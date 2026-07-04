Dans l’Himalaya, cette bibliothèque se pilote au smartphone

Dans un reportage publié le 2 juin, Xinhua suit Tsering Yangqen, 39 ans, habitante de Medog. Enfant, elle allait à l’école pour apprendre, mais aussi pour échapper aux travaux de la ferme familiale. Dans sa classe de primaire, raconte-t-elle, il n’y avait souvent qu’un seul manuel pour tous les élèves : celui de l’enseignant, qui en recopiait les leçons au tableau.

Pour ce territoire resté sans accès routier jusqu’en 2013, l’équipement condense un changement très concret : les livres ne dépendent plus seulement des chemins de montagne.

Plus tard, les écoliers devaient franchir les montagnes, sous la pluie et dans la boue, pour ramener des manuels. Le trajet jusqu’à la ville la plus proche exigeait trois ou quatre jours. « Nos bottes de caoutchouc finissaient trempées de part en part et nos pieds, abîmés et douloureux. Mais nous n’osions pas nous arrêter : cela aurait fait encore plus mal, sans compter le risque de coulées de boue », se souvient-elle. « Au moins, nous avions enfin des livres. »

Lotus Book House - Xinhua

L’ouverture de la route de Medog, en octobre 2013, a changé ces conditions d’accès. Xinhua rappelle que le comté était alors le dernier de Chine à ne pas être relié au réseau routier. Après ses études, Tsering Yangqen a travaillé comme guide à Nyingchi avant de revenir dans son comté, où elle a participé, en 2023, à la conception de la Lotus Book House, soutenue par le programme de coopération entre Foshan et Medog.

Un fonds local, un réseau à distance

Le ministère chinois de la Culture et du Tourisme situait, lors de la phase d’essai de l’établissement à la mi-octobre 2023, sa surface à 421 m², quand Xinhua l’arrondit à 400 m². Les deux sources font état d’un fonds initial de plus de 10.000 volumes : littérature jeunesse, ouvrages scientifiques et titres consacrés à Medog ou au Tibet.

Les décomptes publiés ont ensuite évolué, sans que les documents disponibles ne précisent les dates de récolement ou d’acquisition. People’s Daily évoquait plus de 12.000 livres en août 2024 ; une communication de l’administration régionale de la culture et du tourisme en annonçait 15.000 en mai 2025. Il est donc plus prudent de retenir le seuil minimal, confirmé par Xinhua en juin 2026, de plus de 10.000 ouvrages.

La spécificité du lieu tient au circuit de prêt. Le téléphone devient à la fois moyen d’accès et carte de lecteur : QR code à l’entrée, borne pour les emprunts et les retours, recherche au catalogue, prolongation d’un prêt. La structure ouvre aussi l’accès aux ressources numériques du réseau de Foshan, à plusieurs milliers de kilomètres de Medog.

Lotus Book House - Xinhua

En 2023, le ministère la présentait comme la seule bibliothèque publique de Nyingchi dont les données étaient interopérables avec celles du Guangdong, ainsi qu’une antenne du réseau associé des bibliothèques de Foshan.

À l’échelle régionale, un Livre blanc publié en mars 2025 par le Bureau de l’information du Conseil des affaires d’État chinois dénombre 82 bibliothèques publiques à la fin de 2024 et indique que les bibliothèques mobiles couvrent les 74 entités de niveau comté. Ces données administratives décrivent le réseau, sans renseigner directement les usages de Medog.

Une desserte encore à documenter

L’automatisation devait également soutenir un réseau à l’échelle du comté : sept cantons, un bourg et 45 villages administratifs. Le projet présenté en 2023 prévoyait d’organiser le prêt et le retour des ouvrages entre la Maison du livre Lotus, la bibliothèque du comté et les structures locales. Les sources consultées ne permettent toutefois pas d’établir que ce maillage est désormais pleinement opérationnel.

À l’ouverture, une usagère citée par le ministère résumait l’attente placée dans ce nouvel espace : « Il offre aux personnes qui aiment lire un cadre idéal et donnera à davantage de gens le goût de la lecture. » Xinhua indique que Tsering Yangqen y emmène aujourd’hui ses deux filles le week-end. « J’espère que les enfants prendront l’habitude de lire toute leur vie et qu’ils recevront une meilleure éducation que la nôtre », déclare-t-elle.

Crédits photo : photo aérienne prise par drone en avril 2026 montre une route rurale dans un village du district de Mêdog, dans la ville de Nyingchi (région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine). Doje/Xinhua

Par Clément Solym

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