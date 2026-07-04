Ce passeport manga veut ramener les enfants en bibliothèque

À Shirakawa, l’été commence avec un passeport. Non pas pour quitter la ville, mais pour circuler entre ses bibliothèques. Le CoroCoro Comic Laboratory de Shogakukan, la bibliothèque municipale, la ville et son conseil de l’éducation distribueront gratuitement, à compter de la mi-juillet, environ 4 000 exemplaires du Comic Passport 2026-2027 à tous les élèves des écoles primaires et collèges de la commune.

Le livret reprend les signes d’un document de voyage : couverture sombre, page d’identité à compléter, invitation à une « aventure dans le monde des livres ». Son contenu se veut surtout très concret : 128 pages réunissant cinq extraits de mangas de Shogakukan, issus notamment de CoroCoro Comic, Ciao, CoroCoro Ichiban ! et du Weekly Shonen Sunday. De Nanto ! Dendjarasu Jiisan à Frieren, la sélection entend toucher plusieurs âges et habitudes de lecture.

Du manga à la collection

L’opération ne s’arrête pas à la découverte de ces séries. Chaque extrait est suivi d’un espace de réponse ; des listes de lectures sont proposées par niveau scolaire. Au dos du volume, quatre cases correspondent aux bibliothèques municipale, d’Omote-go, de Taishin et de Higashi.

À chaque étape, un tampon. Les enfants qui achèveront le parcours pourront recevoir des ouvrages des collections historiques de l’éditeur, dont L’Histoire du Japon et L’Histoire du monde.

Comic Natalie a également relayé le lancement, mené avec les services municipaux, l’éducation locale et la bibliothèque. L’objet fait ainsi du manga non pas une animation isolée, mais le point de départ d’un itinéraire physique à travers les quatre établissements du réseau.

Une collection de mangas, pour reconquérir la fréquentation

Le choix du manga s’appuie sur une particularité ancienne de la bibliothèque centrale, dite Libran. Son bilan 2022 recensait 29 886 comics parmi 328 500 documents, soit un peu plus de 9 % des collections ; les quatre sites en comptaient alors 33 535. La politique documentaire de l’établissement prévoit d’ailleurs la collecte de mangas et de comics reconnus pour leur valeur artistique, leur inscription dans une époque ou leur réputation.

À LIRE - Vision d'avenir : la publication de mangas, en dix langues et simulanément

Ce fonds ne suffit pourtant pas, selon les organisateurs, à faire revenir les enfants. Shogakukan avance que 23,4 % seulement des élèves de la ville ont emprunté au moins un livre dans la bibliothèque municipale au cours d’une année.

L’annonce ne donne ni période de référence ni méthode de calcul : impossible, dès lors, de comparer directement cet indicateur aux usages des bibliothèques scolaires. Il désigne néanmoins le problème auquel l’opération entend répondre : une offre abondante ne se traduit pas mécaniquement par une fréquentation régulière du réseau public.

La ville avait déjà développé ce lien avec les établissements scolaires. La bibliothèque de Shirakawa indique travailler avec le service de l’éducation depuis 2013 à l’affectation de bibliothécaires dans les écoles ; son plan municipal de lecture relève que le déploiement dans tous les établissements primaires et secondaires était achevé en 2019. Le passeport vise donc à prolonger, hors de l’école, les habitudes de lecture qui s’y construisent.

Le maire, Kazuo Suzuki, présente le manga comme « une passerelle qui conduit les enfants vers l’univers des livres ». Le directeur de la bibliothèque, Takayuki Nakazawa, affirme : « La lecture est nécessaire pour vivre. » À travers le Comic Passport, l’éditeur et la collectivité misent sur une médiation moins prescriptive. Pour Kōichi Kobayashi, qui dirige le laboratoire CoroCoro, il importe de passer du « il faut lire » au « j’ai envie d’essayer de lire ».

Shogakukan fait également état d'un partenariat annuel avec Shirakawa autour de CoroCoro. Son calendrier et ses modalités d’évaluation ne sont pas détaillés. Le Comic Passport en constitue le premier volet.

Crédits illustrations : CoroCoro Comic Laboratory

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com