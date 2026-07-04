Steel Ball Run : Netflix date la suite de l’anime JoJo’s Bizarre Adventure

Après un premier épisode lancé le 19 mars, Johnny Joestar et Gyro Zeppeli reprennent la route. Dans l’Amérique de 1890 imaginée par Hirohiko Araki, les deux hommes participent à une course hippique transcontinentale, disputée pour un prix de 50 millions de dollars. Mais l’épreuve cesse vite d’être sportive : dans ce nouveau chapitre, ils doivent traverser un désert de près de 1200 kilomètres, territoire du redouté « Devil’s Palm ».

La vidéo publiée par Netflix accompagne donc un changement de rythme : la plateforme diffusera désormais la suite de l’anime de manière hebdomadaire, plutôt que de la proposer d’un bloc. Yasuhiro Kimura et Hideya Takahashi restent à la réalisation de cette transposition de Steel Ball Run, septième partie de l’univers JoJo’s Bizarre Adventure.

DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries

Par Clément Solym

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