Pour contrer Amazon, Stck veut rendre aux éditeurs leurs lecteurs

L’idée part d’un déséquilibre que Samir Patil, également cofondateur du média indien Scroll.in, juge central dans l’économie du livre. Les maisons financent la fabrication, animent leurs communautés et suscitent le désir de lecture, avant de rediriger ce public vers Amazon ou d’autres intermédiaires.

Dans un entretien accordé à Publishers Weekly, il résume : « Amazon ne vend pas réellement de livres. Ce sont les éditeurs et les écrivains qui les vendent par toutes les actions qu’ils mènent. Ils envoient tout le trafic vers Amazon. »

Stck entend inverser ce mouvement. Auteurs autoédités et éditeurs peuvent y proposer des chapitres à l’unité, des bandes dessinées à défilement, des livres numériques, des livres audio et des ouvrages papier imprimés à la demande. La société assure que chaque structure conserve sa vitrine, son nom de domaine ainsi que les coordonnées et les données de son audience.

Le prix d’une relation directe

Cette promesse commerciale appelle néanmoins une lecture précise. Pour son offre Pro, facturée 19,99 dollars par mois ou 999 roupies en Inde, Stck annonce 90 % des ventes numériques et 75 % des ventes physiques nettes. Dans le second cas, le taux s’applique après déduction du coût de fabrication : pour un ouvrage vendu 10 dollars, imprimé 3 dollars, il porte sur les 7 dollars restants. Les frais de port et les taxes locales sont, selon les conditions affichées, réglés par l’acheteur.

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L’offre gratuite couvre le seul numérique, dont Stck conserve 25 % ; la formule Pro est nécessaire pour vendre du papier. Les droits demeurent non exclusifs, affirme la société : les titres peuvent donc, en principe, rester disponibles par d’autres canaux.

L’écart avec les grandes plateformes constitue le cœur de son argumentaire. Patil estime qu’un livre vendu 25 dollars via Amazon, avec une remise de 50 % puis les coûts d’impression déduits, laisserait environ 10 dollars à l’éditeur ; avec Stck et une impression à la demande évaluée à 5 dollars, la somme atteindrait 16 dollars. Le calcul est celui du fondateur : il ne vaut pas comparaison générale des contrats, nécessairement variables selon les marchés et les volumes.

Il pose, en revanche, une question très concrète : l’ordre dans lequel circulent dépenses et recettes. « C’est ce cycle d’exploitation négatif qu’Amazon a inauguré il y a vingt ans. Il devrait bénéficier à l’éditeur qui prend le risque », affirme Patil. Son modèle prévoit que le lecteur règle l’achat en premier, tandis que l’éditeur couvre ensuite l’exécution de la commande, en conservant les coordonnées de l’acheteur.

Des éditeurs indiens, puis l’Amérique du Nord

La plateforme référence déjà des titres de Penguin India, HarperCollins India, Speaking Tiger et Kalachuvadu, éditeur de Chennai spécialisé dans les publications en tamoul. En août 2025, Indian Printer & Publisher observait que Stck, d’abord tournée vers les auteurs et l’autoédition, s’ouvrait aux petites maisons et aux indépendants.

Le média évoquait aussi la mise en pages dans des langues indiennes non latines, l’impression en courts tirages et la livraison internationale : des fonctions susceptibles d’intéresser les catalogues destinés aux diasporas.

Pour Patil, la bataille se jouera aussi dans les moteurs de recherche, à l’heure où les réponses générées par IA modifient la découverte des ouvrages. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que la page d’un livre ou d’un auteur appartienne à la personne qui détient cette propriété intellectuelle, et ne renvoie pas toujours, par défaut, vers Amazon », explique-t-il.

Il défend ainsi des pages de référence contrôlées par les titulaires de droits, susceptibles de transformer des lecteurs fidèles en acheteurs réguliers.

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La priorité immédiate est l’Amérique du Nord. Le cofondateur dit avoir échangé avec plusieurs groupes du Big Five, sans qu’aucun grand éditeur américain n’ait, au 22 juin, rejoint le dispositif. « La chaîne d’approvisionnement internationale des éditeurs, y compris pour les traductions, est réellement défaillante. Nous voulons aider à la réparer. Nous voulons être la librairie du monde », déclare-t-il.

Stck affirme attirer près d’un million de lecteurs par jour, traiter environ 10 000 transactions quotidiennes et proposer des livres issus d’environ 15 000 auteurs. Ces chiffres, avancés par son cofondateur Samir Patil, devront être pris pour argent comptant. Ou auteurs contents ?

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Par Clément Solym

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