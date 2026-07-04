Pour contrer Amazon, Stck veut rendre aux éditeurs leurs lecteurs

Lancée en 2021 à New York par Samir Patil et Ritesh Mehta, Stck se présente moins comme une librairie généraliste que comme une infrastructure de vente directe. Son objectif : permettre aux éditeurs de commercialiser livres imprimés, numériques et audio sous leur propre enseigne, sans abandonner à une grande place de marché la relation avec les acheteurs.
Le 04/07/2026 à 11:38 par Clément Solym
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04/07/2026 à 11:38
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L’idée part d’un déséquilibre que Samir Patil, également cofondateur du média indien Scroll.in, juge central dans l’économie du livre. Les maisons financent la fabrication, animent leurs communautés et suscitent le désir de lecture, avant de rediriger ce public vers Amazon ou d’autres intermédiaires.
Dans un entretien accordé à Publishers Weekly, il résume : « Amazon ne vend pas réellement de livres. Ce sont les éditeurs et les écrivains qui les vendent par toutes les actions qu’ils mènent. Ils envoient tout le trafic vers Amazon. »
Stck entend inverser ce mouvement. Auteurs autoédités et éditeurs peuvent y proposer des chapitres à l’unité, des bandes dessinées à défilement, des livres numériques, des livres audio et des ouvrages papier imprimés à la demande. La société assure que chaque structure conserve sa vitrine, son nom de domaine ainsi que les coordonnées et les données de son audience.
Cette promesse commerciale appelle néanmoins une lecture précise. Pour son offre Pro, facturée 19,99 dollars par mois ou 999 roupies en Inde, Stck annonce 90 % des ventes numériques et 75 % des ventes physiques nettes. Dans le second cas, le taux s’applique après déduction du coût de fabrication : pour un ouvrage vendu 10 dollars, imprimé 3 dollars, il porte sur les 7 dollars restants. Les frais de port et les taxes locales sont, selon les conditions affichées, réglés par l’acheteur.
TRIBUNE - Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres
L’offre gratuite couvre le seul numérique, dont Stck conserve 25 % ; la formule Pro est nécessaire pour vendre du papier. Les droits demeurent non exclusifs, affirme la société : les titres peuvent donc, en principe, rester disponibles par d’autres canaux.
L’écart avec les grandes plateformes constitue le cœur de son argumentaire. Patil estime qu’un livre vendu 25 dollars via Amazon, avec une remise de 50 % puis les coûts d’impression déduits, laisserait environ 10 dollars à l’éditeur ; avec Stck et une impression à la demande évaluée à 5 dollars, la somme atteindrait 16 dollars. Le calcul est celui du fondateur : il ne vaut pas comparaison générale des contrats, nécessairement variables selon les marchés et les volumes.
Il pose, en revanche, une question très concrète : l’ordre dans lequel circulent dépenses et recettes. « C’est ce cycle d’exploitation négatif qu’Amazon a inauguré il y a vingt ans. Il devrait bénéficier à l’éditeur qui prend le risque », affirme Patil. Son modèle prévoit que le lecteur règle l’achat en premier, tandis que l’éditeur couvre ensuite l’exécution de la commande, en conservant les coordonnées de l’acheteur.
La plateforme référence déjà des titres de Penguin India, HarperCollins India, Speaking Tiger et Kalachuvadu, éditeur de Chennai spécialisé dans les publications en tamoul. En août 2025, Indian Printer & Publisher observait que Stck, d’abord tournée vers les auteurs et l’autoédition, s’ouvrait aux petites maisons et aux indépendants.
Le média évoquait aussi la mise en pages dans des langues indiennes non latines, l’impression en courts tirages et la livraison internationale : des fonctions susceptibles d’intéresser les catalogues destinés aux diasporas.
Pour Patil, la bataille se jouera aussi dans les moteurs de recherche, à l’heure où les réponses générées par IA modifient la découverte des ouvrages. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que la page d’un livre ou d’un auteur appartienne à la personne qui détient cette propriété intellectuelle, et ne renvoie pas toujours, par défaut, vers Amazon », explique-t-il.
Il défend ainsi des pages de référence contrôlées par les titulaires de droits, susceptibles de transformer des lecteurs fidèles en acheteurs réguliers.
À LIRE - Vente de livres : la guerre des données commence pour les auteurs
La priorité immédiate est l’Amérique du Nord. Le cofondateur dit avoir échangé avec plusieurs groupes du Big Five, sans qu’aucun grand éditeur américain n’ait, au 22 juin, rejoint le dispositif. « La chaîne d’approvisionnement internationale des éditeurs, y compris pour les traductions, est réellement défaillante. Nous voulons aider à la réparer. Nous voulons être la librairie du monde », déclare-t-il.
Stck affirme attirer près d’un million de lecteurs par jour, traiter environ 10 000 transactions quotidiennes et proposer des livres issus d’environ 15 000 auteurs. Ces chiffres, avancés par son cofondateur Samir Patil, devront être pris pour argent comptant. Ou auteurs contents ?
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Par Clément Solym
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Le 30 juin, la reine Camilla a reçu J.K. Rowling au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, pour un échange consacré à la lecture des jeunes. Pensée comme une séquence de promotion du livre, la rencontre a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux : son annonce, publiée le dernier jour du Mois des fiertés, a ravivé les critiques visant les prises de position de la créatrice de Harry Potter sur les droits des personnes transgenres.
01/07/2026, 11:25
Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Neil Gaiman a également été visé par plusieurs plaintes d'une de ses victimes présumées, Scarlett Pavlovich, auprès de tribunaux américains. Ces derniers les ont classées sans suite, estimant que les faits devaient être examinés en Nouvelle-Zélande, où ils se seraient produits. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé, ce 29 juin, l'un des classements sans suite.
01/07/2026, 10:35
éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.
01/07/2026, 08:00
Le romancier, essayiste et chroniqueur François Taillandier est mort le 23 juin, à Paris, à l’âge de 71 ans. Grand Prix du roman de l’Académie française pour Anielka en 1999, il laisse une œuvre marquée par La Grande Intrigue, ambitieuse suite de cinq romans sur la France contemporaine, et par une réflexion constante sur les pouvoirs du récit, de la langue et de la lecture.
30/06/2026, 22:21
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Les bibliothèques et médiathèques s'affirment aujourd'hui comme d'incontournables troisièmes lieux, véritables espaces de vie sociale, d'hospitalité et d'innovation culturelle. Par Isham Fleury, Directeur Associé chez ACANT.
30/06/2026, 17:20
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.
30/06/2026, 12:51
Aux États-Unis, deux annonces récentes rappellent que l’accès aux livres dépend aussi de la chaîne d’approvisionnement. Ingram Library Services et Penguin Random House lancent une offre d’impression à la demande pour les bibliothèques, tandis que ThriftBooks déploie LibraryAdvantage, un service mêlant nouveautés, occasion et titres épuisés.
30/06/2026, 12:27
À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
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