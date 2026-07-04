Ce passeport manga veut ramener les enfants en bibliothèque

À Shirakawa, dans la préfecture de Fukushima, la bibliothèque municipale et Shogakukan empruntent les codes du voyage pour reconquérir un public qui fréquente moins les équipements de lecture. À partir de la mi-juillet, près de 4 000 exemplaires d’un Comic Passport 2026-2027 seront remis aux élèves des écoles primaires et des collèges de la ville : 128 pages d’extraits de mangas, de recommandations et de défis dans les quatre bibliothèques du réseau.
Le 04/07/2026 à 11:26 par Nicolas Gary
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04/07/2026 à 11:26
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À Shirakawa, l’été commence avec un passeport. Non pas pour quitter la ville, mais pour circuler entre ses bibliothèques. Le CoroCoro Comic Laboratory de Shogakukan, la bibliothèque municipale, la ville et son conseil de l’éducation distribueront gratuitement, à compter de la mi-juillet, environ 4 000 exemplaires du Comic Passport 2026-2027 à tous les élèves des écoles primaires et collèges de la commune.
Le livret reprend les signes d’un document de voyage : couverture sombre, page d’identité à compléter, invitation à une « aventure dans le monde des livres ». Son contenu se veut surtout très concret : 128 pages réunissant cinq extraits de mangas de Shogakukan, issus notamment de CoroCoro Comic, Ciao, CoroCoro Ichiban ! et du Weekly Shonen Sunday. De Nanto ! Dendjarasu Jiisan à Frieren, la sélection entend toucher plusieurs âges et habitudes de lecture.
L’opération ne s’arrête pas à la découverte de ces séries. Chaque extrait est suivi d’un espace de réponse ; des listes de lectures sont proposées par niveau scolaire. Au dos du volume, quatre cases correspondent aux bibliothèques municipale, d’Omote-go, de Taishin et de Higashi.
À chaque étape, un tampon. Les enfants qui achèveront le parcours pourront recevoir des ouvrages des collections historiques de l’éditeur, dont L’Histoire du Japon et L’Histoire du monde.
Comic Natalie a également relayé le lancement, mené avec les services municipaux, l’éducation locale et la bibliothèque. L’objet fait ainsi du manga non pas une animation isolée, mais le point de départ d’un itinéraire physique à travers les quatre établissements du réseau.
Le choix du manga s’appuie sur une particularité ancienne de la bibliothèque centrale, dite Libran. Son bilan 2022 recensait 29 886 comics parmi 328 500 documents, soit un peu plus de 9 % des collections ; les quatre sites en comptaient alors 33 535. La politique documentaire de l’établissement prévoit d’ailleurs la collecte de mangas et de comics reconnus pour leur valeur artistique, leur inscription dans une époque ou leur réputation.
À LIRE - Vision d'avenir : la publication de mangas, en dix langues et simulanément
Ce fonds ne suffit pourtant pas, selon les organisateurs, à faire revenir les enfants. Shogakukan avance que 23,4 % seulement des élèves de la ville ont emprunté au moins un livre dans la bibliothèque municipale au cours d’une année.
L’annonce ne donne ni période de référence ni méthode de calcul : impossible, dès lors, de comparer directement cet indicateur aux usages des bibliothèques scolaires. Il désigne néanmoins le problème auquel l’opération entend répondre : une offre abondante ne se traduit pas mécaniquement par une fréquentation régulière du réseau public.
La ville avait déjà développé ce lien avec les établissements scolaires. La bibliothèque de Shirakawa indique travailler avec le service de l’éducation depuis 2013 à l’affectation de bibliothécaires dans les écoles ; son plan municipal de lecture relève que le déploiement dans tous les établissements primaires et secondaires était achevé en 2019. Le passeport vise donc à prolonger, hors de l’école, les habitudes de lecture qui s’y construisent.
Le maire, Kazuo Suzuki, présente le manga comme « une passerelle qui conduit les enfants vers l’univers des livres ». Le directeur de la bibliothèque, Takayuki Nakazawa, affirme : « La lecture est nécessaire pour vivre. » À travers le Comic Passport, l’éditeur et la collectivité misent sur une médiation moins prescriptive. Pour Kōichi Kobayashi, qui dirige le laboratoire CoroCoro, il importe de passer du « il faut lire » au « j’ai envie d’essayer de lire ».
Shogakukan fait également état d'un partenariat annuel avec Shirakawa autour de CoroCoro. Son calendrier et ses modalités d’évaluation ne sont pas détaillés. Le Comic Passport en constitue le premier volet.
Crédits illustrations : CoroCoro Comic Laboratory
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Neil Gaiman a également été visé par plusieurs plaintes d'une de ses victimes présumées, Scarlett Pavlovich, auprès de tribunaux américains. Ces derniers les ont classées sans suite, estimant que les faits devaient être examinés en Nouvelle-Zélande, où ils se seraient produits. La Cour d'appel des États-Unis pour le septième circuit a confirmé, ce 29 juin, l'un des classements sans suite.
01/07/2026, 10:35
éditions fier·es est une maison d’édition queer, engagée et indépendante créée à Rennes en avril 2024. Sa fondatrice, Mélanie Molla, œuvre pour apporter plus de représentation LGBTQIA+ dans la littérature francophone. Cette maison d’édition rennaise fonctionne sans grand groupe littéraire, ni milliardaire à sa tête, et a une liberté éditoriale totale. Le 28 octobre sortira son 5e titre, La Marelle écrit par la rennaise Maelan Paranthoen. Un roman épistolaire autour de deux femmes qui n’avaient rien en commun et vont s’émanciper au fur et à mesure de leurs échanges.
01/07/2026, 08:00
Le romancier, essayiste et chroniqueur François Taillandier est mort le 23 juin, à Paris, à l’âge de 71 ans. Grand Prix du roman de l’Académie française pour Anielka en 1999, il laisse une œuvre marquée par La Grande Intrigue, ambitieuse suite de cinq romans sur la France contemporaine, et par une réflexion constante sur les pouvoirs du récit, de la langue et de la lecture.
30/06/2026, 22:21
Le Groupe DG annonce l’entrée en phase opérationnelle de DG Distribution, sa nouvelle activité logistique destinée aux maisons d’édition indépendantes. Créée à la fin de 2025, cette branche revendique déjà quinze contrats de distribution, alors que le secteur cherche des organisations capables de dissocier les fonctions commerciales et logistiques.
30/06/2026, 17:27
Le groupe Nosoli, placé en redressement judiciaire au début du mois de juin, a présenté un projet de restructuration pour « restaurer rapidement sa compétitivité dans l’objectif d’assurer la pérennité de ses activités ». 11 librairies seront fermées, dont 7 enseignes Le Furet du Nord et 4 magasins Decitre.
30/06/2026, 15:54
D'après la Cartographie des budgets Culture 2026 dessinée par le Syndicat des Musiques Actuelles (SMA), les budgets culturels des régions ont baissé de 6 % sur un an. Un recul global, qui concerne tous les territoires, à l'exception de deux collectivités, la Normandie et la Corse.
30/06/2026, 15:51
Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.
30/06/2026, 12:51
À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.
30/06/2026, 12:24
Les conditions du départ de Véronique Heurtematte, rédactrice en chef du Bulletin des bibliothèques de France entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023, ont été examinées par le tribunal administratif de Lyon. Dans une décision rendue en mai, ce dernier a conclu à un motif erroné de rupture du contrat de travail ayant occasionné un préjudice moral et économique pour la principale intéressée.
30/06/2026, 12:18
Top ArticlesRadio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne
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