographie par rayons X révélant la feuille enroulée à l'intérieur (en haut) ; et la surface déroulée, où des colonnes de texte grec apparaissent à mesure que le signal de l'encre est restitué (en bas).

Pour les bibliothèques patrimoniales, le sujet ouvre une perspective rare : des collections longtemps considérées comme matériellement inaccessibles peuvent redevenir lisibles sans intervention destructive. Un travail hercunlanumien...

Crédits photo : PHerc. Paris 4 : la lecture primée au Vesuvius Challenge 2023 (en haut) et la nouvelle segmentation 3D de l'encre (en bas) — il s'agit du même texte, restitué fidèlement à partir de données de meilleure qualité.

Par Victor De Sepausy

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